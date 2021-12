Landsholdets 100 bedste: Derfor kaldte de ham Aladdin

Ekstra Bladet kårer alle tiders 100 bedste danske landsholdsspillere. Her er turen kommet til nummer 61-80, der blandt andre byder på forrygende midtbanekrigere, en EM-topscorer og Aladdin fra Valby

Det mandlige danske fodboldlandshold har været gennem et vanvittigt landskampår, hvorfor Ekstra Bladet ganske enkelt ikke har kunnet lade være med at tage et opgør med historien og kåre de 100 bedste spillere, der har optrådt i rødt og hvidt siden de første landskampe i 1908.

Det er en liste, der hylder spillerne i rødt og hvidt - ikke nødvendigvis dem, der har høstet de største triumfer på europæisk klubplan. Selvom de to ting oftest har hørt sammen.

Der er tale om en subjektiv liste, hvor du måske vil føle, at der ind imellem er sammenlignet æbler og pærer - og hvor du er hamrende uenig.

I dag får du nummer 61-80 - heriblandt et par aktive gutter, Troldmanden fra Vejle, en EM-topscorer og Turbo-Bent...

61. Martin Laursen (1977- )

Landskampe: 53 – 2 mål (2000-2008)

Martin Laursen i aktion mod Uruguay i 2002. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Det var hans forsvarsspil i verdensklasse, der gjorde ham til en elsket profil i både italiensk og engelsk fodbold op gennem nullerne.

Han var hovedstødsstærk som få og leverede i rødt og hvidt et forrygende samarbejde med René Henriksen i det centrale forsvar.

Martin Laursen debuterede forud for EM 2000 under Bo Johansson og var med i Holland og Belgien – dog uden at komme på banen.

Til gengæld spillede han alle kampe ved VM i Japan og Sydkorea samt EM i Portugal i 2002 og 2004.

Deltog i EM 2000 og 2004 samt VM 2002.

62. Thomas Delaney (1991- )

Landskampe: 63 – 7 mål (2013- )

Thomas Delaney jubler efter sejren over Rusland ved EM i sommer. Foto: Lars Poulsen

En hårdtarbejdende og loyal holdspiller, der er blandt Kasper Hjulmands foretrukne og mest betydningsfulde spillere på et ellers profiltungt landshold i disse år.

Godt overblik, god sparketeknik, stærk i luften og en lungekapacitet, de fleste må misunde ham.

Thomas Delaney debuterede i 2013 som FCK-spiller men blev først en fast mand i truppen tre år senere, da Åge Hareide havde overtaget efter Morten Olsen.

Siden har han spillet 58 af 66 mulige kampe for landsholdet…

Deltog i VM 2018 og EM 2021.

63. Thomas Gravesen (1976- )

Landskampe: 66 – 5 mål (1998-2006)

Foto: Lars Poulsen

Der har været mange krigere på den danske midtbane gennem årene, men få har bidt sig fast i haserne på modstanderne og erindringen hos tilskuerne som Graver.

Et ualmindeligt stort talent, der mundede ud i en fantastiske motor med et suverænt overblik og sparketeknik samt en vilje ud over det sædvanlige.

Han bed sig for alvor fast omkring landsholdet, da Morten Olsen tog over i 2000, og var fast mand de næste seks år.

Deltog i EM 2000 og 2004 samt VM 2002.

64. Bent Hansen (1933-2001)

Landskampe: 58 – 1 mål (1958-1965)

De 11 startende i gruppekampen mod Tunesien ved OL i Rom. Stående fra venstre: John Danielsen, Jørn Sørensen, Tommy Troelsen, Hans Christian Nielsen, Harald Nielsen og Poul Andersen. Sidende fra venstre: Poul Pedersen, Flemming Nielsen, Bent Hansen, Henry From og Poul Jensen. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix

Måske ikke særligt stor – men en arbejdsom og loyal holdspiller, der var i 1960’erne, hvad Jens Jørn Bertelsen var 20 år senere.

Overtog landskamprerkoden fra Poul Pedersen og holdt den, til Henning Munk Jensen siden overtog den.

