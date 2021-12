Landsholdets 100 bedste: Derfor overgår han Laudrup

Ekstra Bladet kårer alle tiders 100 bedste danske landsholdsspillere - og Michael Laudrup må affinde sig med at blive nummer to

Det mandlige danske fodboldlandshold har været gennem et vanvittigt landskampår, hvorfor Ekstra Bladet ganske enkelt ikke har kunnet lade være med at tage et opgør med historien og kåre de 100 bedste spillere, der har optrådt i rødt og hvidt siden de første landskampe i 1908.

Det er en liste, der hylder spillerne i rødt og hvidt - ikke nødvendigvis dem, der har høstet de største triumfer på europæisk klubplan. Selvom de to ting oftest har hørt sammen.

Der er tale om en subjektiv liste, hvor du måske vil føle, at der ind imellem er sammenlignet æbler og pærer - og hvor du er hamrende uenig.

I dag får du nummer de øverste på listen, hvor hele tre mand fra den succesfulde EM-trup i sommer er at finde.

20. Knud Lundberg (1920-2002)

Landskampe: 39 – 10 mål (1943-1956)

Lundberg på banen i 1953. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix

En af de absolut vigtigste i det danske landsholds historie.

Han var en intelligent og nytænkende spiller i 1940’erne, der udfordrede trænernes ideer og i den grad var en leder på banen.

Det vidner hans 27 ud af 39 landskampe som anfører også om.

Blev sat af til Italien-kampen ved OL i 1948 efter en forfærdelig indsats mod Egypten, men ellers er det svært at sætte noget på hans landskamps-cv.

Deltog ved OL i 1948.

19. Kasper Schmeichel (1986- )

Landskampe: 74 (2013- )

Kasper Schmeichel er blandt de bedste målmænd i dansk fodbolds historie. Foto: Lars Poulsen

En blændende målmand, der på sine gode dage er blandt verdens allerbedste. Hans hurtighed, overblik, attitude og vinder-mentalitet gør ham til en respekteret og frygtet målmand af snart sagt alle modstandere.

Schmeichel debuterede mod Makedonien i 2013 og blev senere samme år definitivt førstevalget efter et stærkt år i Leicester City.

Siden har der ikke været tvivl om hans plads i målet for Danmark, og han har mange gange været afgørende for Danmark med pragtredninger.

Deltog i VM 2018 og EM 2021.

18. John Hansen (1924-1990)

Landskampe: 8 – 10 mål (1948)

John Hansen står yderst til højre på et af de absolut bedste danske landshold nogensinde - bronze-holdet fra London i 1948. Fra venstre: Axel Pilmark, Poul Petersen, Edvin Hansen (der ikke var med til OL), Knud Lundberg, Eigil Nielsen og John Hansen. Forrest sidder i øvrigt Ivan Jensen, Jørgen Leschly Sørensen, Karl Aage Hansen og Carl Aage Præst. Foto: Asger Sessingø/Ritzau Scanpix

Fire måneder. Længere tid var ’Lange John’ fra Valby ikke på landsholdet.

Havde han været det, havde han ligget meget længere fremme på denne liste. For angriberen var uhyggelig, stærk, træfsikker og med et instinkt, kun få før og efter ham i dansk og international fodbold har besiddet.

Han debuterede med et mål, selvfølgelig, mod Finland i juni. Derpå yderligere to mod Polen i juni, inden OL i London.

Første kamp mod Egypten var uden John-scoringer. Men så kom de fire mod Italien, et mod Sverige i semifinalen samt to mod England i bronzekampen, der for alvor besejlede hans skæbne som fodboldspiller.

Få måneder senere skrev han kontrakt med Juventus og spillede aldrig mere i rødt og hvidt.

Deltog i OL 1948.

17. Per Røntved (1949- )

Landskampe: 75 – 11 mål (1970-1982)

Per Røntved med Søren Lerby og landstræner Kurt Nielsen i 1978. Foto: Jacob Maarbjerg/Ritzau Scanpix

Eminent forsvarsgeneral, ja styrmand for hele holdet. Både i Werder Bremen og på landsholdet, hvor han, brølstærk og med en vindermentalitet uden lige kunne dirigere, så det næsten var unødvendigt med en træner på sidelinjen.

