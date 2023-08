Danmark har skrevet VM-historie.

For første gang siden 1995 har et dansk kvindelandshold nemlig sikret sig en plads videre fra et VM-gruppespil, da det tirsdag blev til en 2-0-sejr over Haiti.

Det var en bedrift, som i den grad satte følelserne i gang hos de danske spillere.

- Vi skal fandme ikke hjem, vi skal videre, siger midtbanespiller Karen Holmgaard med et stort smil og fortsætter.

- Det er kæmpestort og en drøm for os alle. Vi har skrevet historie nu, så vi er superglade og lettede over det.

- Det er virkelig specielt. Det er det for os som hold, men det er det også for Danmark, da vi har skrevet historie. Så nu skal vi bare drømme stort.

Det var Sanne Troelsgaard, som lukkede og slukkede til 2-0 med sin scoring i overtiden.

Midtbanespilleren var også lykkelig efter en svær tid på landsholdet med manglende spilletid.

- Jeg er sgu lidt tom for ord lige nu. Men jeg siger også til mig selv, at hårdt arbejde betaler sig, og det er jeg et bevis på.

- Nu står jeg her og har scoret ved et VM. Jeg har faktisk ikke forstået det endnu.

Den rutinerede landsholdsspiller scorede sit første VM-mål. Foto: Luisa Gonzalez/Ritzau Scanpix

En sejr for hele Danmark

Det er dog ikke kun en sejr for det danske kvindelandshold.

Sanne Troelsgaard håber nemlig også, at folk hjemme i Danmark er stolte efter den store bedrift.

- Vi spiller jo ikke kun for os selv. Vi spiller for hele Danmark. Vi spiller for alle dem derhjemme, som også har troet på os gennem tiden.

- Det her er kæmpestort. Sidst vi var med ved et VM, var for 16 år siden, og det er jo mange år siden.

- Nu er vi videre, og vi har skrevet historie, men jeg har sgu ikke fattet det endnu, det er virkelig stort, siger Sanne Troelsgaard til bold.dk og resten af den skrevne presse efter kampen.

Danmark går videre til ottendedelsfinalen på en andenplads med seks point efter tre kampe.

Nu venter Australien i næste kamp, hvor opgøret bliver spillet på Stadium Australia i Sydney 7. august.