Landsholdet kan glemme det: - Tilbuddet bliver ikke anderledes

Der vil ikke blive forhandlet om en fremtidig landsholdsaftale frem mod søndagens kamp mod Wales i Nations League.

Det fastslår formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, efter at DBU har samlet et nødlandshold - primært med spillere fra 2. division - til onsdagens venskabskamp i Slovakiet.

Foto: Lars Poulsen

- Vi har fra bestyrelsens side sagt, at så længe der spilles fodbold, så forhandler vi ikke, siger formanden.

- Der er givet et tilbud, som jeg håber, at spillerne vil tænke godt og grundigt over.

- Hvis ikke spillerne kan acceptere det tilbud, så har vi en alvorlig situation igen på søndag, for tilbuddet bliver ikke anderledes, siger han.

De danske landsholdsspillere har af flere omgange foreslået DBU at spille på den foregående landsholdsaftale. Men det afviser DBU.

- Den gamle aftale er udløbet, og ingen ville vedstå sig den, mens den var gældende. Den blev født ved en voldgiftssag, så vi vil ikke gå med på en forlængelse, siger Jesper Møller.

DBU-formanden var tirsdag på plads i Viborg, da de danske landsholdskvinder tabte 0-1 til Sverige i VM-kvalifikationen.

Han vil også være til stede til onsdagens venskabskamp mod Slovakiet, der bliver spillet klokken 20.45.

