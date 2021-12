Landsholdets 100 bedste: Han var Sepps foretrukne

Ekstra Bladet kårer alle tiders 100 bedste danske landsholdsspillere. Her er turen kommet til nummer 21-40, der blandt andre byder på Tisten, Dennis Rommedahl og en EM-finalist med et ganske særligt målI dag

Det mandlige danske fodboldlandshold har været gennem et vanvittigt landskampår, hvorfor Ekstra Bladet ganske enkelt ikke har kunnet lade være med at tage et opgør med historien og kåre de 100 bedste spillere, der har optrådt i rødt og hvidt siden de første landskampe i 1908.

Det er en liste, der hylder spillerne i rødt og hvidt - ikke nødvendigvis dem, der har høstet de største triumfer på europæisk klubplan. Selvom de to ting oftest har hørt sammen.

Der er tale om en subjektiv liste, hvor du måske vil føle, at der ind imellem er sammenlignet æbler og pærer - og hvor du er hamrende uenig.

I dag får du nummer 21-40, der gemmer på den spiller med flest kampe som anfører, en vanvittig målscorer og Sepp Pionteks mest sikre kort.

21. Poul ’Tist’ Nielsen (1891-1962)

Landskampe: 38 – 52 mål (1910-1925)

Poul 'Tist' ses som nummer fem fra venstre - i øvrigt mellem Paul Berth og målmand Sophus Hansen. Foto: Ukendt

En uvurderlig målmaskine i landsholdets første år

Scorede 23 mål i ti på hinanden følgende landskampe i 1912-1916. Heriblandt fem hattricks, hvoraf to af dem faldt i samme kamp – mod Sverige.

Han nåede også fem i træk på 11. minutter mod Norge i 1917

Poul 'Tist' Nielsen var dygtig med begge ben, hurtig som få og i besiddelse af en glimrende teknik.

Hans 52 mål er stadig landskampsrekord i Danmark – først tangeret af Jon Dahl Tomasson i 2010.

Deltog i OL 1912.

22. Lars Olsen (1961- )

Landskampe: 84 - fire mål

Lars Olsen flankeret af John Sivebæk og Flemming Povlsen på den største aften i dansk fodbolds historie. Foto: Lars Poulsen

Var den naturlige arvtager på landsholdet, da Morten Olsens karriere nærmede sig slutningen. Lars Olsen var af samme støbning og spillede den samme plads i midterforsvaret og trådte som det mest naturlige ind foran Peter Schmeichel.

Var rolig og fornuftig i sin omgang med bolden - og lod andre (læs: ham bagved) om at tale med store bogstaver på banen.

Lars Olsen var det naturlige, defensive omdrejningspunkt i de vilde dage i Sverige i 1992.

Blev af OL-træner Richard Møller Nielsen anfører i sin femte optræden i rødt og hvidt og var anfører i 69 af sine 84 landskampe! Det er 12 flere end Simon Kjær, der er nummer to på den liste.

Fortsatte som kaptajn og defensiv styrmand til efter VM i 1994.

Deltog i EM 1988, 1992 og 1996 (dog uden at spille).

23. Henning Enoksen (1935-2016)

Landskampe: 54 – 29 mål (1958-1966)

Henning Enoksen i en landskamp mod Norge i Idrætsparken i 1966. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix

En blændende angriber med et hårdt og præcist venstreben, mens højrebenet mest af alt var til at støtte på, som det er blevet formuleret siden hen.

Enoksen debuterede på landsholdet med to mål mod Curacao og var i et årti med så godt som hver eneste gang.

Han spillede hele karriere i dansk fodbold for Vejle og AGF og scorede et hav af mål. Det mest berømte var i OL-semifinalen i 1960, hvor han afgjorde kampen til 2-0 mod Ungarn – med højrebenet såmænd.

Deltog i OL 1960.

24. John Sivebæk (1961- )

87 landskampe – 1 mål (1982-1992)

Sivebæk i sit ryk over den irske banehalvdel, der førte til hans eneste mål i landsholdsregi. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix

Den bedste højre back i landsholdets historie kendt for sine ture op langs sidelinjer og konstante arbejdsiver.

