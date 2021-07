Landsholdets eneste klike: - De er lidt generte

Hvis man spørger personerne omkring det danske EM-hold, skal en stor del af forklaringen på den aktuelle succes findes i det unikke sammenhold i gruppen.

Andreas Cornelius har fortalt, hvordan det danske hold er helt befriet fra klikedannelse, der tidligere har været gift for andre mandskaber ved store slutrunder.

Med en enkelt, uskyldig, undtagelse.

De tre yngste på holdet har det nemlig med at finde sammen i deres egen lille trio, fortalte den store angriber.

- De eneste er de tre musketerer, de tre unge drenge Andreas Skov, Jonas Wind og Mikkel Damsgaard, der er lidt generte, lød det fra 'Corner'.

- Vi prøver at få dem med, og de vil også gerne, men de er lidt ydmyge og generte. De bliver ikke holdt udenfor i hvert fald, lovede han.

Trioen sammenhold er da også til at få øje på. Til onsdagens træning fandt de tre hurtigt sammen, som det har været tilfældet alle de andre dage.

Og sammenholdet blandt de unge er noget særligt, forklarer Jonas Wind.

- Vi kender hinanden fra ungdomslandsholdet, og 'Dams' og 'Andy' kender hinanden fra FC Nordsjælland, så det er vel meget naturligt, at man søger mod de trygge rammer som man har med de andre unge spillere, siger Wind.

- Vi bruger hinanden meget til at tale sammen. Det kan være om træningen eller kampe og sørge for at holde hinanden skarpe. Hvis der er nogen, der hænger lidt med mulen, så er vi gode venner, der er der for hinanden, så vi bruger meget tid sammen, hvor vi hygger og spiller kort.

Han erkender, at det kan være en udfordring at skulle finde sin plads blandt stjerner som Kjær og Schmeichel, lige når man træder ind i truppen.

- Først og fremmest er det fedt at være med uanset alderen. Men som en af de unge skal man lige finde sin plads i truppen. Der er nogle store spillere, som man kender fra deres klubber og landsholdet, inden man selv træder ind, fortæller han.

- Det er med at finde sin plads, men det sker egentlig rimelig naturligt, og der er også nogle andre unge, der er kommet ind samtidig med mig, så vi finder hinanden. Men ellers handler det om at holde øjne og ører åbne, være nysgerrig og klar til at lære af dem, der har flere år på bagen end en selv, siger Jonas Wind.

