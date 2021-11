Landsholdets giga-succes: Sprænger rammerne

Lidt under 900.000 danskere så i gennemsnit landsholdets kampe på tv i 2021. Det viser tal, som tipsbladet.dk har indsamlet fra Kantar GallupsSeer-Undersøgelsen.

Helt præcis var der i snit 870.333 seere til landsholdets i alt 18 kampe. Det er mere end det seneste slutrundeår, 2018, hvor 764.500 seere fulgte landsholdet før, under og efter VM i Rusland.

I år har mange talt om, at befolkningen har genfundet kærligheden til landsholdet efter EM-slutrunden. Det underbygger tallene, selv om det naturligvis er vanskeligt at konkludere noget endegyldigt om en eventuel årsagssammenhæng.

Faktum er dog, at seertallet blev næsten fordoblet fra kampene før EM (310.000 i gennemsnit) til kampene efter EM (572.000). Det hører dog også med til historien, at de afgørende kampe i VM-kvalifikationen fandt sted i efteråret.

Det står samtidig klart, at 2021 bød på en af de mest sete landskampe, siden Kantar Gallup begyndt at måle i starten af 90'erne.2,2 millioner danskere fulgte med i EM-semifinalen mod England, hvilket gør opgøret til det niendemest sete for landsholdet - og den mest sete i ni år.

DR Medieforskning oplyste desuden til tipsbladet.dk i sommer, at 94 procent af alle danskere, der havde tv'et tændt under EM-semifinalen, så DR1 (den såkaldte seerandel), hvor kampen blev vist.