En hjørnesten på Arne Sørensens OL-mandskab, der nåede finalen i Rom i 1960.

Deltog i OL 1960 og Nations Cup 1964.

65. Henning Munk Jensen (1947- )

Landskampe: 62 – 1 mål (1966-1978)

Det danske landshold 17. november 1976. Stående fra venstre: Landstræner Kurt Nielsen, Johnny Hansen, Flemming Ahlberg, Ole Bjørnmose, Henning Munk Jensen, Per Røntved og Niels Christian Holmstrøm. Siddende fra venstre: Ove Flindt Bjerg, Allan Simonsen, Jørgen Kristensen, Heino Hansen og Birger Jensen. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix

Hverken før eller siden har et dansk fodboldlandshold haft en så solid, stærk og ubarmhjertig klippe i midterforsvaret, som da Munken spillede der.

Elsket på hjemmebane – forhadt på udebane, plejede man at sige om klepperten fra Aalborg, hvis brutalitet ofte kunne få modstanderne op i det røde felt. Til gengæld var han en suveræn centerhalf og spillede alle 62 landskampe fra start til slut – med undtagelse af sin jubilæumskamp, hvor han blev skiftet ud.

I rødt og hvidt var han selvskreven som AaB-spiller i slutningen af 1960’erne og op gennem 1970’erne.

Var anfører i et par år og har også kunnet prale af landskamprekorden, indtil Per Røntved overhalede ham.

66. Andreas Christensen (1996- )

Landskampe: 54 - to mål

Scoringen mod Rusland i juni var stærkt medvirkende til, at Danmark spillede sig i 1/8-finalen ved EM. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Kravler kamp for kamp længere og længere frem på denne liste og er den altafgørende årsag til, at der er håb for det danske landshold, når Simon Kjær en dag stopper.

AC er allerede nu en kæmpe i både Chelseas og det danske landsholds bagkæde med sit eminente blik for spillet, sikre boldomgang, mandsopdækning og hovedspil.

Efter et par indhop i 2015 klemte han sig rigtigt med på landsholdet i 2016 og har de seneste sæsoner været en sikker brik for først Åge Hareide og senest Kasper Hjulmand. Både som defensiv midtbanespiller og i det centrale forsvar.

Deltog i VM 2018 og EM 2021.

67. Henrik Larsen (1966- )

Landskampe: 39 – 5 mål (1989-1996)

Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Stor, stærk og en fremragende arbejdsmand både på klub- og landsholdsplan i slutningen af firserne og første halvdel af halvfemserne. Blev EM-helt i Sverige med sine tre mål, selvom han var med som reserve.

Fik startplads mod Frankrig, da Kim Vilfort måtte rejse hjem, og fastholdt den til finalen.

De ujævne ophold i udenlandske klubber gjorde det svært for ham at fastholde en landsholdsplads men kæmpede sig alligevel med til EM i 1996, hvor han spillede i alle tre gruppekampe.

Deltog i EM 1992 og EM 1996.

Ballon d’Or: Nr. 13 i 1992

68. Tommy Troelsen (1940-2021)

Landskampe: 16 - fem mål (1959-1968)

Tommy Troelsen yderst til venstre (ved siden af Henning Enoksen) i Idrætsparken i 1958 efter sejren i pokalfinalen over KB. 17-årige Troelsen er til dato stadig den yngste finalist i dansk fodbolds historie. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix

Troldmanden fra Vejle er til dato stadig blandt de bedste teknikere og driblere, der har optrådt i rødt og hvidt. Et enormt talent, der som teenager slog igennem i dansk fodbold i slutningen af 1950'erne og derfor også fik debut i 1959 af landstræner Arne Sørensen.

Blev udtaget til OL i Rom og spillede efter sejren over Tunesien både semifinale mod Ungarn og finale mod Jugoslavien.

Alvorlige skader betød, at han i de følgende år slet ikke blev den dominerende figur, der ellers var lagt op til, og han endte med at måtte stoppe karrieren 28 år gammel.

