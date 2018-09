Landsholdet rammer deadline: Her er deres svar

Spillerne skulle give svar på, om de var klar til at møde i landsholdslejren, og deadline stod til kl. 18 søndag aften.

Landsholdsspillerne har meldt sig klar, men der er visse betingelser. En alternativ løsning er i spil, så landskampene kan gennemføres.

- Landsholdet er klar på at spille og glæder sig, men vi skal have en kollektiv aftale, og det har DBU vidst fra dag ét i forhandlingerne. Allerhelst vil vi have DBU til at genoptage forhandlingerne med os, så vi sammen kan forhandle en ny landsholdsaftale på plads. Vi har været parate til at forhandle hele weekenden, men hvis DBU fortsat ikke ønsker at forhandle, så har vi et alternativt tilbud, fortæller William Kvist, der trods stoppet på landsholdet sidder i Spillerforeningens forhandlerteam.



- Vi spillere vil gøre alt for at spille, så vi vil gerne tilbyde DBU at forlænge den gamle aftale til den 1. oktober 2018 med henblik at få færdigforhandlet en ny kollektiv landsholdsaftale. Så vi kan spille de to landskampe under ordnede forhold, og bagefter vil der være god tid til at få forhandlet en ny aftale på plads. Den gamle aftale har fungeret i 4 år, så mon ikke lige den kan fungere en måned mere. Så har vi sørget for ekstra tid, og vi mener, at vores forslag kan redde landskampene, siger William Kvist på vegne af Spillerforeningen.

På TV2 News gav landsholdsprofilen Thomas Delaney samme besked og fortalte om spillernes store anke ved DBU's udspil.

- DBU har ønsket at vende det hele på hovedet og stille os spillere i meget svære situationer og egentlig ændre alt det, som har været i gang siden 90'erne omkring rettigheder. Og vi stiller op til alt. Det gør vi gerne, når vi er i grupper. DBU ønsker en meget større råderet over os spillere, siger han og fortæller også, at der har været udfordringer ved den tidligere aftale.

- DBU har overtrådt nogle rettigheder, men ikke noget vi ikke kan arbejde os ud fra. Nu vil de vende hele molevitten på hovedet, og det gør det jo svært.

Det videre forløb er fortsat meget usikkert, men bagkanten er klar: Onsdag skal holdet efter planen i kamp mod Slovakiet i en testkamp.

