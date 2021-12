Landsholdets 100 bedste: Derfor smed Piontek ham ud

Det mandlige danske fodboldlandshold har været gennem et vanvittigt år, hvorfor Ekstra Bladet ganske enkelt ikke har kunnet lade være med at tage et opgør med historien og kåre de 100 bedste spillere, der har optrådt i rødt og hvidt siden de første landskampe i 1908.

Det er en liste, der hylder spillerne i rødt og hvidt - ikke nødvendigvis dem, der har høstet de største triumfer på europæisk klubplan. Selvom de to ting nu oftest har hørt sammen.

Der er tale om en subjektiv liste, hvor du måske vil føle, at der ind imellem er sammenlignet æbler og pærer - og hvor du er hamrende uenig.

I dag får du de 20 nederste på listen, der både rummer europamestre, en Laudrup, Generalen og en målmand, Sepp Piontek bare ikke brød sig om.

81. Dion Ørnvold (1921-2006)

Landskampe: 18 (1947-1951)

En central skikkelse på bronzeholdet i London i 1948 grundet sin position som centerhalf – det centrale forsvar i slutningen af 1940’erne.

Ørnvold var stabil og stærk som få. Hans overblik var godt, og det er næppe helt skævt at sammenligne ham med folk som Simon Kjær og Daniel Agger.

Som andre i den epoke sluttede landsholdseventyret, da han i 1951 skrev kontrakt med SPAL i Italien.

Han stoppede karrieren et par år senere på grund af en skade.

Deltog i OL i 1948.

82. Henrik Andersen (1965- )

Landskampe: 30 – 2 mål (1985-1994)

Henrik Andersen i aktion mod England på Wembley i 1990. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

På sine bedste dage (under EM i 1992) var han en fremragende wingback i venstre side. Måske Danmarks bedste nogensinde. Det var tydeligt ved VM i Mexico og seks år senere, da han imponerede ved EM i Sverige, indtil han gik i stykker i semifinalen.

Andersen var dog plaget af skader, og han var blandt andet ude hele 1987 og store dele af 1988, inden han igen bed sig fast.

EM-kvalifikationen i ’90 og ’91 var også uden Andersen fra Amager, inden han for alvor bed sig fast i 1992.

Efter den dramatiske skade i EM-semifinalen opnåede han siden kun en enkelt landskamp – mod Finland i 1994.

Deltog i 1986 og EM i 1992.

83. Aage Rou Jensen (1924-2009)

Landskampe: 30 – 11 mål (1945-1957)

Aage Rou Jensen header til bolden mod Sverige i 1957. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix

En elegant, teknisk og fysisk stærk innerwing, der på klubplan var én af hovedmændene bag AGF’s suverænitet i slutningen af 1950’erne, men som på landsholdet led under, at man i forvejen rådede over Knud Lundberg.

De to syntes at ligne hinanden for meget, var holdningen på i pressen og i DBU.

Af samme grund var hans gennembrud for Danmark længe undervejs og kom først efter OL i 1952, da han var 28 år.

Derfra spillede han 20 af sine 30 kampe og var tilmed anfører i 12 af de sidste 15.

Deltog i OL 1952 – dog uden at spille.

84. Marc Rieper (1968- )

Landskampe: 61 – 2 mål (1990-1998)

Rieper scorer sejrsmålet mod Saudi-Arabien. Foto: Lars Poulsen

Et brølende stærk forsvarsklippe, der vel næppe nogensinde har tabt en hovedstødsduel.

Ligeså sympatisk han var udenfor banen, lige så kompromisløs var han indenfor kridtstregerne. Måske ikke så teknisk velfunderet, men han var en stærk markør, som alle angriber slog sig på.

Scorede det vitale mål mod Saudi-Arabien i åbningskampen ved VM i 1998 – og viste sin styrke, da han blev smidt frem som angriber mod Brasilien senere i turneringen, da Danmark jagtede en udligning. Her var han tæt på, da hans hovedstød (selvfølgelig) tog overliggeren.

Deltog i EM 1996 og VM 1998.

