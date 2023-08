Vild udvikling efter skandale-kys: Ligaen kalder på fyring

Den spanske liga for kvindefodbold stemmer nu i koret af kritikere, der vil have præsidenten for Spaniens fodboldforbund, Luis Rubiales, fyret.

Efter at Spaniens kvindelandshold søndag vandt VM, kyssede Rubiales spilleren Jennifer Hermoso på læberne, da holdet skulle have deres medaljer efter den store triumf.

Det brød Hermoso sig slet ikke om, og episoden skal altså koste ham jobbet, hvis det står til den spanske liga. Den har klaget til CSD, Consejo Superior de Deportes, som hører under den spanske regering og er det øverste organ for sport i landet.

- En af de største bedrifter i spansk sportshistorie er blevet skæmmet af den pinlige opførsel fra den øverste repræsentant for spansk fodbold der endnu en gang har vist, at han ikke kan udfylde den post, han indtager, lyder det i en udtalelse fra den spanske kvindeliga ifølge flere nyhedsbureauer.

I en fælles udtalelse med sin fagforening, FutPro, og agentbureauet TMJ siger Jennifer Hermoso onsdag, at de to organisationer varetager hendes interesser i sagen og har overtaget dialogen med de forskellige parter.

- Vi arbejder på at sikre, at handlinger, som dem vi har set, aldrig går ustraffet hen, at de bliver sanktioneret, og at der bliver indført særlige tiltag for at beskytte kvindelige fodboldspillere fra handlinger, som vi mener er uacceptable, lyder det i fællesudtalelsen fra Hermoso, FutPro og TMJ.

Mandag aften undskyldte Luis Rubiales kysset og sin opførsel.

- Jeg må indrømme, at jeg helt sikkert var galt på den. Det var ikke med onde hensigter, lød det fra Rubiales i en video.

Tirsdag fordømte den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, fodboldpræsidentens opførsel og sagde, at Rubiales' undskyldning var utilstrækkelig.