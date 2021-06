- Landsholdet er et lukket kapitel

Landsholdsveteranen Lasse Schöne tror ikke, at han kommer til at stille op for landsholdet igen

Lasse Schöne er med, når Danmark på lørdag træder ind på Johan Cruyff Arena.

Ikke på grønssværen, men på tribunen.

- Jeg blev ringet op for et par dage siden af sportsdirektøren i Ajax, der spurgte om jeg ikke ville komme og se den med min søn. Så der er lidt madarrangement før og det bliver superhyggeligt, så det er jeg utroligt glad for.

- Nu har jeg selvfølgelig set dem på fjernsyn, så det bliver lidt fedt at kunne se dem live, lyder det fra 35-årige Lasse Schöne over en Zoom-forbindelse fra hjemmet nær Harlem udenfor Amsterdam.

Schöne, her side om side med Kjær og Delaney, var med ved VM i Rusland i 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Den her EM-slutrunde kunne være blevet noget særligt for ham.

Han kunne have spillet på sine to hjemmebaner, i Danmark og i Holland, hvor han har boet siden 2002, mødt sin hollandske kone og fået sine to hollandsktalende børn. Og så kunne den have sat et punktum på en lang landsholdskarriere.

- Selvfølgelig var jeg utroligt skuffet, da jeg ikke blev udtaget. Måske havde jeg sat mine egne forhåbninger lidt for højt op, men jeg havde godt nok håbet på og troet, at jeg skulle med, så det var jeg meget skuffet over.

- Sådan er det jo i fodbold, engang imellem sker ting, som man ikke selv har styr på, men nu er jeg bare glad for, at jeg kan støtte dem.

Drømmer ikke om VM

35-årige Lasse Schöne er netop vendt ‘hjem’ til NEC Nijmegen, som han spillede mere end hundrede kampe for i 2008-2012. Og det er her, han de næste to år vil have sit fokus, for ham er landsholdsfodbolden nemlig et overstået kapitel.

- Drømmer du om VM-slutrunden i Qatar?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, at landsholdskapitlet er lidt lukket nu.

- Man skal aldrig sige aldrig, og jeg har tænkt lidt over det i ferien, selvfølgelig også netop fordi jeg ikke blev udtaget, for det kunne måske have været en fed måde at slutte sin landsholdskarriere af på. Men nej, jeg tror ikke, at jeg stiller op mere.

- Jeg har haft mine gode år på det danske landshold, og nu er jeg oppe i en alder, hvor jeg også skal tænke lidt mere på familien og selvfølgelig på klubholdet, så nej, jeg tror, at landsholdet er et lukket kapitel, lyder det fra Schöne.

