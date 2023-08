Var rasende på dommer: - Det er en skændsel!

- It is a disgrace!

Sådan lød det fra Danmarks landstræner, Lars Søndergaard, i VM-sejren over Haiti, da han var stærkt utilfreds med dommeren.

Det skete i en situation, hvor dommeren valgte at sætte spillet i gang, selv om Danmark var ved at indskifte Luna Gewitz.

bold.dk har talt med Lars Søndergaard, som her sætter ord på dommerteamets præstation.

- Hvis jeg skal sige det pænt, så er det jo, som det er. Vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved det.

- Men der var lidt komiske ting, hvor tingene blandt andet blev sat for hurtigt i gang, inden vi var klar. Så var vi egentlig en mand i undertal.

- Jeg forsøgte ellers at tage det roligt, men vi vidste, at Haiti ville blive farlig på den situation. Det var nok derfor, jeg havde den reaktion.

- Men det handler jo selvfølgelig også om at finde de rette ord, siger Lars Søndergaard med et smil.

Forkert beslutning af VAR

Det var dog på ingen måde den eneste situation, hvor dommer Hyeon-Jeong Oh kom i et uheldigt søgelys.

Kort før slutfløjt valgte hun nemlig i samarbejde med VAR at annullere Pernille Harders scoring, da der var blevet begået et frispark forinden.

Den beslutning var Søndergaard dog på ingen måde enig i.

- Det er jo selvfølgelig en vurdering, men jeg kan slet ikke forstå, at det mål blev underkendt.

- Det var deres keeper, som kastede sig ud og sparkede bare ud i luften, og så ramte de hinanden.

- Hvis der skulle være et frispark, skulle det have været til Signe Bruun.

Lars Søndergaard tager dog ikke præstationen fra dommerne så tungt her på den anden side, da det i sidste ende sluttede lykkeligt for Danmark.

Mærkværdige kendelser var frustrerende

Ved VM i Australien og New Zealand er der 33 dommere fra hele verden.

Der er derfor også en lang række kulturforskelle, som kommer til at påvirke spillet, siger Lars Søndergaard.

- Der var sådan lidt mærkværdige kendelser i vores kamp, men det bliver der altid til et VM.

- Vi er vant til europæiske dommere, og de dømmer på en måde. Nu havde vi en asiatisk dommer mod Haiti, og der blev dømt på en anden måde.

- Det er jo frustrerende, og det havde været frygteligt, hvis det havde kostet os.

Søndergaard har fuld forståelse for, at det også drejer sig om udviklingen af dommerne.

Den danske landstræner havde dog håbet på, at niveauet ville have været højere.

- Jeg håber selvfølgelig, at de bedste dommere finder vej til de her kampe. Jeg havde så håbet, at det var gode dommere hele vejen igennem, så det er da frustrerende.

- Det var et lille skridt nedad mod Haiti, men alle laver fejl. Dommerne skal jo også have lov til at lave fejl, men det må bare ikke blive for mange. Så skal de sættes af, som det også er med spillere og os trænere, siger Lars Søndergaard til bold.dk.

Danmark er med 2-0-sejren over Haiti videre til VM's ottendedelsfinale.

Her skal de danske kvinder op mod værtsnationen fra Australien på Stadium Australia i Sydney den 7. august.