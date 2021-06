Lå alene på værelset i fire dage

Stemmen er stadig lidt rusten, men det går igen fremad med Daniel Wass, der efter fire dage i sygesengen tirsdag skal tilbage på træningsbanen.

Kasper Hjulmands foretrukne højre back måtte blive hjemme fra turen til Amsterdam, hvor Danmark kvalificerede sig til EM-kvartfinalen.

Den 32-årige Valencia-spiller fik feber og ondt i halsen natten mellem torsdag og fredag.

Derfor blev han hjemme på Hotel Marienlyst, mens holdkammeraterne fredag tog til Amsterdam.

Daniel Wass så sejren over Wales fra sygesengen på Hotel Marienlyst. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har ikke været ude fra mit værelse i fire dage. Nu har jeg det bedre, og feberen er væk, men stemmen er stadig lidt hæs.

- Da jeg lå der i sengen, kom jeg pludselig til at tænke på, at det kunne slutte her. Derfor var jeg ekstra glad for, at drengene klarede det, siger Daniel Wass, der spillede de tre indledende kampe fra start.

Mod Wales blev han afløst af Jens Stryger Larsen, der leverede en ganske overbevisende indsats.

- Jeg glædede mig på Jens’ vegne over, det gik så godt, men jeg blev lidt bekymret, da han blev udskiftet. Om han var skadet. Heldigvis var det kun krampe.

- Det er nemlig sådan på det her hold, at vi støtter hinanden, uanset hvem der spiller. Der er et fantastisk stærkt sammenhold, forklarer Daniel Wass.

Nu venter en udfordring på lørdag mod Tjekkiet i Baku, hvor Daniel Wass advarer alle dem, der tror, at Danmark er store favoritter til det opgør.

Stemmen var stadig lidt rusten hos Daniel Wass på tirsdagens pressemøde. Han havde rejst sig efter fire dage i sygesengen. Foto: Lars Poulsen.

- Tjekkiet bliver en stor udfordring. De kommer til at presse os fysisk. Jeg ser det som en meget lige kamp.

- Vi har set i 1/8-finalerne, at der ikke er nogen favoritter, når vi taler om knockout kampe, mener han.

Wass er en af de frivillige, der har behov for at være tilbage på træningsbanen tirsdag, hvor Kasper Hjulmand ellers har givet spillerne en fridag.

Kun dem, der har lyst og behov for det, skal træne. Onsdag starter de taktiske forberedelser frem mod Tjekkiet.

Kasper Hjulmand har tre træninger til at få alle de taktiske detaljer på plads til opgøret.