85. Jens Peder Hansen (1927-1996)

Landskampe: 38 – 18 mål (1949-1961)

Jens Peder Hansen har scoret igen for Esbjerg - denne gang mod Hvidovre. Foto: Christen Hansen/Ritzau Scanpix

Det hører til sjældenhederne, at en spiller er elsket af alle. Men sådan var det med Esbjerg-stjernen, der som én af meget få scorede to gange i sin debut – mod Island i 1949.

Hans gode humør gik hånd i hånd med det store talent, og fra sin position på især venstre fløj, var han svær at dække op med sine uforudsigelige driblinger.

Deltog i OL 1952.

86. Kresten Bjerre (1946-2014)

Landskampe: 22 – 12 mål (1967-1973)

Kresten Bjerre scorer til 2-1 mod Sverige i 1967. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix

Før Thomas Delaney, før Christian Poulsen, før Jens Jørn Bertelsen var der Kresten Bjerre. Og Generalen, som Knud Lundberg navngav ham, var stærkere og mere professionel end alle andre på sin samtid tilsammen.

En dygtig defensiv midtbanespiller – højre half dengang – der som AB-profil i 1. division debuterede på landsholdet i 1967 og scorede syv mål i sine seks første landskampe. Inklusiv et hattrick i 14-2-sejren over Island.

Han drog udenlands og røg derfor af landsholdet – men vendte siden tilbage i ’71, da professionelle måtte være med. Snart var han anfører og var det i 12 kampe, indtil han tog belgisk statsborgerskab i 1973.

87. Finn Laudrup (1945- )

Landskampe: 19 - 6 mål (1967-1979)

Finn Laudrup hamrer til bolden i en landskamp i 1960'erne i Idrætsparken. Foto: Jens Glargaard/Ritzau Scanpix

Gudsbenådet tekniker med et fornemt blik for spillet og nogle eminente afleveringer.

Hovedstød, fysik, tacklinger og hårdt arbejde måtte de andre klare, så leverede Finn Laudrup det offensive og flotte spil. Og det gjorde han. Også for Danmark, hvor han var toneangivende og voldsomt dominerende i den fremragende 1967-sæson, hvor Island blev skilt ad 14-2, Norge 5-0 og stjernerne fra Holland besejret 3-2.

88. Michael Krohn-Dehli (1983- )

Landskampe: 59 - 6 mål (2006-2018)

Krohn-Dehli i 1/8-finalen mod Kroatien ved VM i 2018. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

En teknisk begavelse med et godt overblik og en fremragende boldbehandling.

Hans sejrsmål mod Holland i åbningskampen ved EM i 2012 er gået over i historien. Det var en iskold afslutning, der ikke fejlede noget, men afslutningen var så godt som Danmarks eneste i en noget ensidig affære, hollænderne dominerede totalt.

Siden udlignede han også mod Tyskland og var på den måde tæt på at sikre Danmark en overraskende kvartfinaleplads.

Krohn-Dehli var stærkest, når han fik lov at åbne et angreb ude fra fløjen og enten lægge et glimrende indlæg eller selv komme på skudhold. Som da han scorede til 1-0 i Parken mod Portugal i 2011.

Deltog i EM 2012 og VM 2018.

89. Ole Kjær (1954- )

Landskampe: 26 (1977-1984)

Ole Kjær i snak med Preben Elkjær i 1989. Foto: Jyllands-Posten

En nærmest stoisk sidste skanse for især Esbjerg og det danske landshold i en periode, hvor der var mange dygtige målmænd at vælge mellem.

Kjær var stor og hurtig. Han var forudseende og dygtig til at klare straffespark, og så stod han på Wembley i 1983, da Danmark overraskende vandt 1-0. Allan Simonsen scorede, men det var Kjær, der i overtiden hev en eminent refleksredning frem på målstregen og sikrede den danske sejr.

Uden den var Danmark ikke kommet til EM året efter.

Deltog i EM 1984 - dog uden at komme i kamp.