Var solid, loyal og en grundpille i langt størstedelen af de sæsoner, han var på landsholdet.

Den eneste spiller til at repræsentere Danmark ved de tre EM-slutrunder 1984-1992 samt VM i Mexico.

Hans solomål mod Irland i 1985 står stadig som et af de mest opsigtsvækkende scoringer for et dansk landshold.

Deltog i EM 1984, 1988 og 1992 samt VM i 1986.

25. Flemming Povlsen (1966- )

Landskampe: 62 – 21 mål (1987-1994)

Povlsen scorer til 4-1 mod Grækenland, da gæsterne blev banket 7-1 i Idrætsparken. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Et spektakulært talent, der afviste en plads i VM-truppen i 1986 for at gøre sin studentereksamen færdig.

Spillede siden to europamesterskaber i rødt og hvidt, scorede i det første og blev europamester i det andet.

Huskes lige så meget for sit enorme slid og store løbepensum som sine mål, hvoraf mange havde afgørende betydning.

Deltog i EM 1988 og 1992.

26. Søren Busk (1953- )

Landskampe: 61 – 2 mål (1979-1988)

Søren Busk under VM i Mexico. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

En af de bedste markeringsspillere i landsholdets historie. Sammen med Ivan Nielsen udgjorde han en benhård og stærk forstopper-duo foran Morten Olsen på Sepp Pionteks dynamit-landshold i 1980’erne.

Der var normalt ikke mange mål i ham, i hvert fald ikke efter han var omskolet til forsvarsspiller i Westfalia Herne i slutningen af 1970’erne, men han scorede ét mål, der fik stor betydning for Danmark; sejrsmålet over Grækenland i 1983, hvilket var stærkt medvirkende til kvalifikationen til EM i 1984.

- Jeg var så højt til vejrs, at jeg havde is på panden, da jeg ramte jorden igen, og jeg headede så hårdt til bolden, at jeg stadig har ondt i hovedet, sagde han til Politiken for nogle år siden om målet.

Busk spillede så godt som alle landskampe fra debuten mod Sverige i ’79 til 1-5-nederlaget til Spanien i Mexico. Hans og Ivan Nielsens stærke forsvarsspil gjorde, at Morten Olsen som libero kunne føre bolden frem og deltage i det opbyggende spil. Én af firser-landsholdets mange forcer.

Deltog i EM 1984 og 1988 samt VM i 1986.

27. Ivan Nielsen (1956- )

Landskampe: 51 (1980-1989)

Ivan Nielsen flankeret af Frank Arnesen, Søren Lerby og Jesper Olsen, da landsholdet og Rocazino indspillede 'Én for alle' forud for EM i 1988. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix

Måske den bedste markeringsspiller i landsholdets historie og en uvurderlig krumtap på Sepp Pionteks succesfulde hold i første halvdel af firserne.

Vesttyskeren så sig hurtigt lun på Feyenoord-klippen, der med sine 192 centimeter og fysiske styrke kombineret med en forudseenhed i spillet vandt så godt som alt, han kom i nærheden af.

Samarbejdet med Søren Busk og Morten Olsen står i dag fortsat som noget af det bedste forsvar, et dansk landshold har præsteret.

Hans 51 kampe uden mål var længe en rekord, men er siden blevet overgået af René Henriksen og Niclas Jensen.

Deltog i EM 1984 og 1986 samt VM i 1986.

28. Karl Aage Hansen (1921-1990)

Landskampe: 22 – 17 mål (1943-1948)

Karl Aage Hansen næstyderst til højre. Fra venstre: Ivan Jensen, Jørgen Leschly Sørensen, Hansen og Carl Aage Præst. Foto: Asger Sessingø/Ritzau Scanpix

Den måske største profil på bronzeholdet i 1948, hvor hans to mål mod Egypten reddede et trængt dansk hold i 1. runde.

Fra sin position som innerwing (offensiv midtbane) var han lynende farlig men samtidig et bindeled for det meste af holdet.

Præsterede at blive udnævnt til anfører i sin blot anden landskamp – 23 år gammel.

