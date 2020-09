Landsholdet knæler: - Vi er blevet enige

Det er et enig landshold, der har besluttet at knæle sammen med de engelske spillere før tirsdagens Nations League-opgør

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Siden amerikanske George Floyd blev dræbt, da en hvid politibetjent kvalte ham ved at placere et knæ på hans nakke, har 'Black Lives Matter'-bevægelsen vokset med eksplosiv kraft.

Også i sportens verden har 'BLM'-bevægelsen fået opbakning. Efter coronapausen har spillere i blandt andet Premier League og Bundesligaen knælet inden kampene som symbol på støtten, ligesom det har været tilfældet i danske klubber som FC Nordsjælland.

Og når England tirsdag gæster Parken til opgøret i Nations League vil både de danske og engelske spillere knæle.

Det sker efter et ønske fra de engelske spillere, som det danske landshold har besluttet at efterkomme.

- De har spurgt UEFA om lov og også informeret os om, at det havde de intentioner om at gøre. Det vil vi gerne støtte op om. Vi har haft en samtale om det i ledergruppen, og kun set positivt på, fortæller Thomas Delaney, der sammen med Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen udgør gruppen.

Delaney afviser, at man ved at knæle går over grænsen for, hvornår sport og politik blandes sammen.

- Selvfølgelig er der en grænse. Det er der for alt. Men det er lige før jeg vil sige, at det her ikke er politik, og derfor stiller jeg heller ikke spørgsmål ved det.

- Jeg synes, det er en rigtig fin ting at gøre. Vi er blevet enige om det på holdet, og der er ikke nogen, der skal gøre noget, de ikke har lyst til. Og det kommer de heller ikke til,forklarer Dortmund-spilleren, der sammen med resten af holdet ikke umiddelbart har planer om også at knæle før lørdagens kamp mod Belgien.

- Det var englændernes ønske. Hvad der ellers skal ske, har jeg ikke tænkt på det.

Thomas Delaney og de øvrige danske landsholdsspillere er enige om at knæle før kampen mod England. Foto: Lars Poulsen

Morten Wieghorst, der er assistenttræner for Danmark, er enig i beslutningen om at knæle mod englænderne, og er åben for muligheden for også at knæle mod Belgien.

- Ja, det kunne man godt. Man kunne gøre mange ting. Og det er egentlig ikke mit bord. Men det kunne da godt være, vi skulle snakke om det, siger han til Ritzau og fortsætter.

- Nu har vi valgt at gøre det i kampen mod England. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at lige netop den aktion har været størst i USA og Storbritannien.

- Det kommer derfra. Det ville være en ny ting i dansk sport at tage det initiativ. Men det kunne man måske godt, siger Morten Wieghorst, der ikke kan svare på, hvad der skal ske til kampen mod Belgien.

- Svar skyldig. Nu har I bragt det på bane. Så kan vi diskutere det ved maden senere. Det er ikke rigtig mit bord, siger Morten Wieghorst.

Støtten til 'Black Lives Matter' har spredt sig til en lang række idrætsgrene.

I NBA har slutspillet været afbrudt, da spillerne valgte at strejke i protest mod politivold mod sorte i USA, og i eksempelvis Formel 1 knæler mange chauffører også.

Her har danske Kevin Magnussen dog valgt ikke at knæle, selvom han understreger sin modstand mod racisme.

