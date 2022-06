Landsholdet brager ind på vild liste

Det danske herrelandshold bliver placeret som nummer syv på The Guardians liste over favoritter til VM. Både Belgien, Portugal og England må se sig slået af de danske drenge

Landsholdsekstasen har været på toppen siden sommerens EM-slutrunde.

En EM-semifinale, en billet til VM og senest fremragende præstationer i Nations League har fået landsholdsfeberen op til kogepunktet.

Det er dog ikke kun i Danmark, begejstringen for herrelandsholdet er højt. Det velansete britiske medie The Guardian placerer Danmark på en syvendeplads i forhold til hvem, af de 32 lande, der er favorit til at løbe med VM-titlen.

Listen, der i øvrigt toppes af Argentina, er også blevet delt af landsholdets Twitter-profil, og de er forståeligt nok begejstret over den flotte placering.

Udover den flotte placering har det engelske medie også sendt flotte ord i nakken af det danske landshold.

'Selvom følelserne efter Christian Eriksens kollaps og efterfølgende bedring uden tvivl hjalp dem (Danmark red.) med deres vej til EM-semifinalen, har Danmark bevist, at de uden tvivl er et af verdens bedste landshold. De fløj gennem VM-kvalifikationen og vandt for nylig over Frankrig i Naitons League og vigtigst af alt - Eriksen styrer showet på ny. Et godt bud på et land, der når langt', Skriver The Guardian.

Det danske landshold har sågar også mast sig foran nationer som både England, Portugal og Belgien.

Brasilien stryger ind som nummer to, mens Spanien er det første europæiske land på listen på tredjepladsen.

Qatar, Australien og Saudi Arabien indtager listens 30., 31. og 32. plads.