Var som innerwing en af profilerne på holdet, der vandt bronze ved OL i 1948. Spillede blandt andet med stor succes i Juventus. Vandt mesterskabet med klubben i 1952, men havde størst personlig succes året forinden, hvor han med 23 mål blev nummer tre på topscorerlisten i Serie A.

Deltog i OL 1948.

29. Henning Jensen (1949-2017)

Landskampe: 21 – 9 mål (1972-1980)

Henning Jensen i opvisningskampen mellem KB og Borussia Mönchengladbach i 1976 - 100 året for KB's stiftelse. Foto: Busser/Ritzau Scanpix

Den hurtige, driblestærke og målsøgende angriber havde først og fremmest succes i sin klubkarriere – og havde ofte svært ved at få fri til landskampene i halvfjerserne.

Men når han gjorde, var han en kæmpe forstærkning oppe foran. Gerne i selskab med klubkammeraten fra Gladbach, Allan Simonsen.

Scorede blandt andet sit berømte hovedstødsmål, da de nye EF-lande i 1973 slog de gamle.

Året forinden var han blevet professionel efter at have scoret i den vitale 3-2-sejr over Rumænien, der udløste billet til OL i München.

Jensen deltog ikke selv i legene, da han havde skrevet kontrakt med Gladbach.

30. Jens Jørn Bertelsen (1952- )

Landskampe: 69 – 2 mål (1976-1987)

Jens Jørn Bertelsen i 1983 i forbindelse med en landskamp. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix

Sepp Pionteks mest sikre mand på holdkortet fra 1979 til VM i Mexico.

Altid pålidelig og hårdt arbejdende bag det berømte holds mange offensive stjerner.

’Sjønne’ var motoren på det måske bedste danske landshold nogensinde.

Deltog i EM 1984 og VM 1986.

31. Martin Jørgensen (1975- )

Landskampe: 102 – 12 mål (1998-2011)

Jørgensen scorer på Ricardo, da Danmark slår Portugal 4-2 på Brøndby Stadion i 2006. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

En af blot fire spillere, der har repræsenteret Danmark ved fem slutrunder – og den eneste, der har spillet tre VM-slutrunder i rødt og hvidt.

Den elegante dribler brød igennem som helt ung ved VM i 1998, hvor hans lynscoring mod Brasilien stadig står klart i erindringen.

Spillede en afgørende rolle i 3-2-triumfen over Italien i 1999 og udviklede sig siden til en vigtig mand på Morten Olsens hold op gennem nullerne med en lang række gode kampe fra sin position ude på fløjen.

Var anfører i en portion landskampe mod slutningen af karrieren.

Deltog i VM 1998, 2002 og 2010 samt EM i 2000 og 2004.

32. Michael Rohde (1894-1979)

Landskampe: 40 – 22 mål (1915-1932)

Michael Rohde får behandling. Foto: Ritzau Scanpix

Dansk fodbolds største navn og vel nok bedste spiller før 2. verdenskrig.

Var fra sin position som innerwing (midtbane) utroligt vigtig for både B93 og landsholdet og scorede en lang række mål i rødt og hvidt.

Er blevet beskrevet som en spiller, der altid var i god form og stærk i hovedspillet, selvom han ikke var videre høj.

Havde spillet endnu flere kampe, hvis ikke han havde brækket benet to gange i løbet af karrieren.

Havde en periode landskampsrekorden, inden den blev overtaget af Fritz Tarp.

Deltog i OL i 1920.

33. Nicklas Bendtner (1988- )

Landskampe: 81 – 30 mål (2006-2018)

Scoring mod Norge! Én af mange landskampmål for Bendtner. Foto: Lars Poulsen

På sine bedste dage kunne han nedkæmpe verdens bedste forsvar og score de mål, der gjorde forskellen mellem ligegyldighed og succes. Og de dage var der en del af i landsholdstrøjen for Nicklas Bendtner.

Debuterede med mål som 18-årig mod Polen og scorede herefter en lind strøm af mål i betydningsfulde kampe.

