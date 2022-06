Landsholdet i ny milepæl foran rekord-publikum

Sanne Troelsgaard når kun at træde et par skridt ind på det solbeskinnede græstæppe i Parken, da hun bliver hevet til side af den fremmødte presse.

Det er torsdag, og landsholdskvinderne har sidste træning, inden de som de første kvindelige landsholdsspillere nogensinde skal spille på nationalstadionet.

Det er tydeligt på den rutinerede landsholdsræv, at hun lige skal mærke efter, inden hun sætter ord på sine tanker før fredagens historiske kamp mod Brasilien.

- Jeg bliver sgu lidt berørt af det her. Det er det her, man drømmer om, siger hun og vender blikket op mod tribunerne.

- Jeg sad og smilede i bussen hele vejen herind, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan de unge har det, når jeg har det sådan her, siger den 33-årige landsholdsspiller.

Der er solgt over 20.000 billetter til venskabskampen mod Brasilien, og på den måde bliver der sat tilskuerrekord til en kvindelandskamp på dansk grund. Den hidtidige rekord blev sat i 2006, da 9337 tilskuere så Danmark slå Finland i Viborg.

Foto: Risto Bozovic/AP/Ritzau Scanpix

Sanne Troelsgaard fik debut på landsholdet to år senere i 2008, og hun er den, der har spillet klart flest kampe på det nuværende landshold.

Hold kæft, en fremtid

Hun har oplevet, hvordan kvindefodbolden og især landsholdet har vundet mere og mere opmærksomhed, mens hun har været blandt de udvalgte.

Den første helt store milepæl blev plantet med EM-sølvet i 2017, og Troelsgaard mener, at der bliver banket en ny i Parkens græs fredag.

- Jeg er megastolt af det, vi har opnået, og det, vi er i gang med.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Når jeg ser på de unge, tænker jeg: ”Hold kæft, de har en lys fremtid.” Jeg er stolt af, at jeg har været med til at bygge det her op, og at jeg heldigvis stadig er en del af det, siger hun.

21-årige Sofie Svava, der til daglig spiller i Real Madrid, håber, at kampen i Parken kan være med til at tænde ilden i de små fodboldhjerter, der indtager lægterne fredag.

- Min søster på ti år kommer herind med sit fodboldhold, og der kommer til at sidde rigtig mange piger på tribunerne.

- Det, at de kan se os spille herinde, kommer helt sikkert til at give dem blod på tanden til at fortsætte, så de en dag selv kan stå her, siger hun.

Danmark og Brasilien mødes i Parken klokken 19.00 fredag aften.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: