Kvist blander sig i konflikt: - Stop med at være barnlige

Det er forkert, når DBU-direktør Claus Bretton-Meyer siger, at landsholdsspillerne får fejlagtige oplysninger af Spillerforeningen (spillernes fagforening) om forhandlingerne om en ny landsholdsaftale.

DBU-bossens udbrud er i stedet et forsøg på at skabe intern splid blandt spillerne ved at hævde, at Spillerforeningens direktør, Mads Øland, ikke videreformidler korrekte oplysninger fra forhandlingsbordet.

Det siger forhenværende landsholdsspiller og deltager i Spillerforeningens forhandlingsteam William Kvist til TV2 Sport.

- Spillerne er ikke fejlinformerede. Nu skal DBU lade være med at trække forhandlingerne ned i niveau og gøre det til en barnlig personsag.

- Jeg har selv siddet ved forhandlingsbordet, og jeg kan naturligvis nikke genkendende til de ting, der bliver viderebragt til spillerne. Vi har en tæt kontakt spillerrådet og forhandlerteamet imellem, og det var netop en af grundene til, at spillerne spurgte mig, om jeg ville sidde med ved bordet.

- Vi gør meget ud af, at alle er korrekt informeret om, hvordan det går i forhandlingerne, og nogen synes måske næsten, at de får for meget information. Jeg må sige, at de emner, spillerne har fortalt om i medierne, er et reelt problem, siger William Kvist til TV2 Sport.

Mandag udtalte spillere som Simon Kjær, Thomas Delaney og Mathias "Zanka" Jørgensen sig i forskellige medier om forhandlingerne om en ny landsholdsaftale for herrelandsholdet.

Artiklen fortsætter under billederne

William Kvist under VM-slutrunden, der blev hans sidste med landsholdet. Foto: Lars Poulsen

William Kvist optræder mest på bænken i FCK. Foto: Lars Poulsen

Han får dog spilletid i enkelte kampe som her mod CSKA Sofia. Foto: Jens Dresling

Se også: - Vi er FCK overlegne

'Det ligner en endegyldig landsholdskniv til FCK-profil'

Spillerne påpegede, at striden om spillernes kommercielle rettigheder er en stor knast i forhandlingerne om en ny landsholdsaftale.

Spillernes individuelle sponsoraftaler harmonerer ikke nødvendigvis med, hvordan DBU ønsker at bruge spillerne som reklamesøjler i landsholdsregi.

Det er Christian Eriksen et eksempel på, siger William Kvist til TV2 Sport. Eriksen har angiveligt fået problemer med sin sponsor Nike, fordi han også er brugt som blikfang i Hummel-reklamer for landsholdet.

Spillerne har ifølge DBU-direktør Claus Bretton-Meyer modtaget fejlagtige informationer fra forhandlingerne. Det sagde han tidligere tirsdag.

- Vi oplever desværre, at der bliver givet fejlagtige informationer om forhandlingerne.

- Vi vil selvfølgelig ikke begrænse spillernes muligheder for private sponsorater.

- Vi ønsker blot, at de også stiller op til landsholdets sponsorer, så vi sammen kan skabe flere indtægter til hele holdet - og andre projekter som talentudvikling, børnefodbold og pige-/kvindefodbold, sagde han.

Danmark skal i næste uge møde Slovakiet og Wales, og der skal findes en løsning forinden, hvis kampene skal gennemføres.

Kampen onsdag 5. september på udebane mod Slovakiet er en testkamp, så en aflysning her vil ikke få de helt store konsekvenser.

Anderledes forholder det sig med hjemmekampen i Aarhus søndag 9. september mod Wales, en kamp som er en del af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) nyoprettede Nations League.

Hvis Danmark ikke stiller op i denne kamp, kan det i yderste konsekvens betyde udelukkelse fra kvalifikationen frem mod EM i 2020.

Sidste år havnede kvindelandsholdet i en konflikt med DBU om en ny landsholdsaftale.

DBU meldte af samme årsag afbud til VM-kvalifikationskampen ude mod Sverige, og Uefa dømte senere Danmark som taber af kampen med cifrene 0-3.

Se også: OB-anfører raser: - Jeg bliver kastet ud foran bussen

Alle VM-heltenes lønninger: Han tjener mest på landsholdet

Landsholdets bedste scoringer: Her er deres koner og kærester

Se også: Afsløring: FCM-profil tæt på stort skifte – åbner det døren for Tibbling?