Landsholds-balladen eskalerer: - Det er så forkert, at det gør helt ondt!

Der er ikke meget der tyder på, at landstræner Åge Hareide kommer til at stille sit stærkeste landshold i testkampen onsdag mod Slovakiet. Det er faktisk usikkert om kampen overhovedet bliver afviklet, fordi landstræneren får svært ved at stille et slagkraftigt landshold.

Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale er brudt sammen. DBU og Spillerforeningen er faktisk tæt på at komme i mål på det kommercielle område, hvor parterne næsten er enige om at køre videre med den nuværende aftale. Det betyder, at spillerne skal optræde tre på linje og Spillerforeningen har mulighed for at takke nej til spillere, der skal optræde i specielle kommercielle sammenhænge i DBU-regi.

Til gengæld er der opstået en ny konflikt mellem DBU og landsholdsspillerne i de aktuelle forhandlinger, der blev indstillet fredag ved midnat af DBU.

Vil spare 8,6 mio. kr.

DBU vil fjerne slutrunde-bonussen til spillerne. Det var en aftale, der blev indgået i forbindelse med landsholdsaftalen i marts 2015.

Her accepterede landsholdsspillerne en lønnedgang, hvor de blandt andre fik en nedgang i tilskuer-bonussen fra kampene. Til gengæld accepterede DBU dengang, at spillerne kunne spille pengene hjem igen, hvis de kvalificerede sig til en slutrunde – EM 2016 eller VM 2018.

Dog med den betingelse, at slutrundebonussen kun ville udløses i ét tilfælde. Den blev udløst i år, hvor landsholdstruppen fik 8,6 mio. kr. i bonus for at kvalificere sig til VM.

Skal levere for at få bonus

- DBU har i deres forslag til den nye aftale helt ønsket at fjerne vores slutrundebonus.

- Da vi indgik den seneste aftale i 2015, ville DBU have vores aftale gjort mere afhængig af præstationer. Så vi gik ned i det fast grund-honorar mod til gengæld som kompensation at få mulighed for at få en slutrundebonus, hvis vi leverede optimale resultater. Vi fik altså kun vores bonus, hvis vi samtidig sikrede DBU ekstra indtægter fra en slutrunde. Det er den bonus, som DBU nu ønsker helt at fjerne, forklarer William Kvist, der som tidligere landsholdsspiller har siddet med ved forhandlingsbordet

- Det synes vi er urimeligt, når man tænker på, at landsholdet i snit om året sørger for indtægter i niveauet 100-120 mio. kr. til DBU. Landsholdsspillerne får blot omkring ni mio. kr. i honorar af de penge. Efter omkostninger til at drive holdet går resten altså til DBUs pengekasse - og dermed til de glimrende formål som børn, talentudvikling og breddefodbold.

- Jeg kan se, at DBU forsøger at fortælle en historie om, at det hele bare handler om, at spillerne vil have flere penge til sig selv. Og at nogle mennesker tror på den historie. Det er så forkert, at det gør helt ondt. Det forholder sig nemlig omvendt, når vi kommer til den økonomiske del af aftalen, tilføjer William Kvist, der sammen med landsholdskammeraterne hver fik lidt over én mio. kr. for at spille de fire kampe ved VM-slutrunden.

William Kvist stod med bøjet hoved, da han blev skadet under kampen mod Peru. Han har også grund til at bøje hovedet over de kulsejlede forhandlinger om en landsholdsaftale. Han er utilfreds med, at DBU vil droppe bonus betalingen for slutrunde kvalifikation. Foto: Lars Poulsen.

Ikke økonomi til det

DBU’s kommunikationschef Jakob Høyer afviser, at der er midler til, at spillerne i fremtiden kan få en bonus for at kvalificere sig til VM.

- DBU har ingen intentioner om at fjerne spillernes VM-bonus, som de fortjener for deres store indsats. I DBU’s seneste tilbud, vil spillerne fortsat kunne modtage 1,1 mio. kr. hvis de præsterer ligeså godt til en slutrunde.

- Måske refereres der til et beløb på 8,6 mio. kr. som spillerne i den gamle aftale modtog af DBU’s andel af slutrundebonus. De penge blev givet dengang for at få aftalen på plads, men det har på intet tidspunkt været aftalt som fast tilskud. Da Spillerforeningen i forvejen - blandt andet med en voldgiftssag - har reduceret DBU’s mulighed for at tjene penge til landsholdet og til dansk fodbold, er der ikke økonomi til dette, fastslår DBUs kommunikationschef Jakob Høyer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har DBU politisk besluttet, at overskud fra slutrunder udelukkende skal bruges på bredden og talentudviklingen. DBU må altså ikke bruge overskuds-millionerne fra slutrunderne til driften i Brøndby.

Ikke mandat til en løsning

William Kvist undrer sig over hele forhandlingsforløbet med DBU. Det har stået på i mere end otte måneder uden at nå til enighed.

- DBU’s bestyrelse bør vel træde frem og tage ansvar. Da vi forhandlede, virkede det for mig til, at

DBU’s folk ved bordet ikke havde mandat til at lukke de afgørende ting, fastslår William Kvist.

