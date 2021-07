Landsholdets ritual: De slutter med en svensk sang

Landsholdets mangeårige DJ hedder Mathias 'Zanka' Jørgensen, og han ved, hvordan stemningen skal være, før det danske landshold skal i kamp.

- Vi har en DJ i Zanka, der spiller den samme sang hver gang, inden vi går ud. Så ved vi alle sammen, at vi har fire minutter til at gøre os klar og gå ud, siger Pierre-Emile Højbjerg til DR.

- Den tror jeg, alle er enige i (...). Jeg ved ikke, hvad den hedder, men der er ikke meget sang i den, lad mig sige det sådan.

Sangen er lavet af den svenske hitmager Eric Prydz, der først kom frem med braget 'Call on me', men nu er det nummer 'Opus', der sender landsholdet på banen.

'Zanka' har i mange år været holdets musikalske maestro, og han tager opgaven ganske seriøst, har han tidligere fortalt DR.

- Det er en opbygning. Vi skal jo ikke direkte ned i omklædningen og give den 120 i timen, og du kan ikke bare gå fra nul til 100 på et splitsekund. Det gælder om at have et flow, så vi hele tiden bliver mere og mere energifyldt.

Stemningen skal gerne toppe lørdag klokken 18 dansk tid, når landsholdet går i kvartfinale-krig mod Tjekket i Aserbajdsjan.

