Landsholdet er hårdt ramt

Kasper Hjulmand kan lige nu glæde sig over, at landsholdet er kvalificeret til VM, fordi det ikke ser særlig godt ud på form- og skadefronten for landsholdsspillerne - der er dog få ting at glæde sig over

Det er helt naturligt, hvis Kasper Hjulmand i de her tider drager et lettelsens suk og tænker: Godt vi ikke skal ud i afgørende kampe for at kvalificere os til VM om én måned!

Det skal nationer som Portugal, Italien, Skotland, Sverige, Tjekkiet. Hele 12 nationer kæmper om de sidste tre VM-pladser.

Martin Braithwaite har ikke spillet på landsholdet siden EM-semifinalen mod England i juli sidste år. Hjulmand får svært ved at udtage ham, hvis han ikke får spilletid for Barcelona den kommende måned. Foto: Lars Poulsen.

Hvis Danmark skulle i kamp i næste måned for at sikre VM-billetten havde udsigterne på ingen måder været positive.

For ikke nok med skaderne vælter ned over flere af profilerne, så er en del af Hjulmands stamspillere også havnet i store problemer på deres klubhold.

Landstræneren har svært ved at udtage Martin Braithwaite, hvis han ikke får spilletid den kommende måneds tid.

Det samme er tilfældet for Jens Stryger Larsen, der er havnet i frostboksen i Udinese.

Simon Kjær på vej på træningsbanen i Helsingør. Han vender tidligst tilbage på landsholdet efter sommerferien. Foto: Lars Poulsen.

På skadefronten er stamspillere som Simon Kjær, Daniel Wass og Mikkel Damsgaard ude af spillet og ikke aktuelle til kampene i marts.

Der er dog lidt at glæde sig over for landstræneren, for Andreas Cornelius viser storform i Tranzonspor, Andreas Skov Olsen er havnet på rette hylde i Brugge, og så tyder det for alvor på, at Christian Eriksen kommer i gang.

Selv om han ikke er i topform, vil Kasper Hjulmand med sikkerhed se kreatørens vej.

Kasper Hjulmand udtager den næste landsholdstrup tirsdag 15. marts forud for de to testkampe mod Holland og Serbien senere på måneden.

Her bringer vi oversigten over den aktuelle situation blandt landsholdsspillerne. Vi har inddelt dem i tre kategorier: Dem, der er i problemer. Alle dem, der er skadet og så de få positive lyspunkter, der trods alt er.

De er i problemer

Jannik Vestergaard er røget bag i køen i Leicester, hvor han ikke har fået meget spilletid de seneste måneder. Foto: Lars Poulsen.

Jannik Vestergaard

Han blev hentet i sommer som en af manager Brendan Rodgers yndlingsspillere. Men tilliden har ikke været særlig stor. Specielt ikke efter Leicester spiller på en ny måde, hvor bagkæden skal stå højt. Han har i 2022 primært været på bænken og ikke fået meget spilletid. Fik lidt opmuntring med spilletid mod Randers.

Jens Stryger Larsen er ude i Udinese-kulden og derfor er det svært at udtage ham uden spilletid på klubholdet. Foto: Lars Poulsen.

Han er havnet i frostboksen hos Udinese, fordi han ikke vil forlænge aftalen, der står til udløb til sommer. Han har ikke fået spilletid siden november, og udsigterne til spilletid i foråret er meget små. Der kommer med sikkerhed et klubskifte til sommer.

Martin Braithwaite har langt til spilletid i Barcelona efter klubben har købt tre nye angribere. Foto: Lars Poulsen.

Martin Braithwaite

Han står på ingen måder forrest i køen til spilletid i Barcelona. Siden ankomsten af Ferrán Torres, Adama Traoré og Pierre-Emerick Aubameyang i januar ser det endnu sløjere ud for danskeren.

Det ser ikke ud til, at Barcelona-træneren Xavi ser hans vej. Det ligner et klubskifte til sommer, hvis han skal bevare landsholdsambitionerne og med til VM i slutningen af året.

Mohamed Daramy er for tiden nede af spille på Ajaxs næstbedste mandskab, Jong Ajax. Det styrker ikke landsholdskandidaturen. Foto: Lars Poulsen.

Mohamed Daramy

Han scorede i sin blot anden kamp for Ajax, men han har været tvunget til at tage et par skridt tilbage for at vænne sig til den nye liga. Her i februar har han været nede at vende på Jong Ajax, der er reserveholdet for mandskabet i Æresdivisionen. På sigt skal han tilbage på øverste hylde, hvis Hjulmand skal udtage ham.

Kasper Dolberg har været ramt af corona for tredje gang. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Dolberg

Han bliver aldrig gode venner med coronaen. I starten af februar blev han således ramt af coronaen for tredje gang på under to år.

Han har med sine seks sæsonscoringer bidraget til, at Nice har haft en fin sæson, hvor de kæmper med om Champions League-pladserne.

