Landsholdet får ny storsponsor

Fodboldlandsholdets store EM-succes kaster nu en ny, stor sponsoraftale af sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver Forenet Kredit ny storsponsor i DBU.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer Forenet Kredit både på trøjerne hos herrerne og damerne samt i breddefodbolden under DBU.

Meget belejligt har DBU mandag henlagt pressemødet, hvor landstræner Kasper Hjulmand udtager sin trup til kampene mod Moldova og Østrig, til netop Forenet Kredits hovedkontor på Kalvebod Brygge mandag kl. 13.00.

Næppe et tilfældigt valg fra DBU, der ikke har haft en hovedsponsor, siden Danske Bank stoppede samarbejdet i 2014.

Siden gik DBU over til en model med flere mindre sponsorer. Så man ikke kun havde én hovedsponsor.

Det har i dag ført til en model, hvor Arbejdernes Landsbank og Danske Spil er de to hovedsponsorer for landsholdet. Deres aftaler med DBU udløber efter VM-slutrunden næste år – december 2022.

Det er endnu ikke klart, om de to sponsorer vælger at fortsætte udover den periode. Samarbejdet med Forenet Kredit ventes at blive over flere år.

Pressechef Mathias Fremmen fra Forenet Kredit er næsten tavs, da Ekstra Bladet kontakter ham.

- Skal Forenet Kredit være storsponsor for landsholdet?

- Jeg har ikke noget at tilføje til den sag. Der bliver holdt et pressemøde mandag. Her er du velkommen til at møde frem, siger han.

På sms er meldingen også kortfattet fra DBU’s kommunikationschef Jakob Høyer.

- Lad os nu se mandag, skriver han.