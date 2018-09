Landsholdet lagt for had på sociale medier

De danske landsholdsspillere er røget ind i et folkeligt uvejr på grund af konflikten - de bliver opfattede som arrogante og grådige

Fodboldlandsholdet er indbegrebet af dansk folkelighed.

De rød-hvide har siden etableringen for 111 år siden produceret nationalhelte på stribe - Poul 'Tist' Nielsen, Pauli Jørgensen, Harald Nielsen, Ole Madsen, Henning Jensen, Allan Simonsen,

Preben Elkjær, Michael Laudrup, Peter Schmeichel og Christian Eriksen for blot at nævne de største gennem tiderne.

Konflikten omkring en ny landsholdsaftale kaster dog mudder på dette glansbillede. Den ellers indiskutable opbakning krakelerer, og hashtagget #ikkemitlandshold trender på de sociale medier.

Grunden er, at mange opfatter de almindeligvis ganske vellønnede landsholdsspillere som grådige, idet de kræver større bid af DBU's kage og sikring af deres kommercielle rettigheder.

Derfor var der stor opbakning til det vikarlandshold, DBU sendte til træningskamp i Slovakiet. Fordi de gjorde landsholdstrøjen ære og kæmpede for landet.

Glæde var der såmænd nok også over 'det rigtige' landsholds sejr over Wales søndag, men der var også mange, der ikke brød sig om, at Åge Hareides troppers reaktioner på amatør-vikarerne og deres gerninger.

Efter 2-0-sejren over Wales påpegede flere spillere, herunder anfører og talsmand Simon Kjær, nemlig at der ikke bliver uddelt tak til vikarlandsholdet, der tværtimod bliver opfattet som skruebrækkere i en arbejdskonflikt.

Det fik mange til at reagere - som det kan ses på nedenstående udsnit fra Twitter:



Som uddannet i DBU-systemet og som frivillig fodboldtræner igennem 5 år så foragter jeg simpelthen den måde vores landsholdspillere opfører sig.

I er blevet alt det vi ude i klubberne prøver at forhindre: selviscenesættende, egoistiske og arrogante. #ikkemitlandshold — Michael Bæklev (@MBklev) September 9, 2018

Kære @simonkjaer1989 du er helt sikkert skide ligeglad med hvad jeg synes. Men du har med denne udtalelse slået det sidste søm i kisten og mistet en der ellers altid har elsket at følge det danske landshold. #IkkeMitLandshold https://t.co/6pTiFKoA36 — Maria Hald (@hald_maria) September 9, 2018

Det er topmålet af arrogance. Han har fuldstændig misforstået begrebet solidaritet, og glemt den uddannelse han selv fik. #ikkemitlandshold @simonkjaer1989 burde aldrig få lov at spille en landskamp ingen og sket ikke som anfører https://t.co/7EPVJfp8kx — Mads Aagaard Thomsen (@Aagaarddk) September 9, 2018

#IkkeMitLandshold



Med en sådan udmelding fra en anføre, som nok snakker for hele holdet håber jeg at dette hashtag vil trende https://t.co/Nf2I6EQFC8 — David Linnebjerg (@linnebjerg) September 9, 2018

Når @simonkjaer1989 beder om solidarisk opbakning til at flytte penge fra bredden til millionærerne...



Jeg kommer ikke til at lægge en krone hos @DK_NordicBet så længe de sponsorerer ham.#IkkeMitLandshold pic.twitter.com/MtYxWSJnl6 — MortenF #1661 (@MF_1661) September 9, 2018

For lidt over to mdr. siden var jeg så pavestolt af vores landshold, jeg lærte min søn alle de danske sange, og købte ham en trøje.

2 mdr. er lang tid i fodboldverdenen #IkkeMitLandshold pic.twitter.com/adDbly50dE — Krystal Paladset (@krystalpaladset) September 9, 2018

Værdier, danskhed og ikke mindst stoltheden over det danske landshold spillede landskamp onsdag.. Søndag spillede de virkelige vikarer som prøvede at frembringe det samme #ikkemitlandshold @DanielHolm9 — Stephan Dalgaard (@StephanDal89) September 10, 2018

Ved DK’s andet mål vender Kasper Schmeichel sig mod os på tribunerne mens han banker på DBU logoet. Han burde klappe sig på baglommen #ikkemitlandshold #hykler — Christian Tilsted (@KesseTilsted) September 9, 2018

Selv om de mange tilkendegivelser ikke nødvendigvis er udtryk for en generel holdning, så er der ingen tvivl om, at landsholdet har en opgave med at få poleret sit image godt og grundigt op igen.

DBU og Spillerforeningen gentoptager i øvrigt forhandlingerne i dag, mandag, om en ny landsholdsaftale, der gerne skal ligge fast inden næste landskamp. Det er 13. oktober, når Irland venter i Nations League.

