Landsholdet ramt af corona: Robert Skov sendes hjem

Coronaen har ramt det danske landshold.

Robert Skov og en behandler i landsholdstruppen er testet positive med covid-19, og derfor bliver de nu sendt hjem.

Derudover har DBU valgt at isolere en række spillere og trænere. Det gælder Kasper Hjulmand, hans assistent Morten Wieghorst samt otte spillere.

De misser landskampen mod Sverige onsdag aften Landstræner Kasper Hjulmand Assistenttræner Morten Wieghorst Frederik Rønnow Yussuf Poulsen Rasmus Falk Jensen Pione Sisto Anders Dreyer Erik Sviatchenko Alexander Scholz Martin Braithwaite

Senere i dag bliver der udtaget en række nye spillere, som DBU formulerer det.

Der er således opstået kæmpe corona-kaos i den danske landsholdslejr forud for onsdagens testlandskamp mod Sverige. Hvor det efterlader landsholdstruppen forud for søndagens Nations League kamp mod Island, er endnu uvist.

Kæmpe kaos

Med Robert Skov ude af de tre forestående landskampe mangler Danmark reelt tre af de faste fem spillere til den bageste kæde.

Kasper Schmeichel og Andreas Christensen sidder 'hjemme' i England, fordi de engelske myndigheder kræver to ugers isolation, når de vender hjem til landet, hvis de har opholdt sig i Danmark. Og nu er Robert Skov altså helt ude af billedet til alle tre kampe.

Derudover er de øvrige danske spillere i England - Pierre Emile Højbjerg, Jonas Lössl, Mathias Jensen, Henrik Dalsgaard og Jannik Vestergaard - blevet 'hjemme', fordi deres klubber ikke kan leve med, at de skal isoleres 14 dage ved tilbagekomst, som de engelske myndigheder kræver lige nu.

Foto: Lars Poulsen

- Vi har fulgt UEFA’s protokoller og regler for corona-tests, som vi har gjort det ved de tidligere landskamp-samlinger. Da vi fik de positive Covid-19-tests, blev Robert Skov og en behandler orienteret og isoleret, hvorefter de har forladt lejren.

- Det er vores vurdering, at smitten ikke er sket i lejren, og vi har fundet det tidligt, så vi bedre kan håndtere det videre forløb. Alle øvrige tests er negative, og vi bliver testet igen.

- Vi har efter dialog med sundhedsmyndighederne besluttet et forsigtighedsprincip, hvor vi isolerer en række personer, der har været i potentiel nærkontakt med de to smittede personer, siger landsholdets læge Morten Boesen.

Vi skal passe på hinanden

DBU arbejder i disse dage på højtryk i samarbejde med Det Engelske Fodboldforbund i håbet om, at danskerne i England kan få lov at rejse hjem til landskampen søndag mod Island.

England har stor interesse i, at reglerne bliver ændret, så professionelle idrætsfolk kan få lov at rejse i de såkaldte bobler, hvor de er isoleret fra omverdenen.

England skal efter planen møde Island næste onsdag. Og Island kommer som bekendt fra Danmark, hvor de spiller søndag. Som situationen ser ud lige nu, kan det ikke lade sig gøre, da Island skal 14 dage i isolation, når de rejser ind i England.

- Vi lever i en tid, hvor mange arbejdspladser – herunder også klubhold og landshold i fodboldens verden – bliver ramt af corona-smitte. Det er ærgerligt for holdet og særligt for de to smittede.

- Vi ønsker at passe mest muligt på hinanden og følger det forsigtighedsprincip, som myndighederne anbefaler. Vi vil senere i dag udtage spillere, så vi kan spille testkampen mod Sverige.

- Derefter håber vi at have mange af de andre spillere tilbage til kampene mod Island og Belgien. Uanset hvad vil vi gøre alt for at stille stærkt hold og levere en stærk præstation mod svenskerne, siger Kasper Hjulmand til DBU.dk.

Trænerteamet til testkampen mod Sverige udgøres nu af analytiker Mounik Akhiat, angrebstræner Ebbe Sand og målmandstræner Lars Høgh.

Christian Eriksen mødte først ind i landsholdslejren mandag aften, mens anfører Simon Kjær først tirsdag ventes at støde til landsholdskammeraterne.