Han optrådte på midtbanen, men han havde størst succes som libero.

Røntved var anfører på OL-holdet i 1972 og scorede et af målene, da Danmark slog Brasilien 3-2.

Da Sepp Piontek tog over i 1979, fastholdt han Røntved, der frem til stoppet i 1982 var styrmanden på landsholdet. Han nåede som den første spiller 75 landskampe.

Deltog i OL 1972.

16. Daniel Agger (1984- )

Landskampe: 75 – 12 mål (2005-2016)

Agger i landskamp mod Island i 2016 - hans næstsidste optræden i rødt og hvidt. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Udviklede sig hurtigt til en markant midterforsvarer i rødt og hvidt efter debuten mod Finland i 2005 – 20 år gammel.

Uanset makker i forsvaret var Agger garant for overblik, sikker omgang med bolden, tætte markeringer og ledelse på internationalt højt niveau.

Havde sine skader at slås med, og det betød, at han aldrig kom helt op blandt de bedste i Europa, men på sine bedste dage var Daniel Agger en af kontinentets dygtigste forsvarsspillere.

Og så spillede han yderst sjældent dårligt på landsholdet.

Deltog i VM 2010 og EM 2012.

15. Carl Aage Præst (1922-2011)

Landskampe: 24 – 17 mål (1945-1949)

Carl Aage Præst stående mellem Morten Olsen og Brian Laudrup, da Politiken i 1999 kårede århundredets bedste landshold. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Blandt de bedste kantspillere, Danmark nogensinde har produceret.

Teknisk velbegavet, forrygende indlæg (ofte til John Hansen) og en sand målnæse. Det kom ØB og Juventus til gode på klubplan – og Danmarks landshold i fire sæsoner.

Efter sit fortrinlige OL i London i 1948 skrev han kontrakt med Juventus og var dermed tabt for det danske landshold.

Deltog i OL 1948.

14. Harald Nielsen (1941-2015)

Landskampe: 14 – 15 mål (1959-1960)

Harald og Tommy Troelsen efter 3-2-sejren over Argentina i OL-åbningskampen i Rom. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix

Vendelboen debuterede med en scoring mod Norge 13. september 1959 – 17 år gammel! Da spillede han stadig i landets næstbedste række.

13 måneder senere købte Bologna ham, og Guld-Harald havde spillet sin sidste landskamp grundet DBU’s amatørbestemmelser.

På de 13 måneder scorede han to hattricks og i fire af de fem kampe ved OL i Rom. Kun finalen mod Ungarn var målløs for Nielsens vedkommende.

Haralds målnæse var utrolig, det samme var hans antrit, og han kunne score fra alle vinkler.

Deltog i OL 1960.

13. Ole Madsen (1934-2006)

Landskampe: 50 – 42 mål (1958-1969)

Hælscoringen mod Sverige i Idrætsparken i 1965 er den måske mest berømte i landsholdets historie. Foto: Busser/Ritzau Scanpix

Eventyrlig målnæse og fightervilje kombineret med hurtighed og godt blik for spillet sikrede ham mange mål for både landsholdet og HIK.

En kombination af arbejdet som vognmand og hans bryllup betød, at Madsen ikke blev udtaget til OL i Rom.

Han præsterede dog at score i ti landskampe i træk 1961-1962, hvilket er dansk rekord. Her blev det til 16 mål.

Ole Madsen scorede alle seks mål, da Danmark over tre kampe (3-3, 2-2 og 1-0) besejrede Luxembourg og nåede Nations Cup.

Deltog i Nations Cup i 1964.

Ballon d’Or: Nr. 19 i 1964.

12. Frank Arnesen (1956- )

Landskampe: 52 – 14 mål (1977-1987)

Frank Arnesen i landskamp mod Belgien i maj 1982. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix

Et enormt talent, der udviklede sig til én af Europas bedste midtbanespillere.

På sine bedste dage var Arnesen måske den allerbedste. Han var hurtig, fræk, målfarlig og med en fornem teknik, der kunne dirke selv de bedste forsvar op.

Flere alvorlige skader satte ham meget tilbage. Alligevel regnes han i dag som én af Danmarks bedste midtbanespillere nogensinde.

Han var blandt EM 1984’s allerbedste spillere og kom på All Star-holdet.