Blev siden U21-landstræner og en elsket ekspertkommentator og tv-vært gennem 1980'erne og 1990'erne.

Deltog i OL 1960.

69. Anton Olsen (1889-1972)

Landskampe: 16 - 14 mål

Anthon Olsen på det danske landshold ved OL i 1912. Olsen ses yderst til venstre.

Debuterede i OL-kvartfinalen på Råsunda mod Norge - med et hattrick. Danmark vandt 7-0. Fulgte op med to mål i semifinalen, da Holland blev besejret 4-2. Og yderligere to kasser i finalen, da Storbritannien vandt 4-2.

Målet til 4-1 mod Holland regnes i øvrigt fortsat som ét af de bedste i OL-historien. Olsen helflugtede til bolden et stykke udenfor feltet - nogle har skrevet op til 30 meter fra mål - og bolden tordnede i kassen.

Syv mål i sine tre første landskampe.

I de første otte landskampe scorede han 13 mål, hvilket selv for sin tid var imponerende. Står i en historisk kontekst meget i skyggen af kollegaerne Poul 'Tist' Nielsen og Sophus 'Krølben' Nielsen i en tid, hvor det danske landshold regnedes for ét af verdens allerbedst.

Deltog i OL i 1912.

70. Jørn Sørensen (1936- )

Landskampe: 31 - seks mål (1958-1961)

Jørn Sørensen afdribler selveste Garrincha i kampen mellem Danmark og Brasilien i 1960. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix

Blandt de bedste fløjspillere i dansk fodbolds historie. Brød igennem hos KB i slutningen af 1950'erne og var stamspiller under Arne Sørensen - og dermed også på holdet, der nåede OL-finalen i Rom.

Efter at have uddannet sig til herreekviperingshandler og imponeret for Nibe i pokalturneringen mod Brønshøj rykkede han til København og KB, hvor det store gennembrud fulgte.

Efter succesen i Rom fulgte en stribe landskampe i 1961, inden han skrev kontrakt med Metz i Frankrig.

Jørn Sørensen havde en uforudsigelig stil, hvilket er blevet beskrevet som vuggende i sit spil. Han var hurtig og elegant fra sin position i venstre angrebsside.

Deltog i OL 1960.

71. Johannes Pløger (1922-1991)

Landskampe: 21 - otte mål (1940-1948)

Pløger i aktion. Foto: Ritzau Scanpix

Når talen falder på Danmarks offensiv i 1940'erne med klimakset i London i '48, er det oftest Carl Aage Præst og John Hansen, der refereres til.

Megen omtale burde også være på Johannes Pløger, der fra sin position på fløjen - ganske som Præst - var drønende farlig. Både som chanceskaber og med sine afslutninger.

Han blev kaldt Aladdin som følge af sine optimistiske dribleture og en generel opportunistisk måde at spille fodbold på.

Dobbelt dansk mester med John Hansen, Hans Colberg og Erling Sørensen, der som han kom med til London. Her scorede Pløger et af de fem mål i 5-3-sejren over Italien i kvartfinalen, hvor John Hansen tog sig af de fire andre. Han røg til Juventus efter OL sammen med John Hansen, mens Carl Aage Præst og Karl Aage Hansen stødte til senere.

Dermed stoppede landsholdskarrieren også effektivt for Pløger.

Deltog i OL 1948.

72. Jes Høgh (1966- )

Landskampe: 57 – 1 mål (1991-2000)

Jes Høgh i venskabskamp mod Iran. Foto: Morten Bjørn Jensen/Ritzau Scanpix

Meget elegant og boldsikker forsvarsdirigent, der om nogen formåede altid at skille sig fornuftigt af med bolden – og meget sjældent tyede til at losse bolden væk.

Hvad han manglede i luften, havde han i fødderne, og Jes Høgh var ofte på internationalt højt niveau, når han repræsenterede Danmark.

Det gjorde han sporadisk i 1994 og var stærkt medvirkende til den danske triumf i King Fahd Cup året efter.

Siden dannede han i flere år et stærkt makkerpar med Marc Rieper og siden René Henriksen, inden han blev alvorligt skadet i en venskabskamp mod Sverige.

