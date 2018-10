Landsholdet langer ud efter medier i åbent brev: 'Voldsomme personangreb'

Spillerrådet på det danske herrelandshold i fodbold forklarer nu sit syn på konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

Det sker i et åbent brev 'til hele fodbold-Danmark'.

- Vi forstår godt, at det er umuligt for fodbold-Danmark at følge med i, hvad månedlange forhandlinger i virkeligheden handler om, lyder det blandt andet i brevet.

Spillerrådet består af Simon Kjær, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel.

De tre skriver i brevet - på vegne af hele landsholdet - at spillerne har haft mundkurv på under den sidste del af forhandlingerne, og derfor har det også givet "et ærgerligt billede af dansk fodbold, når man følger med i medierne".

- Men dels hører og forstår medierne kun i meget begrænset omfang, hvad der sker i forhandlingerne.

- Og dels tegnes mediebilledet mest af de nemme og alt for voldsomme personangreb mod os spillere eller mod Mads Øland, som vi har valgt til at repræsentere os via Spillerforeningen.

- Ofte fra folk, der slet ikke har nogen rolle i forhandlingerne eller i dansk fodbold, lyder det i brevet.

Eriksen, Kjær og Schmeichel mener, at mediernes dækning af konflikten har skabt et ærgerligt billede af dansk fodbold. Foto: Lars Poulsen.

DBU og landsholdsspillerne blev i slutningen af september enige om den ny aftale, der gælder til og med EM-slutrunden i Tyskland i 2024.

Spillerrådet beskriver aftalen som 'en gevinst for alle parter i dansk fodbold'.

- Vi har kæmpet sammen for vores rettigheder - og for rettigheder og ordnede forhold for de kommende landsholdsspillere, så vi fortsat kan have et stærkt dansk landshold i en fremtid, hvor netop idéen om landshold er under pres fra blandt andre de store klubber og deres turneringer, hvor de store penge i fodbold ligger, lyder det i brevet.

Med aftalen sluttede konflikten mellem parterne, som kulminerede i begyndelsen af september, da DBU og landsholdsspillerne kunne ikke nå til enighed om en ny aftale.

DBU valgte i stedet at kigge efter spillere fra de lavere rangerende fodboldrækker til testkampen mod Slovakiet.

Det lykkedes DBU at sammensætte et hold af amatørspillere, som tabte 0-3 til Slovakiets landshold.

Fire dage senere var de sædvanlige spillere tilbage på landsholdet til Nations League-kampen mod Wales, efter at parterne var enige om en midlertidig aftale.

Det danske hold er i denne uge samlet i landsholdslejren og spillet lørdag endnu en kamp i Nations League mod Irland.

