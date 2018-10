Landsholdets brasilianer-drøm begravet: - Det lever jeg fint med

HERNING (Ekstra Bladet): Sådan som Åge Hareide lige nu spiller med det danske landshold ligger langt fra de planer, der for mere end ti år siden blev født i Den Røde Tråd.

Her handlede det om, at landsholdet skulle være boldbesiddende og så var 4-3-3 systemet et vigtigt våben i jagten på gode resultater.

Morten Olsen var med til at så frøene og siden blev planerne ført ud i livet, men med Hareides ankomst er de stille og rolig afgået ved døden.

Thomas Delaney er blevet en vigtig brik på Åge Hareides midtbane. Dortmund-spilleren er vokset op med norsk pragmatisme og har ingen problemer med, at Danmark måske ikke lige nu er nordens brasilianere rent spillemæssigt. Foto: Claus Bonnerup.

Defensiven er vores base

- Jeg er vokset op med norsk pragmatisme, hvor det handler om at få mest ud af spillermaterialet. Det lever jeg fint med og synes vi med landsholdet også får det maksimale ud af vores materiale på den måde, vi spiller, siger Thomas Delaney med et skævt smil og uddyber:

- Vi er gået væk fra Den Røde Tråd og 4-3-3 og det, at vi skulle være nordens brasilianere.

- Vi spiller meget mere direkte og det passer den her trup meget fint. Den stærke defensiv er blevet vores base. Vi er altid velorganiserede og svære at score mod.

- Man skal tænke på, at vi ikke er et hold, der kan tillade os at gøre, hvad vi vil. Vi skal med det materiale, vi råder over, have maksimalt ud af det, forklarer Thomas Delaney.

Midtbanekrigeren har været med på rejsen med landsholdet siden Hareides debut for to et halvt år siden i Herning, hvor modstanderen var Island.

- I lang tid ledte vi efter den rigtige måde at spille på, men lige nu er vi spille-, udviklings- og resultatsmæssigt på toppen. Vi er ubesejrede i 20 kampe, men vi starter på mange måder også forfra nu, hvor vi igen skal kvalificere os, siger Thoams Delaney.

- 4-0 sejren over Polen sidste efterår var kampen, hvor jeg blev bekræftet i, at vi er tilbage som et stærkt kollektiv, forklarer Thomas Delaney.

Efter William Kvists landsholdsstop er Thomas Delaney formentlig den næste mand, der gør sig klar til at træde ind i landsholdets spillerråd, hvor Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen i forvejen har plads.

Thomas Delaney mærker, han er kommet til en storklub. Han må leve med rotation. Derfor ryger han ud og ind ad holdet. Foto: Patrik Stollarz, Ritzau Scanpix.

Må leve med rotation

- Det er ikke en formalitet, at jeg er trådt ind. Men William Kvist er en svær mand at erstatte både på banen og i et omklædningsrum, siger Thomas Delaney,

- Han har gjort utrolig meget i det her forhandlingsforløb både for os spillere og for DBU. Det var et stort løft, han var med i de forhandlinger, mener Delaney, der har været tilfreds med sin start i den tyske storklub Dortmund, selv om cheftræner Lucien Favre roterer meget med spillerne.

- Jeg kom lidt skævt fra land og døjede med nogle småproblemer med både knæ og tå. Men generelt er jeg tilfreds, for selv om jeg gerne vil spille samtlige minutter, så er det næppe realistisk i en storklub som Dortmund. Der skal leveres, ellers så er det ud, siger Thomas Delaney og fortsætter.

- Lucien Favre er en træner, der gerne roterer, og hvis man ser på konkurrencen på holdet, så det store navne, der skiftes til at tage en pause. Mario Götze, der sikrede Tyskland VM i 2014, har siddet udenfor sammen med ikonet Shinji Kagawa. Det er stort set kun Marco Reus, der ikke har siddet ude, fastslår han.