90. Lars Elstrup (1963- )

Landskampe: 34 – 13 mål (1988-1993)

Elstrup jubler! Over Flemming Povlsens mål mod Spanien i Parken i 1993. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Sjældent har et så rent angrebstalent repræsenteret Danmark. Og havde Lars Elstrup fortsat karrieren som så mange andre, ville han i dag være husket som en af historiens bedste danske angribere. For nøj hvor var han god inde i straffesparksfeltet.

Lars Elstrup scorede to mål i sin debut mod Sverige, og han scorede målet mod Frankrig ved EM, der sendte Danmark i semifinalen.

Han var hurtig og med en målnæse, mange angribere drømmer om. Desværre for ham stod han lidt i skyggen af Brian Laudrup og Flemming Povlsen.

Deltog i EM 1992.

91. Birger Jensen (1951- )

Landskampe: 19 (1973-1979)

Birger Jensen i Idrætsparken i 1979 mod enten Sverige eller Finland. Én af hans sidste landskampe for Danmark. Foto: Asger Sessingø/Ritzau Scanpix

Stor og stærk og fuldstændig frygtløs i sit spil.

Debuterede som B 1903’er under Rudi Strittichs ledelse men havde sine bedste kampe i Kurt Nielsens tid som cheftræner – mens Birger spillede for Club Brugge.

Både for det begiske storhold og landsholdet var han afgørende og på sine bedste dage blandt de bedste målmænd, Danmark nogensinde har haft.

Men han levede det søde liv udenfor banen og røg i unåde hos først Strittich og siden Sepp Piontek, der konsekvent sorterede ham fra, da han tog over i 1979.

92. Knud Bastrup-Birk (1919-1973)

Landskampe: 18 (1943-1951)

Krumtappen på AB’s gyldne mandskab op gennem 1940’erne, hvor han fungerede som en stærk og elegant libero, inden begrebet overhovedet blev opfundet.

Men Bastrup-Birk kunne erobre og føre bolden frem, så han gik fra defensiv til offensiv på få øjeblikke.

Deltog i OL i 1948 – uden at spille på grund af en skade.

93. René Henriksen (1969- )

Landskampe: 66 (1998-2004)

René Henriksen og Dennis Rommedahl i forbindelse med gruppekampen ved VM i 2002 mod Frankrig. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

Få gange har et dansk landshold haft en mere boldsikker og begavet forsvarsspiller. AB’eren René Henriksen var en naturlig forsvarsdirigent på både klub- og landshold, da han i en sen alder (28 år) debuterede for Danmark mod Skotland i 1998.

Både Bo Johansson og Morten Olsen var vilde med ham, og selvom han ikke var hverken fysisk stærk eller god i luftrummet, udviklede han sig til en vigtig mand for Danmark.

Deltog i EM 2000, VM 2002 samt EM 2004.

94. Sophus Hansen (1889-1962)

Landskampe: 31 (1911-1920)

En meget stærk og samtidig hurtig målmand, der blev Danmarks første store stjerne på stregen.

Han blev godt nok skadet og båret ud i sin debut, men Frem-profilen vendte et halvt år senere tilbage og var medvirkende til OL-sølvet i London i 1912.

Derfra var han fast mand i otte år – til det sensationelle nederlag til Spanien ved OL, hvor det blev beskrevet, at ’Sophus gled i Antwerpen’. Det var forkert. Dels blev kampen spillet i Bruxelles, dels gled han ikke.

Bolden havde ramt ham på knæet og var røget ud til en spanier, der havde scoret til 1-0.

Deltog i OL 1912 og 1920.

95. Kristen Nygaard (1949- )

Landskampe: 36 – 11 mål (1970-1979)

Kristen Nygaard i 1979. Foto: Ole Lind/Ritzau Scanpix

En teknisk vidunderlig midtbanespiller med et godt overblik, der i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne var blandt de allerbedste i den hollandske Eredivisie.

Hans storhedstid på landsholdet lå dog i begyndelsen af 1970’erne, hvor han var anfører og en stor profil på OL-holdet i München, der nær var rendt med det hele.