Der var 1-1-målet i Lissabon seks minutter før tid, hvor Danmark sensationelt endte med at vinde 3-2, to pointgivende mål mod Portugal og Albanien i samme VM-kvalifikation, udligningen mod Cameroun ved VM i 2010.

Der var de to mod Norge i Parken samt endnu et mod Portugal samme sted – alle tre i kvalifikationen til EM 2012, de to mod Portugal igen-igen ved EM i Lviv – og selvfølgelig de to forrygende kasser mod Italien i Parken i 2013, der endte med at være ligegyldige i forsøget på at komme til VM.

Bendtner var stærk i luften, forudseende, fræk og med en målnæse, der kun er set hos en lille håndfuld danskere på denne side af 2. verdenskrig.

Deltog i VM 2010 samt EM 2012.

34. Klaus Berggreen (1958- )

Landskampe: 46 – 5 mål (1979-1988)

Berggreen til venstre i selskab med Ivan Nielsen, Søren Lerby, Søren Busk og Morten Olsen 5. juni 1985 efter kampen mod Sovjetunionen. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Har der nogensinde været et watt-monster på det danske landshold, er Berggreen spilleren. Egentlig en fremragende angriber, men Sepp Piontek brugte ham på midtbanen, hvor han fik lov at arbejde og løbe solen sort, mens Elkjær og Laudrup scorede målene.

Men han kunne også score mål, som da han scorede et forløsende sejrsmål i Idrætsparken mod Luxembourg i 1982, eller de to mål, da Norge blev knus 5-1 på Ullevaal, da Danmark kvalificerede sig til VM i 1985.

En elsket men nogle gange undervurderet spiller i den danske landsholdshistorie.

Mens han på klubplan i Serie A var en forrygende angriber, blev han på landsholdet mest brugt på den offensive midtbane, der kunne alt – og aldrig syntes at blive slidt op.

Berggreen spillede nogle fantastiske kampe under Sepp Pionteks ledelse i første halvdel af firserne og havde en stor aktie i kvalifikationen til både EM 1984 og VM 1986.

Deltog i EM 1984 og 1988 samt VM 1986.

35. Dennis Rommedahl (1978- )

Landskampe: 126 – 21 mål (2000-2013)

Rommedahl har hamret bolden i kassen mod Frankrig ved VM i 2002. Foto: Lars Poulsen

Kun overgået af Peter Schmeichel i antallet af landskampe og missede sølle 18 landskampe i de 13 år, han spillede under Morten Olsens ledelse. I otte af de år spillede han samtlige landskampe, Danmark deltog i.

Rommedahl huskes mest for sin hurtighed og sin målnæse fra sin position i højre side. Han fik ofte hug for sine indlæg, men befandt sig alligevel ofte i oplæggerens rolle.

Hans mål i Sydkorea var med til at sende verdens- og europamestrene fra Frankrig ud, ligesom han scorede to gange i den vanvittige 5-2-sejr i Bukarest året efter.

Han scorede og stod bag Nicklas Bendtners mål, da Danmark slog Cameroun ved VM i 2010 og var nær endt som matchvinder på Ullevål i 2011 med et drømmehug fra distancen.

På sine bedste dage var Rommedahl vidunderlig at følge, når han fik bolden langt tilbage på banen og med lethed kunne passere selv de hurtigste backs.

I 71 af sine landskampe blev han enten skiftet ind eller ud.

Deltog i VM 2002 og 2010 samt EM i 2004 og 2012 – og må leve med, at hans sidste landskamp blev 0-4-fiaskoen i Parken mod Armenien…

36. Johnny Hansen (1943- )

Landskampe: 45 – 3 mål (1965-1978)

Johnny Hansen i bageste række ude til venstre ved siden af landstræner Kurt Nielsen før VM-kvalifikationskampen mod Portugal i Idrætsparken 1976. Efter ham ses Flemming Ahlberg, Ole Bjørnmose, Henning Munk Jensen, Per Røntved og Niels Christian Holmstrøm. Forrest fra venstre: Ove Flindt Bjerg, Allan Simonsen, Jørgen Kristensen, Heino Hansen og Birger Jensen. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix

Regnes stadig som én af Bayern Münchens og Vejles bedste højre backs nogensinde.

