Landsholds-kæmpe i coronakarantæne

Christian Poulsen er endt i coronakarantæne i Amsterdam.

Det skriver hollandske De Telegraaf og Algemeen Dagblad.

- Det er rigtigt, at der er tre ansatte, der præventivt bliver hjemme, siger talsmand for Ajax Miel Brinkhuis til De Telegraaf.

Han oplyser, at de tre af klublægen er blevet instrueret i hyppigt at tage deres temperatur og i tilfælde af feber gennemgå en test for coronavirus.

- De tre klager ikke over noget. Og hvis det forbliver sådan indtil på torsdag, så kan de genoptage deres arbejde i klubben.

Poulsen er assistenttræner i klubben, og han er sammen med to andre stabsmedlemmer blevet sendt i karantæne. Der er tale om den fysiske træner Alessandro Schoenmaker og en fysioterapeut.

Algemeen skriver videre, at danskeren er blevet sendt i karantæne, da han i fredags holdt fødselsdagsmiddag, hvor Thomas Kahlenberg var gæst, og det er efter, at Kahlenberg blev testet positiv for virussen, at Poulsen er kommet i karantæne.

Christian Poulsen var igennem sin fodboldkarriere, der sluttede i 2015, gennem en lang række klubber heriblandt FCK, Schalke 04, Sevilla, Juventus, Evian og Ajax.

Han sluttede i 2015 i FCK, hvor han også fik sit store gennembrud i 2000.