Skiftet til AZ’67 i begyndelsen af 1973 betød færre landskampe, og da Sepp Piontek tog over, var der ikke plads til Nygaard, der ikke passede ind i vesttyskerens måde at ville spille fodbold på.

96. Kim Christofte (1960- )

Landskampe: 19 – 1 mål (1984-1992)

Kim Christofte efter finalen i Göteborg. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Den elegante og til tider nonchalante spiller med det gode overblik kunne begå sig både på midtbanen og i forsvaret.

Han er berømt i Danmark for sin deltagelse ved EM i Sverige, hvor han spillede samtlige fem kampe i forsvaret ved siden af Kent Nielsen og Lars Olsen.

Det var Christofte, der iskoldt scorede det afgørende straffespark i semifinalen mod Holland.

Han debuterede allerede i 1984 og spillede to af VM-kvalifikationskampene mod Norge og Schweiz, inden han forsvandt fra landsholdet igen – for først at vende retur i 1991, efter han havde haft succes på Morten Olsens Brøndby-mandskab.

97. Viggo Jensen (1921-2005)

Landskampe: 15 (1945-1948)

Hans Viggo Jensen. Foto: EfB-retro.dk

Trods få år og få kampe i rødt og hvidt står forsvarsspilleren som én af de bedste af sin slags i 1940’erne. Blandt andet fordi han magtede alle positioner i defensiven.

Knud Lundberg, der spillede sammen med ham under OL i London, har kaldt ham for 'den bedste tekniske forsvarsspiller Danmark nogensinde havde haft'.

Debuterede i den første kamp efter 2. verdenskrig men havde sit absolut bedste år på landsholdet i 1948, hvor han spillede alle kampe ved OL i London.

Han forelskede sig i England og flyttede derover for at spille som først amatør – og siden professionel i Hull City.

Deltog i OL i 1948.

98. Jens Jørgen Hansen (1939- )

Landskampe: 39 (1962-1971)

Blandt de største stjerner i Esbjerg fB’s historie og en markant skikkelse på landsholdet 1963-1967, hvor hans store alsidighed i både forsvar og på midtbane gjorde, at han kunne spille hvor som helst. Så det gjorde han.

Nok mest kendt for sit enorme løbearbejde og evnen til at markere sig fysisk men en stærk mand, der fyldte meget.

Røg af landsholdet i ’67 efter en bytur i Københavns natteliv med Finn Wiberg dagen før en kamp mod Sverige.

Deltog i Nations Cup 1964.

99. Troels Rasmussen (1958- )

Landskampe: 35 (1982-1991)

Troels Rasmussen blev dansk mester med AGF i 1986. Her løfter anfører Lars Lundkvist pokalen. Foto: Bo Svane/Ritzau Scanpix

En stærk målmand med gode reflekser, der kunne diske op med de utroligste redninger i svære situationer. Allerbedst illustreret i Moskva i 1985, da han leverede en af de bedste danske målmandspræstationer nogensinde, hvilket fik Ekstra Bladet til dagen efter at skrive ’Utroelski’ på forsiden.

Usikre præstationer forud for EM i 1984 og under VM i 1986 betød, at han mistede pladsen i målet til konkurrenter. Til gengæld stod han glimrende i kvalifikationen til EM i 1988. Ved selve slutrunden nappede han først et straffespark mod Spanien og lod siden et langt fra fantastisk frispark ryge i kassen.

Deltog i EM 1984 og 1988 samt VM i 1986.

100. Kaj Hansen (1917-1987)

Landskampe: 27 - 12 mål (1936-1946)

'Lille-Kaj' på 166 centimeter var en fremragende boldspiller, der mestrede de fleste pladser i offensiven.

Hans storhedstid i rødt og hvidt lå i tiden lige inden 2. verdenskrig, hvor han blev kåret som turneringens spiller ved DBU's 50 års-jubilæum i 1939, mens han året efter scorede tre gange mod Sverige i Idrætsparken.

Han var målfarlig, hurtig og en dribler af guds nåde, der fik de fleste forsvarsspillere på glatis.