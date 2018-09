Landsholds-vikar afslører internt møde: Sådan foregik spillet i kulissen

- Vi har stillet op for at undgå sanktioner mod fodbold-Danmark og futsal-Danmark, siger Christoffer Haagh, der også er målmand på futsal-landsholdet

TRNAVA (Ekstra Bladet): Målmanden Christoffer Haagh var én blandt 17 danske debutanter, da det danske vikarlandshold tabte 0-3 mod Slovakiet i en historisk landskamp, hvor Danmark stillede med rene amatører fra de lavere fodboldrækker.

Nu fortæller Danmarks bedste spiller i opgøret, hvorfor han valgte at stille sig til rådighed i en situation, hvor alle spillere fra både Superligaen og 1. division havde meldt fra af sympati med landsholdskollegerne.

Christoffer Haagh (øverst til venstre) og de fem holdkammerater fra futsal-landsholdet satte sig sammen og tog en længere snak for at beslutte at bakke op om vikar-landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Ingen panikbeslutning

- Vi er en del (seks spillere) fra futsal-landsholdet, der satte os sammen og talte om det her.

- Der er ikke tale om en øjebliksbeslutning. Det var noget vi diskuterede over flere timer.

- Vi blev enige om at stille os til rådighed for at undgå risikoen for sanktioner mod DBU og de forskellige landshold herunder futsal-landsholdet. Jeg vil gerne understrege, at vi på ingen måder er blevet presset af DBU, forklarer Christoffer Haagh, der sørgede for, at Danmark ikke tabte større end 0-3. Målmanden leverede flere fremragende redninger i en mod en-situationer i opgøret, hvor han var én blandt 17 debutanter.

Christoffer Haagh leverede en stårslået indsats i målet for Danmark, selv om det blev 0-3 mod Slovakiet. Foto: Lars Poulsen

Christoffer Haagh siger, han intet aner om fremtiden som landsholdsspiller. Planen er, at vikarlandsholdet torsdag flyver hjem til Danmark. Rygterne siger, at truppen skal lande i Roskilde, selv om Nations League kampen skal spilles i Århus på søndag.

- Hvis ikke konflikten er løst, er jeg klar til at hjælpe igen på søndag. Men lige nu aner jeg ikke, hvad der kommer til at ske, forklarer han.

John Faxe Jensen var stolt af det spillerne leverede på banen, selv om det blev et 0-3 nederlag. Foto: Lars Poulsen.

Vi tabte ikke

John Faxe Jensen var stolt over det hans spillere præsterede, når man tænker på vilkårene, hvor han kun havde dem samlet 24 timer i forvejen og samtidig måtte gå rundt med en seddel i lommen for at huske navnene på alle truppens spillere.

- Jeg føler ikke, vi tabte den her kampe. Mange havde forventet vi havde fået en ordentlig rødfuld. Jeg havde ikke forventet de ville overpræstere så stort, siger John Faxe Jensen og uddyber:

Nogen mere nervøse end andre

- Jeg sagde til dem, at de skulle nyde det og gå ud med hovedet højt, forklarer den vikarierende landstræner, der godt kunne mærke nervøsitet og spændinger hos de mange debutanter før kampen.

- Nogen var mere nervøse end andre. Nogen gik med lidt ondt i maven, andre var meget stille, men der var også dem, der bare smilede. Men inden vi gik på banen mærkede jeg de havde gnisten, forklarer John faxe Jensen, der kalder det en sjov og fantastisk udfordring.

Lige nu vil han ikke koncentrere sig om, han igen står i spidsen for holdet i søndagens kamp mod Wales.

- Nu må vi se, hvad DBU og Spillerforeningen finder ud af torsdag, konstaterer han.

Agger sender opsigtsvækkende besked til vikar-holdet

Flot drenge! I kæmpede røven ud af 2.division

Danske vikarer døde med støvlerne på

Se også: Morten Olsen om fodbold-farcen: 'Uanstændigt'