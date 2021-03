Landsholdet kommer med Qatar-markering

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+

Spillerne på det danske fodboldlandshold vil i søndagens VM-kvalifikationskamp mod Moldova komme med en markering rettet mod fodbold-VM i Qatar.

Det oplyser Dansk Boldspil-Unions kommunikationschef, Jakob Høyer, på et pressemøde uden at oplyse om, hvad markeringen går ud på.

Ørkenstaten er stærkt kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne, hvilket blandt andet går ud over de migrantarbejdere, som bygger stadionerne til næste års VM-slutrunde.

De seneste dage har spillerne fra Norge og Tyskland med budskaber på deres t-shirts gjort opmærksom på, at menneskerettighederne skal overholdes. Også det hollandske fodboldlandshold har varslet aktion rettet mod VM i Qatar.

Markeringen har sendt et signal til VM-værterne om at, menneskerettigheder skal overholdes. Før Tyskland mødte Island, markerede spillerne skulder ved skulder med de 11 bogstaver: Human-rights.

Det er meget heldigt, at human-rights lige præcis er på 11 bogstaver.

- I må vente til kampen mod Moldova med at se, hvad den markering handler om, siger Kasper Schmeichel på lørdagens afsluttende pressemøde.

Landstræner Kasper Hjulmand ser det som positivt, at spillerne søndag sender et signal til omgivelserne om den stigende utilfredshed med Qatar som VM-vært og forholdende for migrant-arbejderne i landet.

- Det er vigtigt, at tonen ikke bliver skinger. Det handler ikke om boykot eller ej. Men det er meget vigtigt at sende nogle klare signaler qua vores stærke samarbejde i Europa, siger landstræneren og slår fast:

- Vi må kræve i de fremtidige beslutninger, at man som vært ved en stor slutrunde opfylder en række krav. Det gælder bæredygtighed, FN's 17 verdensmål samt overholdelse af menneskerettigheder.

Spillerne har i løbet af samlingen haft et virtuelt møde med Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty International, så landsholdsspillerne er opdaterede i forhold til udviklingen i Qatar.

