Landsholdsanfører spærret inde

Simon Kjær sidder isoleret sin lejlighed i Milano, mens konen og de to drenge for lang tid siden er rejst til Sverige

Landsholdskaptajn Simon Kjær befinder sig midt i Corona-mareridtet i Milano og oplever på tætteste hold de alvorlige konsekvenser af virussen.

30-årige Simon Kjærs hverdag er lige nu totalt styret af Cornona-virussen. I de her dage er han isoleret i sin lejlighed i Milano, fordi Milan simpelthen har lukket klubbens træningsanlæg, Milanello, ned. Foreløbig frem til mandag.

Simon Kjær er helt på linje med DBU’s aflysning af de to landskampe mod Færøerne og England, fordi det handler om folks helbred, og om at passe på hinanden i denne stund.

I et eksklusivt interview med Ekstra Bladet torsdag eftermiddag har Simon Kjær svaret på syv skriftlige spørgsmål via sin medierådgiver Lars Hendel.

Simon Kjær har ingen grund til at smule for tiden. Han har sendt familien til Sverige og sidder isoleret i sin lejlighed i Milano. Foto: Lars Poulsen.

Coronaen styrer min hverdag

Hvor stor en påvirkning er det for dig at have kone og børn i det mest kritiske område i Europa?

- Min familie er taget til Sverige, hvor min kone kommer fra. De har efterhånden været der et stykke tid, og det er rigtigt, rigtigt fint, at de ikke er hernede hos mig i Milano lige nu, skriver Simon Kjær.

Hvordan påvirker Corona-virussen din hverdag?

- Min hverdag er totalt styret af Coronavirus. Ligesom alle andres. Jeg er kun i min lejlighed i Milano og går ikke udenfor en dør.

Oplever du folk i Milano området er bange, fordi netop det område er mest belastet i hele Europa?

- Ja, jeg kan godt mærke, at folk er bekymrede. Det er jo ubehageligt for alle, men jeg har indtryk af, at italienerne hører efter, hvad myndighederne siger, og at de gør, hvad de skal gøre.

- Når jeg kigger ud ad vinduet, så er der meget få folk på gaden. Sundhedssektoren har ikke plads til at tage sig af flere, så det er klart, at alle gør, hvad de skal, for alle ved, at det er alvor.

Simon Kjær, der her ses i en duel mod Zlatan Ibrahimovic, sidder lige nu isoleret i sin lejlighed i Milano. Milan har lukket sit træningsanlæg Milanello ned frem til mandag. Foto: Lars Poulsen.

Træningsanlæg lukket ned

Hvordan har I håndteret situationen i Milan?

- Vi har talt meget om situationen i klubben, og AC Milan har som klub støttet 100 procent op i kampen mod Coronavirus og tager ansvar ved at køre støtte- og oplysningskampagner.

- Både klubben som helhed og vi spillere har støttet med donationer, ligesom vores supportere i øvrigt også har.

- Det har været nogle underlige uger, hvor vi har skullet forberede os til kampe uden tilskuere og til kampe, der er blevet aflyst.

- Da vi skulle spille pokalsemifinale mod Juventus i sidste uge, var vi allerede var ankommet til Torino og ladede op til kampen, da den blev aflyst, og vi kunne køre hjem igen.

- Som spiller er man vant til at komme videre hurtigt efter hver kamp, fordi der altid er en ny stor opgave lige foran os, men det har da været underligt at gå og forberede sig til kampe, som vi ikke vidste, om vi skulle spille. Jeg har selv været skadet, men er helt klar til kamp nu - men så er der bare ingen kampe. Lige nu kan vi ikke engang træne, fordi vi ikke må gå udenfor vores hjem, og vores træningsanlæg Milanello er lukket ned indtil tidligst på mandag, skriver Simon Kjær, der som alle sine holdkammerater og øvrige ansatte i Milan har doneret én dagsløn til kampen mod Coronavirus.

Simon Kjær har fuld forståelse for, at landskampene mod Færøerne og England er aflyst. - Fodbold er bare ikke det vigtigste i den her sammenhæng. Det handler om folks helbred - om at passe på hinanden, forklarer han. Foto: Lars Poulsen

Fodbold er ikke det vigtigste

Er I spillere isoleret fra omgivelserne?

- Alle i Italien er i karantæne derhjemme og må kun gå ud, hvis det er voldsomt nødvendigt, og der har vi spillere præcis samme retningslinjer som alle andre. Så vi spillere er isolerede hjemme hos os selv.

Hvordan træner I?

- Nu har vi alle været hjemme nogle dage, for Milanello er simpelthen lukket ned. Det er en generel beslutning i Italien, og det bakker vi naturligvis op om. - Vi holder os i gang på bedst mulig måde hjemme. Det er svært at sige, hvor lang tid, det kommer til at tage, men vi bakker op om det og tilpasser os situationen. Der er vi i vores job jo ikke forskellige fra alle andre.

Hvad tænker du om aflysning af de to landskampe?

- Det har jeg selvfølgelig fuld forståelse for. Det er en trist og kompliceret situation, og der skal vi alle hjælpe med til ikke at gøre det værre. Det er helt naturligt at aflyse.

- Der er fuld opbakning fra os på landsholdet til den beslutning. Vi vil altid gerne spille for Danmark, og vi vil gøre alt for det, men nogle ting er bare vigtigere end fodbold.

- Fodboldmæssigt er det naturligvis ærgerligt, for vi mister nogle dyrebare dage sammen i arbejdet op til EM med træning og to forberedelseskampe, men fodbold er bare ikke det vigtigste i denne sammenhæng. Det handler om folks helbred - om at passe på hinanden, skriver Simon Kjær.

