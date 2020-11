Landshold stoppet: - Frygter store konsekvenser

Gik modsat Danmark: - Idiotisk og latterligt

Mens Danmark og Sverige mødtes onsdag på trods af coronasmitte til Robert Skov og coronaisolation af hele 20 spillere, så måtte Norges fodboldlandshold se deres kamp mod Israel aflyst på grund af et enkelt smittetilfælde hos gæsterne. Det medførte stor kritik, som det kan læses lige her.

Og nu er de strenge norske regler igen afgørende. Det norske landshold skal søndag møde Rumænien på udebane i Nations League.

Men før afrejsen til Bukarest har Det Norske Fodboldforbund (NFF) bremset turen efter et møde lørdag formiddag med sundhedsmyndighederne.

Forbundet er blevet fortalt, at rejsen udfordrer de norske corona-retningslinjer.

- Når Helsedirektoratet (den norske sundhedsstyrelse, red.) sætter foden ned, så har vi bedt truppen om at blive i Norge, indtil vi får en ny vurdering, siger NFF-præsident, Terje Svendsen.

- Vi tolker den norske lovgivning forskelligt. Hvis vi ikke rejser, så bryder vi det europæiske fællesskab, som vi er en del af, siger han.

Artiklen fortsætter under billederne

Landstræner Lars Lagerbck ses her forlade spillerhotellet i Norge før afrejsen til Rumænien. Det er nu uvist, hvornår og om landsholdet overhovet kommer afsted, efter at Det Norske Fodboldforbund har haft et møde med de norske sundhedsmyndigheder. Foto: Vidar Ruud/Ritzau Scanpix

Kaos på det norske landshold. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM/Ritzau Scanpix

Corona i FCK - kamp aflyst

Terje Svendsen håber, at landsholdet får lov til at rejse afsted. Hvis ikke det sker, så frygter han for en mulig straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

- NFF's vurdering er, at der ikke er taget højde for situationer som denne, og at konsekvenserne ved ikke at stille op til kamp er meget store for norsk fodbold, skriver forbundet.

- Dette kan få dramatiske konsekvenser. Vi risikerer at misse to landskampe, og vi er i fare for at blive degraderet fra niveau to af UEFA, siger generalsekretær Pål Bjerketvedt i det norske fodboldforbund til VG.

- Vi kan også miste indtægter, der er vigtigt for norsk fodbold, miste muligheden for at være med til EM og flere andre usikre forhold.

- Vi konstaterer, at der spilles landskampe i 55 nationer i Europa, der er andre lande, der har været i vores situation tidligere. Vi er undtagelsen, som det er nu, siger generalsekretæren.

Efter kampen mod Rumænien er planen, at det norske landshold skal videre til Østrig, hvor den sidste gruppekamp i Nations League venter onsdag.

Siden den aflyste landskamp mod Israel er norske viceanfører Omar Elabdallaoui smittet. Siden er de øvrige norske spillere testet fire gange, men samtlige 39 prøvesvar har været negative. Alligevel må landsholdet altså ikke rejse.

Mahfouds mega-mareridt

Fantasy Premier League: Denne fejl må du IKKE lave