Landsholdets kampe mod Færøerne og England forventes aflyst

DBU forventer at aflyse Danmarks to testkampe mod Færøerne og England

Det danske fodboldlandsholds testkampe mod Færøerne og England senere i marts forventes at blive aflyst.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Udmeldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag aften præsenterede en række initiativer for at modvirke spredningen af coronavirus i Danmark.

DBU skriver, at alle fodboldaktiviteter for bredde og elite aflyses til og med 29. marts.

- Danmark står i en trist og særlig situation, som selvfølgelig også påvirker dansk fodbold. Som alle andre i samfundet tager vi situationen dybt alvorligt og tager naturligvis de nødvendige forbehold. Derfor lukker vi ned for så mange fodboldaktiviteter som muligt de næste uger, siger DBU’s konstituerede direktør, Kenneth Reeh.

DBU skriver, at aflysningen skal endeligt afklares med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Kampen mod Færøerne skulle spilles 27. marts, mens testkampen mod England skulle have fundet sted på Wembley 31. marts.

Desuden forventer DBU, at en U21-landskamp mod Rumænien i Bukarest 31. marts forventes at blive aflyst.

Kvindernes to bedste rækker er aflyst i de kommende uger, og også de bedste fodboldrækker hos herrerne sættes i bero, som Divisionsforeningen meddelte tidligere torsdag.

- Vi ønsker ikke at risikere at bære smitten videre til de svageste i samfundet og ej heller risikere noget for vores landsholdsspillere, vores fans eller for andre, der arbejder med vores landshold.

- Vi er i dialog med Uefa med de praktiske forhold om både ungdomsturneringerne og Herrelandsholdets kampe og forventer afklaring snarest, siger Kenneth Reeh.

Landskampene mod Færøerne og England var et led i forberedelsen til sommerens EM-slutrunde. Foruden de to opgør venter testkampe mod Norge og Sverige henholdsvis 1. og 7. juni.

EM begynder efter planen 12. juni.

