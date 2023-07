Tv-station kritiseret for upassende dækning

BBC er blevet kritiseret heftigt for deres dækning af kampen mellem Schweiz og New Zealand under VM slutrunden, da de filmede et upassende skilt, som en fan stod med

'Alisha Lehmann skriv din autograf på min mave, så jeg kan komme på tv.'

Det var det, der stod på et skilt som en schweizisk fan havde taget med til VM gruppe-kampen mellem Schweiz og New Zealand.

Og da Lehmann blev skiftet ind efter 71 minutters spil filmede kameraet på skiltet, der blev holdt op af en grinende mandlig fan, og dermed må man sige, at fanen opnåede, hvad han ønskede.

Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

BBC, der sendte kampen, har dog fået stor kritik på sociale medier for at filme på fanen med det halv-lumre banner.

'Medier og tv-stationer: Vær sød at stoppe med at filme luskede drenge, som har skilte, hvor de spørger Lehmann om at skrive sin autograf på deres mave,' skrev en bruger.

'De er mærkelige og perverse, og vi bør være bedre til ikke at fremhæve dem,' skrev en anden, mens en tredje i forvejen var utilfreds med, at tv-stationerne viser bannere, hvor folk spørger om spillernes trøjer, og at det er helt galt at vise bannere, hvor mænd spørger de kvindelige spillere om at skrive på deres kroppe.

Du kan se banneret her:

Og den store fokus på netop Alisha Lehmann er ikke overraskende.

Aston Villa-spilleren er nemlig blevet noget af en internet-sensation.

24-årige Lehman har i skrivende stund over 14 millioner følgere på Instagram, hvilket er to millioner mere end tennis-legenden Roger Federer, og hun er dermed den schweiziske sportsatlet med flest følgere.

Derudover er hun den første kvinde til at være på forsiden af det eksklusive sportsmagasin SWM.