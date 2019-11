Landsholdet bliver i Parken

Parken vandt kampen om at være hjemmebane for det danske landshold i perioden fra 2020 til 2022.

Det er konklusionen efter det udbud DBU havde sat i værk, hvor både Brøndby og Aarhus har været i spil. Men nu er en aftale faldet på plads mellem DBU og Parken.

Hovedparten af landskampene skal spilles i Parken, mens et fåtal af venskabskampe bliver flyttet til provinsen.

Det danske landshold skal både spille Nations League og kval-kampe til VM i 2022, som foregår i Qatar.

Landsholdets anfører, Simon Kjær, er meget glad for, at landsholdet fortsætter med at spille de vigtigste i kampe i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Minimum 7-8 kampe

DBU har aftalt med Parken, at der i perioden fra efteråret 2020-2022 skal spille 7-8 hjemmekampe i Parken.

I aftalen mellem DBU og Parken er der lagt op til, at to-tre kampe i VM-kvalifikationen og Nations League kan placeres på andre stadions. Samtidig bliver der mulighed for at spille to-fire venskabskampe i perioden.

Samlet set har Parken Sport & Entertainment afgivet det bedste tilbud, hvor der blandt andet er kommet langt større klarhed, forklarer Kenneth Reeh, konstitueret adm. direktør i DBU, ifølge FC Københavns hjemmeside.



-Telia Parken skaber fantastiske rammer for landsholdets kampe med op til 37.000 fans på lægterne, og vi glæder os meget til minimum 7-8 kampe derinde, udtaler Kenneth Reeh og tilføjer:

- Samtidigt er det godt, at vi i samme periode kan spille kampe andre steder, så fans fra hele landet får en tæt relation til hele Danmarks landshold. Vi er meget glade for, at landsholdet kan samle fans på forskellige stadions i landet til spændende kampe i Nations League, VM-kvalifikationen og venskabskampe, siger Kenneth Reeh.

Parken har dannet rammen om mange store fodboldoplevelser. Her fra 4-0 sejren over Polen, hvor Simon Kjær kommer højere end Robert Lewandowski. Foto: Jens Dresling, Ritzau Scanpix

Stemningen er speciel

Anfører Simon Kjær udtrykker også glæde over, at Parken forbliver som hjemmebane i fremtiden.

- Det er en helt fantastisk følelse og en helt speciel stemning, når der er udsolgt i Telia Parken, så vi glæder os til at spille flere, store kampe, udtaler han.

-Men det er også rart, at vi med den nye aftale får mulighed for at spille andre steder i landet, så vi kan møde vores fans i hele landet, ligesom vi netop har gjort, hvor vi har spillet i både Aalborg og Aarhus," siger anføreren.

I Parken glæder man sig over, at det blev en sejr over rivalerne fra Brøndby, der også var i spil til at huse landskampene.

- Vi har altid været meget stolte over at lægge hus til de største danske landskampe, og vi ser frem til at fortsætte den mere end 100 år gamle tradition med landskampe i Parken, siger Bo Rygaard, der er formand i Parken Sport & Entertainment.

- Vi har i samarbejde fået lavet en god og fleksibel aftale for dansk fodbold og ikke mindst for de danske landsholdsfans. Vi har også en klar intention om at styrke relationen yderligere og ser det her som næste skridt i et langt samarbejde mellem os og DBU i fremtiden, siger Bo Rygaard i pressemeddelsen.

Fordelingen af landskampe vil først ske efter lodtrækningen til Nations League og VM-kvalifikationen i foråret. Herefter vil der også blive truffet beslutning om placering af landskampe væk fra Parken.

