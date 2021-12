Landsholdets største fan er død

Den lidenskabelige roligan, Steen Andersen, der ikke mindst er kendt for at stå bag det såkaldte Hundested-flag, er død, oplyser DBU

Historien om et bevæget år for det danske fodboldlandshold fik tirsdag endnu et kapitel af de mere triste, da DBU på Twitter kunne meddele, at den legendariske landsholdsfan Steen Andersen er gået bort.

Steen Andersen er kendt for at stå bag det såkaldte Hundested-flag, der har været med på rejse til utallige lande, hvor det danske landshold har spillet.

Selvfølgellig rejste Steen Andersen også med til VM-slutrunden i Sydafrika i 2010. Foto: Lars Poulsen

’Det er med stor sorg, at vi desværre har modtaget nyheden om, at manden bag det legendariske Hundested-flag, Steen Andersen, er gået bort’, skriver DBU og takker den afdøde:

’Steen og flaget har været med på hjemme- og udebane de sidste mange år. Vi kan ikke takke dig nok for det store engagement’.

Steen Andersen har kun misset tre landskamp de seneste næsten 30 år, har han fortalt.

Den ene var en venskabskamp mod Bulgarien i 2013, og det var kun fordi, han havde fået billet til Champions League-finalen i Lissabon, har han forklaret med et svedent grin under et interview med Ekstra Bladet i 2016.

Her fortalte han også, hvorfor han har brugt så mange penge på sin hobby gennem tre årtier.

- Jamen, jeg er jo bare en bindegal fodboldidiot. Fodbold det er livet, og jeg slapper bare bedre af, når jeg ser fodbold.

Steen Andersen og Anette på plads i Mostar. Foto: Lars Poulsen

- Jeg kan godt li’ fodbold, jeg elsker stemningen på stadion, og så oplever jeg samtidig en masse. Pengene? Jamen, der er jo en prioritering. Der holder en ældre bil i carporten, vi bor ikke dyrt, og så har vi ingen børn.

- Jeg ved godt, at nogle synes, jeg er tosset, men det må være deres problem, siger den berejste fodboldfan, sagde Steen Andersen, der til alt held har haft en kone, Anette Fastergaard, der er rejst med ham ud.

Steen Andersens første landskamp var i 1977 mod Portugal, og han har selv vurderet, at han har set over 200 landskampe.