Hans fravær var medvirkende til, at Danmark tabte 1/8-finalen ved VM i 1986. Arnesen var i karantæne efter sit røde kort mod Vesttyskland.

Deltog i EM 1984 og VM 1986.

Ballon d’Or: Nr. 22 i 1980.

11. Simon Kjær (1989- )

Landskampe: 119 – 5 mål (2009- )

Simon Kjær i aktion mod Wales i 1/8-finalen ved EM i Amsterdam i sommer. Foto: Lars Poulsen

Debuterede på Råsunda med at pakke Zlatan Ibrahimovic ind og har siden udviklet sig til en markant profil både i forsvaret og på hele holdet.

Hans blik for spillet, styrke i luftspillet, positionering samt eminente evne til lange afleveringer har gjort ham noget nær uerstattelig og fast mand i så godt som alle år, han har spillet på landsholdet.

I sommeren 2016 var han det naturlige anførervalg, da Daniel Agger stoppede på landsholdet.

Efter to gode kampe ved VM 2010, havde han karantæne mod Japan. Og så røg Danmark ind i en af de største skuffelser i nyere tid.

Deltog i VM 2010 og 2018 samt EM 2012 og 2021.

10. Pauli Jørgensen (1905-1993)

Landskampe: 47 – 44 mål (1925-1939)

Pauli Jørgensen til højre i selskab med klubkammeraten fra Frem, Walther Christensen, som han også optrådte med på landsholdet. Foto: Holger Damgaard/Ritzau Scanpix

At han den dag i dag fortsat regnes som én af de bedste forwards, der nogensinde har optrådt i dansk fodbold, selvom han havde sin storhedstid i 1920’erne og 1930’erne, siger det hele.

Frem-bomberen var måske lidt trind i det til tider, men han var uovertruffen foran mål.

Er med i klubben over debutanter, der ikke alene scorede i sin første kamp – men scorede to gange. Da var han 19 år.

1928-1934 spillede han alle 26 landskampe og scorede 29 mål!

Scorede blandt andet syv mål i sine sidste fem landskampe.

Pauli Jørgensen var en sand bomber med kraftige ben og et eksplosivt skud.

Men han var mere end det.

Med Pauli havde Frem og Danmark en energibombe, en kreativ sjæl og en stærk dribler, som aldrig gav forsvaret fred.

Havde landskampsrekorden i 22 år.

9. Christian Eriksen (1992- )

Landskampe: 109 - 36 mål (2010- )

Christian Eriksen scorede hattrick, da Danmark kvalificerede sig til VM med 5-1 over Irland på udebane i 2017. Foto: Lars Poulsen

En forrygende spilfordeler og målskytte med et af de bedste højreben, det danske fodboldlandshold har set nogensinde.

Debuterede 18 år gammel i en venskabskamp mod Østrig som den yngste debutant i rødt og hvidt siden Michael Laudrup.

Under Morten Olsens ledelse kom der mange kampe på cv’et, men det var først som Tottenham-spiller, da Åge Hareide var landstræner, at han trådte i karakter for alvor.

Scorede 11 mål i ti landskampe i 2017...!

Eriksens fremtid på landsholdet og som professionel fodboldspiller er uvis efter hans forfærdelige kollaps på banen mod Finland i åbningskampen ved EM.

Deltog i VM 2010 og 2018 samt EM 2012 og 2021.

8. Søren Lerby (1958- )

Landskampe: 67 – 10 mål (1978-1989)

Lerby med de karakteristiske nedrullede sokker i aktion mod Vesttyskland ved VM i 1986. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Sjældent har en spiller fyldt så meget på et hold som Søren Lerby på det danske landshold.

På sine bedste dage Europas stærkeste midtbanespiller med et markant temperament, blik for spillet, hårdhed i skuddet og en generals lederegenskaber.

Debuterede med en scoring 20 år gammel mod Irland i 1978 og bed sig omgående fast. Blev et omdrejningspunkt, da Sepp Piontek tog over året efter.

Han spillede størstedelen af sine landskampe på midtbanen og kunne med venstrebenet lægge nogle forrygende afleveringer, der kunne splitte et forsvar.

Deltog ved EM 1984 og 1988 samt VM i 1986.

Ballon d’Or: Nr. 33 i 1983, Nr. 12 i 1985, Nr. 13 i 1986.

