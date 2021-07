Landsholdet med stor ønskeliste

- Vi halter efter konkurrenterne, derfor skal vi opgradere tingene omkring landsholdet – vi skal blandt andet have et fælles træningscenter for alle landsholdene, siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller

Det var et kæmpe mirakel, da Danmark vandt EM i 1992.

Nu kan sensationen gentage sig. Og det er både uventet og uvirkeligt, at en lille fodboldnation som Danmark står i en EM-semifinale med mulighed for at gentage triumfen for 29 år siden.

Når det er sagt strider det også på mange måder mod sund fornuft, at Danmark med sejre over Rusland, Wales og Tjekkiet nu kan spille sig i en EM-finale.

Store nationer som Frankrig, Tyskland, Portugal og Belgien er ekspederet ud.

Vi halter nemlig langt efter vores konkurrenter på mange strategiske og organisatoriske områder på og uden for banen.

Kasper Hjulmand har under EM haft tilknyttet dødboldspecialisten Mads Buttereit. Det gav udbytte mod Tjekkiet, hvor Thomas Delaney scorede et flot mål. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er glad for, at jeg allerede i maj – inden EM-slutrunden - afleverede en ønskeseddel til bestyrelsen for, hvordan vi kunne tænke os en opgradering omkring landsholdene, siger fodbolddirektør Peter Møller.

- Vi har afleveret en ny strategiplan for dansk fodbold. Men jeg kan kun aflevere ønsker, fordi det er ikke mig, der bestemmer, hvordan de penge, vi får fra UEFA, skal bruges.

- Både på A-landsholdet, hos kvinderne og U-landsholdene er vi langt, langt efter de tre andre nationer, som er i semifinalen, England, Spanien og Italien, forklarer Peter Møller og afslører lidt om, hvad ønskelisten handler om:

- Vi vil gerne have et fælles træningsanlæg. Det skaber enorm dynamik, hvis vi kan samle alle vores landshold ét sted.

- Det er helt afgørende for fremtiden, at mange af de unge talenter kan spejle sig i de nuværende landsholdsprofiler, forklarer Peter Møller.

DBU har allerede sikret sig 156 millioner kroner fra UEFA på grund af de flotte sportslige resultater. En finaleplads udløser yderligere 52 millioner kroner, mens EM-guld tilfører 75 millioner kroner mere.

Millionerne får hurtigt ben at gå på. For der er et stort ønske om en opgradering af hele analysedelen samt muligheden for brug af data.

EM-semifinale på Wembley mod England. Når man ser på de ressourcer, som England, Spanien og Italien, bruger på deres landshold, så er vi stadig langt efter, mener fodbolddirektør Peter Møller. Foto: Lars Poulsen.

der har været meget at juble over for Danmark under EM. Det strider lidt mod sund fornuft, fordi Danmark halter langt efter mange af rivalerne. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand har ønsket flere specialister til at hjælpe, fordi det ofte er de små detaljer, der afgør fodboldkampene.

- Vi skal optimere forholdene for spillerne, ligesom de skal træne på de bedste baner.

- Hvis vi skal være dygtigere og konkurrere med de store nationer, skal vi hele tiden have fokus på detaljerne.

- I forbindelse med EM har Kasper derfor ønsket at tilknytte dødboldspecialisten Mads Buttgereit, som vi har haft stor glæde af, forklarer Peter Møller.

Andreas Christensen har været en stor profil for Danmark under EM. Nu skal han og spillerne have bedre forhold, hvis det står til fodbolddirektør Peter Møller. Foto: Lars Poulsen.

I lighed med en ny plan for, hvordan landsholdene kan tilføres flere ressourcer, er DBU også snart klar med den store vision for fremtiden: Den Røde Tråd version 2.0.

- Jeg forventer, at Den Røde Tråd version 2.0 kommer i år, fastslår Peter Møller.

DBU har indgået en seksårig aftale med Helsingør, hvor landsholdet kan fortsætte med at træne. Frem til udgangen af 2022 på det gamle Helsingør Stadion. Og fra 2023 skal der stå en ny hybridbane klar i området ved det nye Helsingør Stadion.