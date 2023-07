Tidligt engelsk mål nedlægger Danmark ved VM

Det blev til et smalt nederlag for Danmark, da kvindelandsholdet fredag mødte England ved fodbold-VM i Australien og New Zealand.

Kampen i Sydney endte 1-0 til England på et mål scoret af Lauren James efter cirka fem minutter.

I opgørets indledning så det ud til at kunne ende med en øretæve til Danmark, men Pernille Harder og co. fik kæmpet sig ud af det engelske pres, og kampen var i lange perioder jævnbyrdig.

Til sidst var det tæt på at blive 1-1, da Amalie Vangsgaard headede bolden på stolpen, men England fik altså holdt fast i den spinkle føring.

Resultatet betyder, at de engelske europamestre nu topper gruppen med to sejre. England kan senere fredag sikre avancement, hvis Kina og Haiti spiller uafgjort.

Danmark har trods nederlaget fortsat en fin mulighed for at gå videre på grund af åbningssejren over Kina. To hold får en billet til knockoutfasen af VM.

Danmark spiller sin tredje og sidste gruppekamp i det indledende gruppespil mod Haiti tirsdag klokken 13.

Lauren James' mål sørgede for en dansk skrækstart. Chelsea-spilleren lagde bolden til rette for højrefoden lidt udenfor feltet og krøllede med en flot afslutning bolden forbi Lene Christensen i det danske mål til 1-0.

Scoringen var hverken tilfældig eller ufortjent. England var på et helt andet niveau i starten af kampen og pressede Danmark i bund.

Midtvejs i første halvleg begyndte Danmark dog at få lidt fat, og det blev endda til et par afslutninger i feltet.

Frem mod pausen kæmpede begge hold lidt med at finde rytmen. Kampen blev mere jævnbyrdig, og det, der til at starte med så ud til at kunne blive en meget lang og svær første halvleg for Danmark, endte med 1-0 på måltavlen.

I anden halvleg tog England igen kontrol over kampen, men ikke med samme overlegenhed som tidligere. Skarpheden manglede.

Danmark virkede primært til at satse på muligheder efter engelske fejl, men de blev aldrig store nok til, at danskerne kunne udnytte det.

I kampen mod Kina havde Danmark svært ved at få Pernille Harder i spil, og det samme gjorde sig gældende fredag.

Det var ikke tilfældet med Amalie Vangsgaard.

Hun scorede vindermålet til allersidst mod Kina, og var lige ved at blive helten igen, da hun i 87. minut mod England pandede bolden på stolpen på den klart største mulighed til et af de to hold i anden halvleg.