7. Jon Dahl Tomasson (1976- )

Landskampe: 112 – 52 mål (1997-2010)

Jon Dahl Tomasson scorer til 2-0 og sender definitivt Frankrig ud af VM i 2002. Foto: Lars Poulsen

Deler førstepladsen over flest scorede mål i rødt og hvidt og var under Morten Olsens ledelse Danmarks største profil op gennem nullerne med et utal af afgørende scoringer.

Hans fire mål ved VM i 2002 og tre ved EM 2004 sikrede Danmark avancement fra gruppespillet, og han scorede mange mål i kvalifikationsturneringerne, der sikrede Danmark slutrundedeltagelse.

Tomassons veludviklede målnæse i straffesparksfeltet blev legendarisk.

Han havde måske ikke den vilde fysik, men han kunne altid finde rum og plads til sine giftige afslutninger - gerne med indersiden.

Var desuden anfører i 36 kampe.

Sluttede sin landsholdskarriere af med at brænde et straffespark ved VM i Sydafrika - men fulgte symptomatisk for ham op og scorede på riposten.

Deltog i EM 2000 og 2004 samt VM 2002 og 2010.

6. Allan Simonsen (1952- )

Landskampe: 55 – 20 mål (1972-1986)

Allan på bolden mod værterne i åbningskampen ved EM i Frankrig. Foto: Lars Poulsen

Europas bedste anno 1977 var i 1970’erne og frem til EM-slutrunden i 1984 Danmarks bedste og måske vigtigste spiller på landsholdet.

Simonsen scorede to mål i sin debut som 19-årig mod Island op til OL i München, hvor han etablerede sig som en af turneringens bedste spillere. Blandt andet med sine to mål mod Brasilien.

Spillede alt for få landskampe i sidste halvdel af 1970’erne, hvor arbejdsgiveren Gladbach ofte ikke ville give ham fri. Men når han var med, var han ofte i særklasse.

Scoringen på Wembley i 1983 er blandt de vigtigste mål i landsholdets historie, fordi den var med til at sikre kvalifikationen til EM året efter.

Deltog ved EM i 1984 og VM i 1986 samt OL 1972.

Ballon d’Or: Nr. 27 i 1975, Nr. 1 i 1977, Nr. 8 i 1978, Nr. 11 i 1979, Nr. 3 i 1983.

5. Brian Laudrup (1969- )

Landskampe: 81 – 21 mål (1987-1988)

Brian Laudrup har bragt Danmark på 2-0 mod Nigeria i VM-1/8-finalen i 1998. Foto: Lars Poulsen

En teknisk fantastisk fodboldspiller med besnærende driblinger, et formidabelt overblik og en fremragende målnæse, der kom til udtryk både på klubplan og det danske landshold gennem 15 år.

I rødt og hvidt var Laudrup sammen med Peter Schmeichel Danmarks bedste spiller op gennem 1990'erne - fraset 1991, hvor han boykottede landsholdet efter uoverensstemmelser med landstræner Richard Møller Nielsen.

Laudrup udgjorde de første år en livsfarlig og purung duo med Flemming Povlsen i Sepp Pionteks generationsskifte i slutningen af 1980'erne - blandt andet i det forrygende 1989, hvor han scorede et vigtigt mål i Sofia og satte holdet i gang med kampens første mål hjemme mod Grækenland, der blev banket 7-1.

Havde det svært efter landstrænerskiftet og endte med en pause. I begyndelsen af 1992 meldte han sig dog under fanerne og var derfor selvskrevet, da Danmark senere blev haste-udtaget til EM.

Forrygende under EM

Selvom han ikke kom på måltavlen, var Brian Laudrup en afgørende faktor og blandt Danmarks bedste på vejen mod EM-triumfen i Sverige.

I de følgende seks år frem mod landsholdsstoppet allerede som 29-årig forrygende på landsholdet. Især efter Bo Johanssons tiltrædelse i 1996, og indtil hans sidste landskamp mod Brasilien i VM-kvartfinalen havde et mål fra ham været lig med minimum uafgjort for Danmark.

Har scoret fem gange ved slutrunder for Danmark (tre i '96 og to i '98) og overgås i dansk sammenhæng kun af Jon Dahl Tomasson (otte) og Preben Elkjær (seks).

