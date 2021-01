Landsholdet ramt: Turnering er aflyst

Det danske kvindelandshold i fodbold kommer alligevel ikke i aktion i februar som planlagt.

Her skulle holdet have deltaget i en træningsturnering i England, men den er blevet aflyst på grund af coronapandemien. Kvindelandsholdet kommer derfor slet ikke til at samles.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

- Vi skulle have deltaget i en stor træningsturnering i England, som er blevet aflyst på grund af pandemien. Samtidig har vi desværre ikke kunnet arrangere en træningslejr i syden med de mange omfattende rejserestriktioner, samt med de covid-19-hensyn vi ønskede, siger DBU-fodbolddirektør Peter Møller.

Foto: Lars Poulsen

Turneringen er blevet aflyst af de engelske myndigheder og arrangørerne grundet de høje smittetal i England.

Normalt er Danmarks til træningsturneringen Algarve Cup i vinterperioden, men længe har det stået klart, at den turnering ikke kunne afvikles i 2021.

Landstræner Lars Søndergaard ærgrer sig over, han nu må vente flere måneder på at samles med sine spillere.

- Vi havde glædet os til samlingen, hvor der var udsigt til nogle spændende kampe mod stærke nationer. Derfor ærgrer jeg mig selvfølgelig.

- Men lige nu er fodbold ikke det vigtigste. Der er mennesker, som har det langt hårdere end os. Nu krydser jeg bare fingre for, at det vender hurtigst muligt, så vi snart kan samles igen, siger Lars Søndergaard.

Danmark tager hul på VM-kvalifikationen til efteråret. Næste år skal Danmark spille den udskudte EM-slutrunde i England.

