Landsholdet rystet efter grusomt bedrageri: - Helt forfærdeligt

Onsdag kom det frem, at den tidligere landsholdsspiller Kevin Conboy er blevet frarøvet hele den formue, han har bygget op gennem sin karriere.

Torsdag reagerer tidligere kolleger og venner fra det nuværende landshold.

- Det er selvfølgelig helt forfærdeligt. Jeg har et utroligt godt forhold til Kevin, så dengang jeg fik det at vide, var det jo et kæmpe slag i hovedet, fortæller en bevæget Lasse Schöne.

Genoa-spilleren var holdkammerat med Conboy, da de begge tørnede ud for hollandske Nijmegen.

- Jeg håber af hele mit hjerte, at der bliver styr på det, og at han kommer oven på igen, siger Schöne.

Lasse Schöne har tidligere spillet sammen med Kevin Conboy. For tiden er han samlet med det danske landshold før kampene mod Schweiz og Luxembourg. Foto: Lars Poulsen

Kevin Conboy står noteret for en enkelt landskamp for det danske landshold, som faldt tilbage i 2012 i en venskabskamp ude mod Tyrkiet.

Dengang var Daniel Wass også på holdet, da han og Conboy bestyrede hver deres back for danskerne.

- Jeg føler rigtig meget for ham. Det er en uhyggelig sag, at en så tæt på dig kan svindle for det, du har opbygget igennem din karriere, siger Wass.

- Det er måske det, alle fodboldspillere frygter. At det, man har tjent og skal leve af, bliver taget fra dig. Det er noget af det værste, der kan ske, uddyber Valencia-spilleren.

Også Martin Braithwaite udtrykker sin sympati for Kevin Conboy.

Braithwaite var så småt ved at spille sig på landsholdet, mens Conboy også var inde i varmen for Danmark.

- Selvfølgelig er jeg ked af det, der er sket. Kevin er en god dreng, så jeg er ked af det på hans og familiens vegne. Man vil gerne forsøge sin familie og skabe en økonomiske balance, så man ikke er presset efter sin karriere, siger Leganés-spilleren.

Braithwaite og resten af det danske landshold skal lørdag spille en uhyre vigtig EM-kvalifikationskamp, når de tager imod Schweiz.