Den lange vejlenser var hurtig, stærk og blev også brugt som midterforsvarer – og sågar på midtbanen.

Efter debuten for Vejle gik der ikke lang tid, før landstræner Poul Petersen tog ham med på landsholdet, og havde det ikke været for flirten og siden kontrakten med FC Nürnberg i 1968, havde han opnået langt flere landskampe.

Nåede derefter kun en håndfuld kampe som Bayern-spiller, inden han efter hjemkomsten til Vejle i 1976 var fast mand de følgende tre år.

37. Svend Jensen (1905-1979)

Landskampe: 41 (1927-1939)

’Lange-Svend’ regnes som én af dansk fodbolds allerbedste målmænd nogensinde.

Udover sine seks danske mesterskaber med B93 (1927-1939) opnåede han 41 landskampe, hvilket frem til 1991 var rekord for en målmand på det danske landshold.

Var med sine 195 centimeter noget nær umulig at konkurrere med i luftspillet, og han var desuden hurtig og dygtig til at læse spillet, hvorfor han i modsætning til efterfølgeren Eigil Nielsen var stærk til at komme ud af sit mål på de rigtige tidspunkter.

38. Kim Vilfort (1962- )

Landskampe: 77 – 14 mål (1983-1996)

I aktion mod Rob Witschge og Holland i EM-semifinalen. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Sjældent set alsidig arbejdsmand med godt blik for, hvor målet stod.

Stærkest i erindringen står selvfølgelig sejrsmålet i EM-finalen, men Vilfort udviklede sig fra slutningen af firserne og en håndfuld år frem til den måske mest værdifulde midtbanespiller i specielt Richard Møller Nielsens trænerdage.

En slider af guds nåde og aldrig bange for en hælaflevering, når muligheden bød sig.

Blev fast mand efter VM 1990 og var det til og med EM seks år senere.

Måtte af personlige grunde og en familiær tragedie rejse hjem fra EM, hvorfor han gik glip af gruppekampen mod Frankrig. Vendte dog retur over sundet og spillede både semifinale og finale, hvor hans sejrsmål stadig står lyslevende for alle, der oplevede det.

Deltog i EM 1988, 1992 og 1996.

39. Jesper Grønkjær (1977- )

Landskampe: 80 – 5 mål (1999-2010)

Tiljublet af Martin Laursen, Thomas Helveg, Claus Jensen og Ebbe Sand efter scoringen til 2-0 mod Bulgarien ved EM i Portugal. Foto: Lars Poulsen

Bortset fra den uheldige tilbagelægning i landsholdsdebuten mod Italien, er der ikke meget at sætte fingeren på i Grønkjærs 80 landskampe.

Var en elegant og hurtig kantspiller, der altid udfordrede og skabte målchancer. Var i selskab med en eksklusiv skare af spillere fast mand i Morten Olsens trupper.

Han scorede få mål i rødt og hvidt, men et par af dem var voldsomt vigtige – sejrsmålet over Norge i Parken i 2003, der hjalp Danmark til EM, samt 2-0-scoringen mod Bulgarien året efter i Portugal.

Deltog i EM i 2000 og 2004 samt VM i 2002 og 2010.

40. Ulrik le Fevre (1946- )

Landskampe: 37 – 7 mål (1965-1976)

Ulrik le Fevre i aktion for Danmark i Idrætsparken. Foto: Jens Glargaard/Ritzau Scanpix

Blandt de bedste kantspillere, der nogensinde er kommet ud af den danske fodboldskole.

Trods sine 182 cm var han meget elegant og en stærk dribler, der kunne sætte mange oppassere af og levere drøngiftige indlæg.

Indtil Gladbach købte ham i 1969 var han fast mand og scorede blandt andet hattrick i den historiske 14-2-sejr over Island i 1967, mens han var anfører på holdet, der to år senere sensationelt slog Ungarn 3-2 i Idrætsparken.

Han havde som så mange andre svært ved at få fri til landskampe for sine udenlandske arbejdsgivere op gennem 1970’erne, hvorfor det kun blev til ni landskampe 1971-1976, hvor han stoppede i rødt og hvidt.