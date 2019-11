Lagt på is af Hareide: Nu drømmer han om EM

Det så længe ud som om, at Daniel Wass kunne skyde en hvid pind efter en landsholdskarriere, så længe Åge Hareide sidder i landstrænersædet.

Valencia-spillerens forhold til nordmanden kuldsejlede, da han meldte afbud til en landskamp tilbage i 2016.

Siden blev bruddet dybere, da en skuffet Wass satte offentlige ord på frustrationerne over ikke at komme med til VM, men tidligere i år fik parterne begravet stridsøksen, så Daniel Wass, der har høstet solid personlig succes med Valencia, igen kan optræde i rødt og hvidt.

I første omgang greb han ikke chancen, da han leverede en halvslap indsats på højreback, da Gibraltar i forrige måned første gang løb ind i en dansk seksmåls-lussing.

Men fredag aften fik han chancen igen i det omvendte opgør, og her var der mere facon over Wass’ indsats, der blandt andet bød på en assist til Robert Skov.

Daniel Wass fejrer scoringen til 4-0 med målscorer Robert Skov og Christian Gytkjær. Foto: Lars Poulsen

En indsats, han selv er klar til at kalde sin måske bedste landskamp hidtil.

- Ja, det kan man godt sige. Det var nok en af de bedste, men det var også mod en billig modstander. Sådan er det. Man skal stadig være top-professionel, og det synes jeg også, at vi var, siger Daniel Wass uden at lade selvrosen gå over gevind.

- Jeg skal heller ikke stå og tale mig selv op på nogen måde. Jeg er fint tilfreds med at få chancen. Det er jeg glad for, understreger fredagens højreback, der gerne medgiver, at han var ekstra opsat på at vise sig frem i Parken.

- Selvfølgelig. Jeg er glad for at få tilliden fra Åge. Så gælder det om at vise sig frem, det er klart. Især, hvis det lykkes at spille os til EM til sommer. Man skal vise sig frem, hvis man vil med. Det gør jeg også, og det gælder om at være top-professionel.

Om det så også rækker til et startplads i mandagens skæbnekamp mod Irland, eller om der bliver comeback til Henrik Dalsgaard, vil han ikke spå om.

- Det ved jeg ikke. Så langt er jeg ikke nået. Det må vi se på mandag. Det vigtigste er, at holdet vinder og kommer til EM. Og selvom jeg ikke spiller, så støtter jeg selvfølgelig op om holdet, lover den udstødte, der kom tilbage i varmen.

Foto: Lars Poulsen

