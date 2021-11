Landsholdet kalder

- Man bliver nødt til at teste ting af for at blive bedre, lød det fra Hjulmand, da snakken faldt på Jesper Lindstrøm og nogle af de andre nye landsholdsspillere inden kampen mod Færøerne.

Superligatopscorer Mikael Uhre fra Brøndby og FC Københavns formstærke midtbanespiller Jens Stage er efterudtaget til det danske A-landshold, der mandag møder Skotland i VM-kvalifikationen.

De erstatter Jesper Lindstrøm og Mohamed Daramy, der fredag var med til at besejre Færøerne 3-1. Den unge duo slutter sig i stedet til U21-landsholdet, som tirsdag møder Tyrkiet i EM-kvalifikationen.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union på Twitter.

Både Lindstrøm og Daramy var en del af fredagens startopstilling, men nu vurderes de til at kunne gøre mere gavn på U21-landsholdet.

Desuden forlader Christian Nørgaard truppen, efter at han fredag fik et gult kort, der udløser karantæne i mødet med Skotland.

Lindstrøm og Daramy bliver erstattet af to af Superligaens mest målfarlige spillere for tiden. Mikael Uhre fører således topscorerlisten an med otte mål, efter at han i sidste sæson sluttede øverst på samme liste med 19 træffere.

Også Jens Stage er i forrygende målform, ikke mindst når man tager hans midtbaneposition i betragtning. Han har scoret fem mål i denne superligasæson samt fire mål i FCK's europæiske kampe.

For begge spillere vil der være tale om debut på A-landsholdet, hvis de får spilletid i Glasgow mandag.

Stage har tidligere spillet seks kampe på U21-landsholdet, som Uhre har repræsenteret ved en enkelt lejlighed. Uhre fik desuden to uofficielle landskampe for ligalandsholdet i 2018.

Danmark er allerede kvalificeret til næste års VM efter ni sejre i ni kampe i kvalifikationsgruppe F, som har sidste spillerunde på mandag.