Siden stoppede han karrieren.

Deltog i EM 1996 og 2000 samt VM 1998.

73. Lars Jacobsen (1979- )

Landskampe: 81 – 1 mål (2006-2015)

I aktion mod Sverige i Parken. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

En af historiens bedste højre backs på landsholdet med et godt blik for spillet, solide defensive kvaliteter og et stærkt drive frem ad banen.

Var fast mand, så snart han var klar, og det nød Morten Olsen godt af i størstedelen af sine år som landstræner.

Fynboen fik debut som FCK-spiller, hvor han havde fået sit gennembrud. Han nåede at repræsentere Nürnberg, Everton, Blackburn, West Ham og Guingamp, men det var som FCK-spiller han havde de fleste landskampe.

Deltog i VM 2010 og EM 2012.

74. Pierre-Emile Højbjerg (1995- )

Landskampe: 50 – 4 mål (2014- )

Højbjerg i VM-kvalifikationskampen mod Østrig i Parken. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Når denne liste opdateres om fem-syv år, er han kravlet endnu længere frem, for Pierre-Emile Højbjerg er en eminent midtbanespiller, der besidder overblik, lederegenskaber, et godt spark og en boldsikkerhed, der i Premier League har gjort ham respekteret af alle.

Han debuterede som Bayern-spiller og viste omgående sine evner og sit gåpåmod. Men optrædenerne i rødt og hvidt var sporadiske de første par år, og skader kom på tværs. Det var først i Southampton efter en svær start i England, han for alvor trådte i karakter.

Siden har han været uundgåelig og viste ved EM i sommer, at han tilhører eliten i Europa på den centrale midtbane.

Deltog i VM 2018 og EM 2020.

75. Vilhelm Wolfhagen (1889-1958)

Landskampe: 18 – 14 mål (1908-1917)

Vilhelm Wolfhagen på det danske landshold ved OL i 1912. Han ses yderst til højre.

En meget stærk venstre wing, der med blændende teknik og et godt spark med begge ben var en stor mundfuld for alle forsvar. Som bare 18-årig debuterede han i Danmarks første landskamp ved OL i 1908 og scorede fire gange mod Frankrigs B-hold.

Det er foreløbig eneste gang i historien, en spiller har præsteret dette.

Han scorede også fire mål i den næste kamp, som Danmark vandt 17-1 over Frankrigs A-hold.

Siden ebbede scoringssnittet noget ud, men han fastholdt sin plads på landsholdet nogle sæsoner, inden han blev skadet og måtte lade sig operere. Dermed sluttede karrieren.

Deltog i OL 1908 og 1912.

76. Niclas Jensen (1974- )

Landskampe: 62 (1998-2008)

Niclas Jensen mellem gode venner efter Jon Dahl Tomassons scoring til 2-0 mod Frankrig ved VM i Incheon. Foto: Lars Poulsen

Den elegante venstre back brød igennem i Lyngby og siden FCK i slutningen af 1990'erne, hvilket kastede de første landskampe af sig i 1998.

Det var dog først under VM i Japan og Sydkorea fire år senere, det store gennembrud i rødt og hvidt kom, da han formåede at skubbe anfører Jan Heintze ud af startopstillingen. I sig selv en bedrift.

Herefter var han førstevalg med sin rolige facon og gode overblik, som det danske forsvar nød godt af de næste mange år.

Deltog i VM 2002 og EM 2004.

77. Arne Sørensen (1917-1977)

Landskampe: 30 - fire mål (1937-1946)

Arne Sørensen til højre. Foto: Heine Pedersen/Ritzau Scanpix

Mest kendt for sit job som landstræner, der med sine professionelle metoder var manden bag den danske succes og sølvmedaljer ved OL i 1960.

Men som spiller var han en eminent midtbanespiller for først B 1903 og siden B93, inden han drog til Frankrig efter krigen.

Sørensen var hurtig og stærk og var stærkest på den centrale midtbane, selvom han på landsholdet også nåede at optræde en del gange i forsvaret.

