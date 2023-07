VM-spiller på hospitalet efter afbrudt kamp

Det blev blot til knap en kvart kamp, da VM-nationerne Irland og Colombia fredag testede formen i et opgør bag lukkede døre.

De colombianske spillere gik til vaflerne, og efter 20 minutter havde de irske spillere fået nok.

- Kampen, der blev spillet på Meakin Park i Brisbane, udviklede sig alt for fysisk, og efter en konsultation med dommerne blev det besluttet at afslutte kampen, bekræfter det irske forbund ifølge The Independent.

Forbundet bekræfter på Twitter desuden, at den 29-årige midtbanespiller Denise O'Sullivan måtte en tur på hospitalet.

- Røntgen og scanning viste ingen brud, skriver det irske forbund, FAI.

Ifølge ESPN blev O'Sullivan kørt på hospitalet med en mulig alvorlig skade på sit ene skinneben efter flere 'robuste' colombianske tacklinger.

Også det colombianske forbund har kommenteret situationen. Her lyder formuleringen, at 'modstanderen foretrak ikke at fortsætte', selv om de colombianske spillede 'fair og inden for reglerne'.

Irland møder Canada, Nigeria og værtsnationen Australien i sin indledende pulje ved VM.

Colombia er i gruppe med Marokko, Sydkorea og Tyskland.

VM sparkes i gang 20. juli, hvor Australien møder Irland, og medværten New Zealand møder Norge.