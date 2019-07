Landsholds-vært vraget under barsel: - Vred og ked af det

Mette Cornelius har fået kniven under sin barsel og skal ikke længere være ankerkvinde, når der bliver sendt landskampe på Discovery's kanaler

Næste gang de danske drenge løber på grønsværen, bliver det uden Mette Cornelius’ smil på sidelinjen.

Hun stopper nemlig som landsholds-vært hos Discovery Networks, og det er ikke med hendes gode vilje, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Kom det ud af det blå?

- Ja, det må man sige, siger hun til Ekstra Bladet om den overraskende nyhed, der blev overleveret af cheferne midt under hendes barsel.

Hvordan reagerer man på det?

- Jeg blev forundret, jeg blev vred og bagefter ked af det. Men mest af alt uforstående.

Hvad var det, der gjorde dig vred?

- Jeg er jo ikke blevet en dårligere vært, mens jeg har været på barsel eller af at være på barsel eller af at få barn nummer tre.

- Det kom virkelig bag på mig, at jeg kan spille mig af holdet under min barsel. Den havde jeg ikke set komme, siger hun til Ekstra Bladet.

Planen ændrede sig

Planen var ellers, at Mette Cornelius skulle trone frem på skærmen igen til september, når hun returnerede fra barslen.

- Jeg havde været sindssygt glad for at lave landskampe. Det, tænker jeg, er de flestes drømmejob. Selvfølgelig bliver man ked af det, når ens drømmejob bliver ændret så markant, som det alligevel er.

- Lige siden jeg var barn, har jeg drømt om at arbejde med landsholdet. Jeg kunne godt regne ud, at jeg ikke kunne blive en del af det, da jeg jo er det forkerte køn, men det var min vej til at beskæftige mig med det landshold, jeg elsker, siger 38-årige tv-vært.

Ser du det som en fyring?

- Det er i hvert fald en degradering. Jeg har fået frataget noget, jeg elsker at lave, og det er aldrig sjovt.

Tror du, at det har noget med din barsel at gøre?

- Det ved jeg ikke.

Mette Cornelius skal ikke længere interviewe Christian Eriksen og co. efter kampene. Foto: Lars Poulsen

Intet svar

Mandag aften har det ikke været muligt at få sportschef i Discovery Networks, Anders Bay, i tale om, hvorvidt barslen har været medvirkende til, at Mette Cornelius ikke længere skal være landsholds-vært.

I en sms til BT skriver han dog:

'Zak Egholm fortsætter som vært på landsholdet – en opgave, han har haft det seneste år og løst forbilledligt.'

'Det ændrer ikke på, at vi også sætter Mette højt som vært, og hun fortsætter med at have en fremtrædende rolle på mange af vores andre rettigheder, herunder Superligaen og Europa League.'

Mette Cornelius bliver altså hængende på arbejdspladsen trods landsholdsfyringen.

Hvorfor vil du tilbage til nogle chefer, du mener, har behandlet dig forkert?

- Jeg ved ikke, om de har behandlet mig forkert. Men jeg synes, de har taget en forkert beslutning. Det er i deres god ret til at gøre det. Det er det, chefer må og kan.

- Jeg har måttet acceptere det, men det har da været en svær beslutning at sluge. Min kærlighed til fodbolden forsvinder ikke, bare fordi jeg ikke får lov til at lave det sjoveste af det, siger hun.

Mere tid

I november blev Mette Cornelius og husbonden, Jes Mortensen, forældre til deres tredje barn, som Cornelius i skrivende stund er på barsel med. Og som stor fan af landsholdet, forsøger hun at finde den gode vinkel i den ellers kedelige nyhed.

- Jeg skal ind og se en masse landskampe i civil nu. Der skal være noget positivt i det, så jeg må elske mit job en smule mindre og være mere sammen med min familie, siger hun og fortsætter:

- Og hvem ved? Måske kan jeg arbejde med det igen.