På grund af sin aftale om at få 5000 kroner for at skifte til Skovshoved i 1946, blev han af DBU dømt professionel, og det var lig med stop på landsholdet og i dansk fodbold i al almindelighed.

Dermed gik han også glip af OL i London to år senere.

78. Flemming Nielsen (1934-2018)

Landskampe: 26 – fire mål (1954-1960)

Flemming Nielsen som AB-spiller i midten af 1950'erne. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix

En halfback som få på det danske landshold i slutningen af 1950'erne og med et spark, der kunne få englene til at synge. I forbindelse med sin død fortalte hans bror, Vagn Nielsen:

- Han blev den bedste herhjemme i den disciplin (frispark, red.), fordi han som en af de første kunne få bolden til at brække i luften.

Flemming Nielsen brød igennem som teenager i B93 og skiftede til AB, hvor han udviklede sig til én af landets bedste spillere.

Det var dog OL i Rom i 1960, der blev vendepunktet midtbanestjernen. Han var fast mand og scorede både mod Tunesien og i finalen mod Jugoslavien. Året efter købte Atalanta ham, og det var for alvor i Serie A, han blev en stjerne.

Men der var tiden på det danske landshold forbi.

Deltog i OL i 1960.

79. Brian Steen Nielsen (1968- )

Landskampe: 66 – 3 mål (1990-2002)

I diskussion med Peter Schmeichel i den berømte udekamp i Sevilla i 1993, som blev tabt 1-0. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

En ofte undervurderet og miskrediteret stærk midtbanespiller, hvis til tider hårde spil blev et kendetegn. Men Brian Steen Nielsen var en fremragende mand på midtbanen, som hele tre danske landstrænere nåede at sætte pris på.

Det var Richard Møller Nielsen, der gav ham debut og havde ham som en fast del af truppen fra EM-triumfen frem til sin afgang efter EM fire år senere. Og efter hjemkomsten fra Japan i 1998 tog Bo Johansson sig i den grad også af Nielsen, der blev en vigtig del af holdet frem mod EM i 2000, hvor han tilmed scorede i begge playoff-kampe mod Israel i 1999.

Brian Steen Nielsen var energisk, hårdt arbejdende og en forrygende indpisker, der samtidig havde en gevaldigt smæk i venstrebenet.

Morten Olsen kunne heller ikke undvære ham, hvorfor det blev til flere værdifulde kampe i VM-kvalifikationen til 2002, udtagelse til slutrunden samt et vigtigt indhop mod Frankrig i den sidste gruppekamp.

Deltog i EM 1996 og 2000 samt VM 2002.

80. Bent Christensen (1967- )

Landskampe: 26 - 8 mål (1989-1994)

Bent Christensen i sin største landskampe - udekampen mod Jugoslavien i 1991. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

En relativt kort landsholdskarriere, men Turboen fra Brøndby var selve definitionen på en spydspids i begyndelsen af 1990'erne, hvor han i blåt og gult og rødt og hvidt viste, hvorfor klubber fra alle Europas bedste ligaer spærrede øjnene op.

Efter nogle gode sæsoner i 1. division var Bent Christensen toneangivende på Morten Olsens eminente Brøndby-hold, der tog Europa med storm i 1990-91-sæsonen, hvor han var en suveræn topscorer i dansk fodbold.

Det var i samme periode, landstræner Richard Møller Nielsen gav ham tillid og plads i angrebet ved siden af Flemming Povlsen. Og det var den duo, der viste vejen i Beograd den forårsaften i 1991, hvor Danmark sensationelt vandt 2-1 over Jugoslavien. På to mål af Christensen.

Kampen efter scorede han igen to mål, og det danske håb om EM levede. Han kom på tavlen to gange mere i turneringen og blev kun overgået af Darko Pancev, Jean-Pierre Papin og Marco van Basten på hele kontinentet.

Startede inde mod England ved EM men endte med en reservetjans, da Brian Laudrup og Flemming Povlsen suverænt satte sig på de forreste pladser.

Deltog i EM 1992.