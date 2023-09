VM-vindende træner fyret efter skandale

Jorge Vilda er blevet afskediget af det spanske fodboldforbund som træner for det spanske kvindefodboldlandshold få uger efter, han vandt VM i Australien og New Zealand

Tirsdag gik det spanske fodboldforbund (RFEF) ud og undskyldte til 'hele fodboldverdenen og samfundet' for deres håndtering af kysseskandalen.

Men forbundet var ikke færdige med at gøre rent efter sig selv.

For nu er landstræneren for det spanske landshold, Jorge Vilda, der lige har vundet guld til Spanien med kvindelandsholdet, blevet fyret.

Det bekræfter fodboldforbundet på sin hjemmeside i en pressemeddelse.

- RFEF vil gerne udtrykke sin taknemmelighed til Jorge Vilda for det arbejde, han har ydet, for hans professionalisme og engagement gennem alle år og ønsker ham held og lykke i fremtiden, skriver forbundet i udtalelsen.

Beslutningen er ifølge meddelelsen truffet af den midlertidigt indsatte præsident Pedro Rocha som led i en genstartsprocess, da fodboldforbundet ønsker at starte på en frisk.

På rekordtid er landstræneren gået fra at være nærmest nationalhelt i Spanien til at være fyret fra sit job. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Kysseskandalens hovedperson, den udskældte og suspenderede fodboldpræsident Luis Rubiales, havde ellers så sent som 25 august offentliggjort en forlængelse indtil 2025 med den nu fyrede træner under en dundertale til en RFEF-forsamling.

Men kontrakten nåede ifølge Marca aldrig at træde juridisk i kraft, derfor var det også billigere for fodboldforbundet at afskedige den VM-vindende træner. Vildas oprindelige kontrakt løb til 2024.

Udover tjansen som spansk landsholdstræner bliver Jorge Vilda også frigjort fra sin rolle som sportsdirektør for det spanske fodboldforbunds kvindeafdeling.

Jorge Vilda nåede at sidde otte år som spansk kvindelandsholdstræner.