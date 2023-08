VM-heltens kanon er hårdere end mændenes

Chloe Kelly sendte England i VM-kvartfinalen med et spark så hårdt, at selv mændene hiver efter vejret

Kvindelige fodboldspillere skal til evig tid høre for, at de ikke er nær så hurtige og stærke som deres mandlige kollegaer.

På nogle punkter kan de dog rent fysisk sagtens være med.

Det beviste Chloe Kelly i 1/8-finalen ved VM mandag.

Her sikrede hun europamestrenes videre færd i turneringen, da hun scorede det afgørende straffespark mod Nigeria.

Og der var fart på. 110,79 kilometer i timen målte Connected Ball Technology, der er monteret inde i den officielle VM-bold, Oceaunz.

Det kan være lidt svært at vide, om det egentlig er imponerende, når man bare sidder og læser det.

Men det er det.

Foto: Patrick Hamilton/AFP/Ritzau Scanpix

Til sammenligning scorede West Hams Said Benrahma et mål i sidste sæsons Premier League for mænd, hvor hastigheden blev målt til 107,2 kilometer i timen. Og det var det hårdeste spark overhovedet i den engelske liga sidste sæson.

Annonce:

Kelly lavede et lille hop i sit tilløb, og så kanonerede hun ellers bolden ud til højre for målmanden, der nok gik den rigtige vej, men som aldrig var i nærheden af at redde.

- Jeg ser sådan på det, når jeg skal tage et straffespark, at jeg er ved at score. Og når jeg når dertil i den mentale tilstand, så er vi, hvor vi skal være, sagde hun efter sejren med henvisning til, at hun ikke brænder, når hun sparker straffespark.

Kelly trøster Nnadozie sammen med Alex Greenwood i sekunderne efter sejrs-sparket. Foto: Naomi Baker/Getty Images

I øvrigt får Kelly stor kredit for sin optræden efter den afgørende scoring. For Nigerias målmand, Chiamaka Nnadozie, der havde spillet en forrygende kamp, faldt til jorden og græd utrøsteligt, da nederlaget var en kendsgerning.

Men i stedet for at juble, løb Kelly hen for at trøste hende.

Og mens hun gjorde det, verfede hun arrigt et nærgående tv-kamera væk. Som om hun forsøgte at sige til dem, at de skulle skrubbe ad helvede til, og lade Nnadozie være i fred.

England møder nu Colombia i kvartfinalen og må siges at være blandt de største favoritter til titlen.