TV-profil om kysse-skandale: Regeringen vil vælte udskældt fodboldboss

Tiden er ved at rinde ud for den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales

- Regeringen får ham afsat i næste uge.

Viaplays Luna Christofi er ikke i tvivl. Den spanske kysse-skandale kommer til at koste Luis Rubiales livet som fodboldpræsident. Det slår hun fast over for Ekstra Bladet.

- De havde regnet med, at han selv trådte tilbage, og derfor har de været meget hårde i deres retorik af ham, fortæller hun og uddyber:

- Men det har Rubiales selv slået fast, at han ikke gør, så derfor fanger bordet nu, og de har sat protokoller i gang for at få ham afsat.

Luna Christofi har arbejdet inden for fodboldverden i over 30 år. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Fylder alt

Sportsjournalisten Luna Christofi, som blandt andet dækker Champions League for Viaplay, er bosat i Spanien og har gennem en årrække opbygget et indgående kendskab til den spanske liga og det spanske fodboldforbund.

Annonce:

Fra skærmen så hun med, da Luis Rubiales kyssede en af de spanske spillere, Jennifer Hermoso, på munden på sejrspodiet i kølvandet på spaniernes finalesejr over England.

Et kys, der lige nu fylder alt i de spanske medier. Men sådan var det slet ikke i starten.

- Det der skide kys var fuldstændig irrelevant. Det var deres sejr, der betød noget, for der var ingen andre end dem, der havde troet på det. De var så euforiske.

- Og det virkede heller ikke, som om det var et kys, der faldt Hermoso for brystet. Alvoren er først gået op for hende senere. Ligesom den spanske lejr heller ikke var klar over, hvad der var sket, før trykket kom fra udlandet.

Også klubber som Valencia, Getafe og Real Betis har valgt at støtte beslutningen fra den spanske sportsdomstol. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Enorm kritik

Og tryk er der kommet. Den spanske kysse-skandale ændrer sig hele tiden.

Fredag skrev Reuters, at den spanske sportsdomstol har indledt en retssag med henblik på at suspendere Luis Rubiales, der kyssede Jennifer Hermoso på munden efter Spaniens sejr ved kvinde-VM.

En beslutning der får støtte fra allerøverst hylde, efter Real Madrid har taget afstand til præsidenten.

Annonce:

Samtidig nægter over 50 kvindelige, spanske fodboldspiller at optræde på de spanske landshold, så længe Rubiales er præsident.

Rubiales har også modtaget kritik fra den spanske premierminister Pedro Sánchez, der kalder hans ageren for uacceptabel. Og så har flere spanske fodboldlegender reageret på kysset.

Luis Rubiales plantede et kys på læberne af Jennifer Hermoso efter VM-finalen, og det har skabt kold luft i spansk fodbold. Foto: Hannah Mckay/Reuters. Foto: Viaplay

Truer med sag

Hovedpersonen selv slog fredag fast, at han nægter at træde af som præsident for forbundet. Det gjorde han ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor han forsvarede sig selv med næb og klør.

Og den seneste udvikling i sagen er, at Spaniens Fodboldforbund (RFEF) nu truer med at lægge sag an mod spilleren Jennifer Hermoso, som forbundet beskylder for at lyve for at sværte præsidenten til.

- Hvis de gør det, så er det at spille deres kort dårligt. Hvis jeg var dem, så ville jeg lade være, fortæller Luna Christofi.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vueltaen begynder lørdag - her får du Ekstra Bladets managereksperts syn på favoritterne til 1. etape.