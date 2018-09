Landsholdet i frit fald: Mister folkelighed og sponsortække

Det kan godt være, at det danske fodboldlandshold er tilbage i stærkeste opstilling, når det søndag løber på banen mod Wales.

Men udenfor kridtstregerne på Aarhus Stadion står nationalmandskabet efter ugens farce svækket tilbage, når det handler om anseelse, folkeligt som kommercielt.

Det mener de eksperter, som Ekstra Bladet har bedt om at kommentere de rød-hvides aktuelle forfatning.

- Som produkt har landsholdet tabt i folkelighed, og det har spillerne også. Under konflikten har man kunnet se, at de ikke har været i øjenhøjde med befolkningen, hvor nogle har sidestillet spillernes ageren med grådighed, siger Kenneth Cortsen, der er ph.d. i Sport Management og forsker i kommercialisering af sport.

Mangler kommerciel indsigt

Det kuldsejlede forhandlingsforløb, der kulminerede med farcekampen i Slovakiet, peger desuden på, at fagpolitiske interesser har sløret klarsynet hos den ene part, supplerer sponsorekspert Thomas Badura fra rådgivningsfirmaet Sponsorpeople:

- Som jeg forstår konflikten, vil jeg vurdere, at spillerne og Spillerforeningen mangler kommerciel indsigt i, hvad DBU skal kunne tilbyde deres sponsorer.

- I mine øjne bliver kampen for kommerciel forståelse og det at skabe et interessant produkt omkring landsholdet udfordret af en tilgang båret af traditionelle fagforeningssynspunkter.

Som sponsoremne ser Thomas Badura landsholdet i noget, der ligner frit fald.

- Ud fra de kommercielle rammer kan jeg godt forstå, at DBU har et behov for at kunne arbejde med landsholdsspillerne i forhold til deres sponsorer.

- Lige som Nike har brug for at bruge personligheder som Rafael Nadal eller Tiger Woods i deres kampagner for at kunne fortælle historien og skabe opmærksomhed, så har DBU brug for at kunne fortælle sponsorerne, at de har adgang til spillerne i deres markedsføring. Det er det, de efterspørger, forklarer han.

- Produktet er i danskernes bevidsthed svækket lige nu, fordi der har været så meget polemik i forbindelse med konflikten. Man kan ikke komme uden om, at den har skadet begge parter.

Zanka i shitstorm

Og det kan koste dyrt på begge sider af bordet, understreger han.

- Hvis man bliver enige om, at DBU skal kunne tiltrække store sponsorindtægter, må de også have det redskab at arbejde med.

- Alternativt må man acceptere, at sponsorindtægterne bliver lavere på grund af et svækket produkt. Det vil også gå ud over de penge, der tilføres dansk fodbold, og de spillere, som ikke har samme muligheder som en Eriksen, Schmeichel eller Kjær.

Landsholdsforsvareren Mathias ’Zanka’ Jørgensen blev torsdag aften ramt af vrede på Twitter. Her ønskede han vikarlandsholdsspilleren Daniel Holm et kortfattet ’tillykke’ med landskampen mod Slovakiet, og det åbenlyst sarkastiske udsagn kastede lidt af en shitstorm af sig.

Ussel arrogant kommentar. Ingen over holdet. Du burde være taknemmelig for Daniel og gutterne, at vi nu stadig kan komme til EM. — Mads Lorenzen (@MadsLorenzen) 7. september 2018

Shit en tabermentalitet. Daniel stillede op for sit land da der var mest brug for det. — Thomas Langberg (@Mist747) 7. september 2018

Zanka: har du mon mod og mandshjerte til at uddybe, hvad du mener med 'tillykke' ?

Jeg kan slet ikke forestille mig nogen af de danske landsholds spillere synke så lavt at sige 'tillykke' med et negativt tvist ? — Allan Langberg (@LangbergAllan) 7. september 2018

I det hele taget har ’de rigtige landsholdsspillere’ fået mange verbale tæsk de seneste dage, og konflikten har kostet på popularitetskontoen, mener Kenneth Cortsen.

- De to parter har et gensidigt afhængighedsforhold. DBU's kommercielle hovedprodukt er landsholdet, men samtidig har spillerne - hvis vi lige ser bort fra de allerstørste - brug for en stor scene som eksempelvis et VM for at fremme karrieren, siger han.

Ifølge brandingeksperten er der to helt fundamentale ting, som landsholdet er afhængig af: Sportslige præstationer og positive associationer.

- Og de sidste er der ikke mange af i øjeblikket. DBU og spillerne har fået nogle ordentlige ridser i lakken. På kort sigt har det lidt skade, men branding er en dynamisk størrelse.

- Hvis man vinder kampe, hjælper det på mange af dårligdommene, så tingene kan hurtigt ændre sig.

I de seneste årtier er der sket en heftig kommercialisering af fodboldøkonomien, og dermed et skifte i magtforholdet. Spillerne har fået langt større magt og kommer i sammenstød med den traditionelle danske model bygget på fællesskab og frivillighed.

På sidelinjen står en splittet befolkning - og tøvende sponsorer.

- Sponsorer tænker også associationer. Det er ikke nødvendigvis så fedt at blive kædet sammen med et vikarlandshold. Omvendt kan der også være nogle, der tænker, at man kan gøre en god handel nu.

- Ser man på spillernes alder, har landsholdet ikke toppet endnu. Det leverede en ganske god præstation i Rusland, og det er interessant med et EM i 2020, hvor nogle af kampene spilles i København, siger Kenneth Cortsen.

