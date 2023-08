Sverige videre ved VM efter helt vildt drama

Sveriges fodboldkvinder er klar til VM-kvartfinalerne efter et straffesparksdrama mod USA ved VM-slutrunden i Australien og New Zealand.

Efter 120 målløse minutter skulle ottendedelsfinalen afgøres fra pletten, og her vandt Sverige med 5-4 efter syv spark til hvert hold.

Svenskeren Lina Hurtig afgjorde straffesparkskonkurrencen på besynderlig vis. Først så det ud, som om forsøget var blevet afværget, men kampens dommerteam vurderede efterfølgende, at bolden havde passeret stregen.

Akkurat inde

Efterfølgende viste mållinjeteknologi, at bolden akkurat var inde med en eller meget få millimeter.

De amerikanske favoritter havde ellers overhånden flere gange i straffesparkskonkurrencen.

Svenskeren Nathalie Björn gav USA fordelen først ved at hamre bolden over mål, men efterfølgende gentog den amerikanske veteran Megan Rapinoe den bedrift.

Bold på stolpen

Bagefter blev Rebecka Blomqvists forsøg pillet af Alyssa Naeher, men så sendte også Sophia Smith bolden forbi mål, da hun havde muligheden for at sende USA videre.

På det syvende amerikanske forsøg sendte Kelley O'Hara bolden på stolpen, og bagefter afgjorde Lina Hurtig akkurat kampen til Sveriges fordel.

Også i den ordinære spilletid forsømte de dobbelte verdensmestre at udnytte et overtag.

Første halvleg var længe jævnbyrdig, men i halvlegens sidste kvarter overtog amerikanerne spillet og var også tæt på en scoring. Overliggeren kom dog i vejen for Lindsey Horans hovedstød efter et hjørnespark.

Pragtredning

I det 53. minut var Horan igen tæt på at score, men keeper Zecira Musovic diskede op med en pragtredning i det svenske mål. Amerikaneren havde efter sin afslutning taget antrit til at juble, men måtte overraskende nøjes med et hjørnespark.

Flere gange i den ordinære og i den forlængede spilletid var Zecira Musovic en mur i det svenske mål. I straffesparkskonkurrencen fik hun ikke fat i de amerikanske skytter, men det var lige meget, da USA tre gange ikke kunne ramme målet.

I kvartfinalen skal Sverige møde Japan på fredag i Auckland.