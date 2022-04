Landsholdet støtter Ukraines børn

Det danske kvindelandshold vil ligesom det mandlige landshold bortauktionere spillertrøjer og give pengene til Ukraines børn.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) og Unicef i en pressemeddelelse.

Trøjerne fra fredagens VM-kvalifikationskamp på udebane mod Malta vil således blive solgt på auktion efter kampen.

Trøjerne er til lejligheden blevet specialdesignet og vil have Ukraines flag ved siden af Dannebrog og det maltesiske flag.

- Vi spillere på kvindelandsholdet er meget berørte af de billeder, videoer og vidneudsagn, der beskriver situationen i Ukraine efter Ruslands invasion, siger midtbanespilleren Sofie Junge.

- Vi ønsker derfor at markere vores støtte til Ukraine, der lige nu kæmper for frihed og fred, ved at spille med specialdesignede trøjer.

Forleden indbragte herrelandsholdets trøjer fra en testkamp mod Holland 400.000 kroner i en auktion.

Her var Christian Eriksens comeback-trøje, efter at han sidste år blev ramt af hjertestop, den mest eftertragtede. Eriksen-trøjen indbragte alene 145.800 kroner.

Fredagens udekamp mod Malta begynder klokken 18. Auktionen er dog allerede gået i gang.

Danmark topper VM-kvalifikationen efter seks sejre i ligeså mange kampe.