Deltog ved EM i 1992 og 1996 samt VM i 1998.

Ballon d’Or: Nr. 6 i 1992, Nr. 28 i 1996, Nr. 23 i 1998.

4. Preben Elkjær (1957- )

Landskampe: 69 – 38 mål (1977-1988)

Preben Elkjær i 1/8-finalen ved VM i Mexico. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Aldrig før eller siden har en angriber haft så stor en betydning for det danske landshold.

Hans mål ved EM i 1984 og VM i 1986 var altafgørende for den danske succes, og Elkjærs evne til at score fra alle vinkler var uovertruffen og i verdensklasse i en årrække.

Scorede to gange i sin debut som 19-årig mod Finland – og lavede ni mål i sine første ni landskampe.

Mange gange var Elkjærs mål pointgivende, og med undtagelse af de sidste landskampe efter VM i 1986, gik han aldrig mere end tre landskampe uden at score.

Chefen fra Lokeren, Guld-kjær og hvad han ellers blev kaldt, var en krukke på banen, teatralsk som få og kunne ofte virke ugidelig at se på. Han brokkede sig og skældte ud, når han var i humør til det.

Det bedste danske mål nogensinde?

Og så lige pludselig tog fanden ved ham. På få sekunder kunne han gå fra at være en pestilens til at være verdens bedste angriber. Som åbningsmålet mod Sovjetunionen, hvor han fra gående eksploderede i et ryk og bankede bolden i mål bag Dassajev med et djævlens kraft.

Elkjærs måske bedste mål for Danmark var dog 3-2-scoringen mod Belgien ved EM i 1984, der definitivt sendte Danmark i semifinalen. Angreb fra egen banehalvdel to modstandere i en kontra. Fik lidt heldigt bolden under kontrol efter en forfejlet dribling, vippede med ydersiden bolden forbi den ene forsvarsspiller og kom alene igennem med målmand Jean-Marie Pfaff.

Denne forsøgte at klippe ham i knæhøjde, men Elkjær vippede bare bolden over klasse-keeperen i det tomme mål, mens han slog en kolbøtte.

Måske det bedste mål scoret på det danske landshold nogensinde.

Deltog i EM 1984 og 1988 samt VM i 1986.

Ballon d’Or: Nr. 3 i 1984, Nr. 2 i 1985, Nr. 4 i 1986.

3. Morten Olsen (1949- )

Landskampe: 104 – 2 mål (1970-1989)

Morten Olsen jagtes af Wolfgang Rolff under VM i Mexico, hvor danskeren spillede forrygende. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Debuterede som 21-årig i 1970 som B 1901-spiller og blev snart fast inventar.

Op gennem 1970’erne var det primært som midtbanespiller. Det var først efter en skade i begyndelsen af 1980’erne, hvor hans daværende træner i Anderlecht rykkede ham ned i forsvaret, at Olsen blev fast mand dér.

Den var Sepp Piontek med på og etablerede ham som libero med Ivan Nielsen og Søren Busk omkring sig.

Da var Olsen kommet på den anden side af de 30, men han blev ved med at udvikle sig som spiller og var de sidste ti år af sin lange karriere en suveræn kaptajn og forsvarsdirigent.

Op gennem 1980’erne var han styrmanden og anføreren på det danske landshold og ofte ren verdensklasse i rødt og hvidt.

Regnes i dag fortsat som én af historiens bedste libero-spillere.

Deltog ved EM i 1984 og 1988 samt VM i 1986.

Ballon d’Or: Nr. 17 i 1983, Nr. 18 i 1984, Nr. 15 i 1986.

2. Michael Laudrup (1964- )

Landskampe: 104 – 37 mål (1982-1998)

Michael Laudrup og Flemming Povlsen i aktion mod England på Wembley i foråret 1990. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

Kåret som Danmarks største sportsnavn nogensinde i forbindelse med DIF’s 125 års-jubilæum i efteråret, og havde det ikke været for det frivillige afbud til landsholdet 1991-1993 havde Laudrup muligvis toppet denne liste.

For han var en gudsbenådet fodboldspiller, der især i sidste halvdel af landsholdskarrieren alene med sin tilstedeværelse på banen løftede de øvrige spilleres præstationer.

