Landsholdet isoleres: - Det er meget ekstremt

Det danske landshold må ikke have kontakt til andre mennesker under hele EM – derfor rejser truppen også på træningslejr i Østrig som forberedelse, så hele perioden ikke foregår i Helsingør med risiko for lejrkuller

Der bliver ingen besøg af koner, kærester og venner under sommeren EM-slutrunde i fodbold, hvor det danske landshold fra 3. juni slår lejr på Hotel Marienlyst i Helsingør.

UEFA, det europæiske fodboldforbund, har besluttet at slå en ring om alle deltagerlande, så de kommer til at leve i en boble og derved er isoleret fra omgivelserne under hele EM-slutrunden.

- Vi prøvede det i marts, hvor vi levede i en boble i ti dage. Og det er meget ekstremt, fordi vi hele tiden skulle holde afstand til hinanden og ikke kom udenfor en dør, siger landstræner Kasper Hjulmand til Ekstra Bladet.

Kasper Hjulmand erkender, at det bliver en stor udfordring at landsholdstruppen totalt skal isoleres fra omgivelserne under hele EM-slutrunden. Foto: Lars Poulsen.

Én uge i Østrig

For at undgå den samme base i mere end én måned har landstræneren valgt at tage sin EM-trup med til Østrig fra 28. maj til 3. juni, hvor holdet i perioden skal møde Tyskland.

- Jeg tror, det er en god ide at lave træningslejr to steder, når der nu er de restriktioner, som vi må leve med.

- Det bliver en stor udfordring at være isoleret fra omgivelserne i så lang tid.

- Vi må godt lave en aktivitet uden for hotellet – en sejltur – hvis alle i truppen deltager, og vi ikke møder andre på vores tur. Det bliver meget vigtigt, at vi får noget adspredelse i EM-lejren.

- Derfor handler det om at håndtere den isolering på en måde, som vi danskere kan leve med i flere uger, forklarer landstræneren.

Kasper Hjulmand tror det kan blive en fordel for landsholdet, at Christian Eriksen ikke spillede så meget i efteråret, men nu er kommet i gang for alvor og har leveret fine præstationer i Inter. Foto: Jens Dresling.

Med en lille måned – 25. maj - til der sættes navne på EM-truppen, sidder Kasper Hjulmand den kommende tid med livet i hænderne i håbet om, at spillerne slipper for skader mod afslutningen på sæsonen.

- Nogle brikker er selvfølgelig ved at falde på plads, men der er naturligvis plads til en slutspurt for dem, der drømmer om at komme til EM.

- Vi har set ved tidligere udtagelser, at der er kommet én-to spillere med, som har gjort det rigtig godt kort før udtagelsen, siger Kasper Hjulmand, der glæder sig over, at der i bedste fald komme en italiensk mester og en Champions League-vinder hjem til EM-lejren.

- Det kan vise sig at blive en fordel for os, at Christian Eriksen ikke spillede så meget i efteråret. Nu har han spillet en del, og formen ser ud til at være rigtig god.

- Når det gælder Andreas (Christensen, red.) så har vi jo set, efter Thomas Tüchel har taget over, at han spiller på et meget højt, stabilt niveau. Det er meget positivt, siger landstræneren.