Frederik Rønnow er kun reserve i Union Berlin og det svækker landsholdsmulighederne. Foto: Lars Poulsen.

Frederik Rønnow

Han står noteret for blot én kamp i 2022 tilbage i januar mod Gladbach. Han styrker på ingen måder sit landsholdskandidatur ved at være bænkevarmer i Union Berlin.

Jonas Lössl er røget ud på bænken i Brentford og har ikke udsigt til fast spilletid. Foto: Lars Poulsen.

Jonas Lössl

Fik spilletid i starten af året, da David Raya var skadet. Men er nu havnet på bænken i Brentford uden udsigt til spilletid foreløbig. Den manglende kampform styrker ikke muligheden for at bibeholde landsholdspladsen.

Marcus Ingvartsen er langt fra spilletid i Mainz. Derved er udsigterne til landsholdsudtagelse også langt væk. Foto: Lars Poulsen.

Marcus Ingvartsen

Det er yderst sparsomt med spilletiden i Mainz, hvor han på ingen måde er blandt Bo Svenssons favoritter. Den manglende spilletid bringer ham langt fra en landsholdsudtagelse. Dog fik han en lille opmuntring, da han fredag blev matchvinder mod Leverkusen.

De er skadet

Simon Kjær i en skuffet stund efter EM-semifinale-nederlaget til England. Han kommer tidligst tilbage på landsholdet efter sommerferien. Foto: Lars Poulsen.

Simon Kjær

Allerede efter et minuts spil mod Genoa 1. december sidste år fik han en alvorlig knæskade. Der var tale om et overrevet korsbånd. Man skal ikke forvente at se landsholdskaptajnen i rødt og hvidt før efter sommerferien. Men han kan nå tilbage og være klar i tide til VM-slutrunden.

Daniel wass blev skadet i sin Atletico-debut. Det tyder ikke på han kommer med i testkampene i marts. Foto: Lars Poulsen.

Daniel Wass

Han pådrog sig en forstuvning af ledbåndet i højre knæ i sin debut for Atletico Madrid i 2-4 nederlaget mod Barcelona. Han er ude på ubestemt tid. Det er meget usikkert, om han bliver klar til de to testkampe i marts.

Robert Skov i græsset i testkampen mod Bosnien før EM. Der er længere udsigter til han gør comeback på landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

6. november sidste år mod Bochum pådrog han sig en alvorlig baglårsskade. En skade, der har betydet, at han endnu ikke er klar til at spille for Hoffenheim. Han er i gang med genoptræningen, men cheftræner Sebastian Hoeness forventer, at der går et stykke tid, før han er klar til bundesliga-bold.

Mikkel Damsgaard scorede på Wembley i EM-semifinalen. Han kommer tidligst tilbage på landsholdet til Nations League-kampene i juni. Foto: Lars Poulsen.

Mikkel Damsgaard

Han har ikke fået spilletid siden 12. oktober i landskampen mod Østrig, da han udgik med en knæskade allerede før pausen i 1-0 triumfen, hvor Danmarks sikrede sig VM-billetten.

Der har været mange spekulationer om hans problemer, men det tyder på, at der er tale om en virus. Det forventes, at han bliver klar til Nations League-kampene i juni.

Zanka kom med på et yderligt mandat til EM. Aktuelt er han ude af spillet for Brentford og har ikke spillet i tre måneder. Foto: Lars Poulsen.

Mathias Zanka Jørgensen

Han blev skadet allerede efter 12 minutter tilbage i november, da Brentford tabte 1-2 til Norwich. Siden har han ikke været på banen for den engelske Premier League-klub.

De få lyspunkter

Andreas Cornelius er lige nu den mest forstærke landsholdsspiller. Foto: Lars Poulsen.

Andreas Cornelius

Trabzonspor-topscorer og stor andel i den tyrkiske klub suveræne førsteplads i ligaen. Han er skadefri og er meget stærkt spillende. Han må banke på til en startplads i marts, hvis formen fortsætter.

Christian Eriksen fra hans seneste landskamp mod Finland. Der er stor chance for han vender tilbage til testkampene i marts. Foto: Lars Poulsen.

Christian Eriksen

Skiftet til Brentford virker fornuftigt. Der venter masser af spilletid hos Thomas Frank i jagten på at sikre overlevelse. Det ligner et opsigtsvækkende comeback til landsholdstruppen på træningslejren i marts i Marbella. Selv om han ikke er i optimal kampform, er han en kvalitetsspiller, som Kasper Hjulmand ikke kan se bort fra.

Andreas Skov Olsen fik klubskiftet på plads. Det er meget positivt i forhold til landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

Andreas Skov Olsen

Ovenpå en turbulent tid i Bologna tyder det på, han nu er kommet på rette hylde i den belgiske topklub. Han har fået tillid fra begyndelsen og vist sine kvaliteter. Det lover godt for perspektiverne for resten af året, der kulminerer med VM-slutrunden.