Michael Laudrup debuterede på sin 18 års-fødselsdag i 1982 med to scoringer og buldrede dermed ind på Sepp Pionteks drømmelandshold, hvor andre mere rutinerede kræfter allerede havde positioneret sig.

Men holdet blev komplet med Laudrups tilstedeværelse, og hans makkerpar med Preben Elkjær de kommende fire år er gået over i historien som det bedste nogensinde i rødt og hvidt.

Michael Laudrup var en teknisk begavelse som få og samtidig enormt målfarlig.

Efter det skuffende EM i Vesttyskland blev han pålagt et større ansvar, da mange profiler enten stoppede eller trappede ned.

Store præstationer i sine sidste år

På grund af uoverensstemmelser med Richard Møller Nielsen valgte Laudrup at stoppe og vendte først retur til Litauen-kampen i september 1993.

Forventningerne var store, og Laudrup levede ikke altid op til dem. Men da Bo Johansson tog over efter EM i England, leverede Laudrup i VM-kvalifikationen og afslutningsvis VM i Frankrig en stribe store præstationer for Danmark.

Debuterede på sin 18 års-fødselsdag med et mål mod Norge i 1982 og scorede i fem af sine syv første landskampe – heriblandt hattrick mod Luxembourg.

Udgjorde 1982-1986 en frygtet angrebsduo med Preben Elkjær og siden en forrygende 10’er.

Scoringen mod Uruguay i 1986 samt oplægget til Ebbe Sand i 1998 står som noget af det fineste, der nogensinde er begået på det danske landshold. Førstnævnte er i hård kamp med Elkjærs føromtalte Belgien-mål som det bedste landsholdsmål nogensinde for Danmark.

Deltog ved EM i 1984, 1988 og 1996 samt VM i 1986 og 1998.

Ballon d’Or: nr. 4 i 1985, nr. 26 i 1986, nr. 18 i 1990, nr. 11 i 1991, nr. 7 i 1992, nr. 5 i 1993, nr. 13 i 1994, nr. 10 i 1995, nr. 20 i 1998.

1. Peter Schmeichel (1963- )

Landskampe: 129 – ét mål (1987-2001)

Én af Peter Schmeichels bedste landskampe faldt i Athen i efteråret 1997, hvor Danmark med uafgjort kunne kvalificere sig til VM. Schmeichel stod en brandkamp og sikrede 0-0. Foto: Morten Bjørn Jensen/Ritzau Scanpix

Flemming Tofts kommentar sidder stadig i dem, der så kampen.

’Og Peter Schmeichel med én hånd. Nej, nej’.

Danmark førte EM-finalen 1-0 og var udsat for en tungt pres fra et suverænt godt tysk hold. Og så gik målmanden ud og nappede et indlæg med en hånd. Hvis holdkammeraterne ellers havde været i tvivl om bageste mands overskud og klasse, ja så blev de lige mindet om det der.

Schmeichel leverede flere verdensklasseredninger alene i den kamp og var med afstand kampens spiller. Han var én af Danmarks væsentligste årsager til den uvirkelige triumf, og gennem årene fra debuten på A-landsholdet i 1987 til karrierestoppet 14 år senere leverede han så mange store præstationer og kampafgørende redninger, at førstepladsen på denne liste er uden for diskussion.

Hans optræden i Athen, da VM-kvalifikationen blev sikret i 1997, er et andet eksempel. Her leverede han igen en formidabel kamp.

Intimiderede de fleste

Peter Schmeichel blev kåret som verdens bedste målmand i 1992 og 1993 og er uden tvivl den største, bedste og mest indflydelsesrige målmand, der nogensinde har optrådt på et dansk landshold.

Deltog ved EM i 1988, 1992, 1996 og 2000 samt VM i 1998 – og er den foreløbig eneste målmand, der har scoret for Danmark. Det skete på straffespark mod Belgien forud for EM i 2000.

Peter Schmeichel var stor og stærk, men samtidig var han hurtig, stærk med fødderne og reaktionsstærk. Hans temperament og vinderinstinkt kunne intimidere både med- og modspillere – og gjorde det.

Deltog i EM 1988, 1992, 1996 og 2000 samt VM i 1998.

Ballon d’Or: Nr. 5 i 1992, nr. 12 i 1993, nr. 8 i 1997.