Landsholdet i kviklån-klemme

Arbejdernes Landsbank mener den nye lov om kviklån må laves om, fordi det svækker bankers muligheder for at sponsere i sportens verden

DBU har henvendt sig direkte til Forbrugerombudsmanden i håbet om at få tilladelse til, at landsholdet kan fortsætte med at have både Arbejders Landsbank og Oddset på trøjerne.

Et svar skulle være lige på trapperne. For DBU er under pres, da Kasper Hjulmand for første gang samler sin landsholdstrup 31. august forud for kampene mod England og Belgien i Nations League.

Der er opstået stor tvivl om de to hovedsponsorer kan fortsætte som to af DBUs største sponsorer efter Folketinget har vedtaget en ny lov om kviklån. Her må der ikke længere reklameres for kviklån i forbindelse med spilleudbydere.

Den nye lov trådte i kraft 1. juli. Loven er lavet for at forhindre dyre lån til danskerne. Men loven er skruet sammen på en sådan måde, at det er bankerne, der til sidst skal stå til ansvar i modsætning til spilleselskaberne og DBU.

- Vi afventer lige nu svar fra myndighederne på, hvad vi må. Før vi har det svar, har vi ikke yderligere kommentarer, siger DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer.

Peter Froulund, der er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, har en klar forventning om, at regeringen laver loven om.

- Vi er af den opfattelse, at lovteksten er meget upræcis. Vi må som bank ikke optræde på samme side som en spiludbyder i et klubblad. Vi må heller ikke optræde på de samme trøjer som en spiludbyder.

- Vi håber, at fornuften sejrer til sidst. Vi tilbyder ikke kviklån, men vi bliver ramt af denne lovgivning, forklarer Peter Froulund.

Landsholdets hovedsponsor Arbejdernes Landsbank er kommet ufrivilligt i klemme, fordi de ifølge en ny lov om kviklån ikke må optræde på samme trøjer som Oddset, der er et bettingfirma. Foto: Jens Dresling.

Netop Arbejdernes Landsbank er en af de store sponsorer i den danske fodboldverden.

Banken er hovedsponsor i Brøndby (efteråret ud) og FC Midtjylland. Derudover har banken større sponsorater i AGF, FC Nordsjælland og Vejle.

- Som loven er skruet sammen nu, må en bank ikke ses i det samme billede på TV med et bettingfirma under en fodboldkamp. Vi har løst det i forhold til vores aftaler i Superligaen, men i landsholdsregi er der ingen løsning endnu, siger Peter Froulund.

Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup via ministeriets presseafdeling. Meldingen fra ministeriet er, at Erhvervsministeren først vil udtale sig, når Forbrugerombudsmanden er kommet med en konklusion på, hvordan loven skal fortolkes.

Ministeren har altså været med til at vedtage en lov, som han vil have andre til at fortolke, før han har en holdning til, om loven har de rigtige intentioner.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at staten giver os en bøde for at stå på en trøje (landsholdets, red.) fra et selskab (Danske Spil), som er ejet af staten, siger Peter Froulund.

Se også: Jon Dahl fortsætter vild stime

Se også: Stor FCK-frustration: Han har ikke power

Se også: Kan koste gigantisk millionbeløb